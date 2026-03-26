Hà Nội "siết" tuyển sinh trái tuyến lớp 1, 6 với học sinh ở quá xa trường

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nguyên tắc tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm nay là xét tuyển theo nơi cư trú. Các nhà trường chỉ được tiếp nhận học sinh trái tuyến trong trường hợp nhà của học sinh ở gần trường hơn so với trường đúng tuyến, đồng thời còn chỉ tiêu tuyển sinh.

Điều này sẽ góp phần ngăn ngừa tình trạng thí sinh đổ dồn về một số trường điểm, gây quá tải cục bộ như những năm trước.

Việc xét tuyển theo nơi cư trú được thực hiện dựa trên hệ thống phân tuyến bằng ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống này xác định khoảng cách chính xác từ nơi ở của học sinh đến trường học nếu đi bằng xe máy, từ đó phân bổ chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo học sinh được đi học gần nhà nhất có thể.

Phụ huynh chờ con thi vào lớp 6 Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng sẽ áp dụng hai nguyên tắc ưu tiên. Nhóm ưu tiên thứ nhất là học sinh cư trú tại địa bàn có khoảng cách gần trường nhất. Nhóm ưu tiên thứ hai là học sinh ở khu vực giáp ranh nhưng có khoảng cách đến trường thuộc địa bàn khác ngắn hơn so với trường trong khu vực cư trú.

Trong trường hợp học sinh có nơi ở gần trường nhưng không thuộc địa bàn tuyển sinh, nhà trường sẽ lập danh sách, xem xét tiếp nhận nếu còn chỉ tiêu. Nếu không đủ điều kiện hoặc đã hết chỉ tiêu, phụ huynh sẽ được hướng dẫn chuyển sang trường phù hợp khác.

Các trường cũng được yêu cầu bố trí cán bộ trực tuyển sinh để hỗ trợ, giải đáp kịp thời cho phụ huynh, đồng thời không được yêu cầu thêm các giấy tờ gây phiền hà như xác nhận cư trú ngoài quy định.

Toàn bộ tiêu chí ưu tiên và phương án phân tuyến sẽ được công khai trong kế hoạch tuyển sinh của từng xã, phường, nhằm đảm bảo minh bạch và công bằng.

Tuy nhiên, không phải tất cả các trường đều áp dụng phân tuyến. Theo quy định, trường tiểu học và THCS chất lượng cao được phép tuyển sinh không theo nơi cư trú, học sinh trên toàn thành phố đều có thể đăng ký.

​​Về thời gian tuyển sinh, học sinh vào lớp 1 đăng ký từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7; học sinh vào lớp 6 đăng ký từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7. Sau thời gian này, các trường sẽ tổ chức tuyển sinh trực tiếp từ ngày 12/7 đến hết ngày 18/7.

Các trường tiểu học và THCS chất lượng cao được triển khai tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, thời gian từ ngày 31/5 đến ngày 12/7. Riêng việc tổ chức thi đánh giá năng lực phải hoàn thành trước ngày 30/6.