Chân dung các thủ khoa của 5 khối xét tuyển đại học

8 thủ khoa khối A00

Em Nguyễn Thái An là học sinh Trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình). Thầy giáo Đinh Cao Thượng - giáo viên chủ nhiệm lớp em Thái An - cho biết An là học trò giỏi toàn diện, là gương sáng về tính tự học cho các bạn noi theo.

Với mức điểm 30/30 và là thủ khoa khối A00, An cho biết sẽ đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Dược Hà Nội.

Em Nguyễn Thái An (Ảnh: NVCC).

"Để đạt được kết quả này, ngoài việc học hành chăm chỉ trên lớp, ở nhà em cũng tập trung tự học. Buổi tối em học từ 20h đến 23h rồi nghỉ, để hôm sau còn đi học tiếp”, An cho biết.

Bà Vũ Thị Phượng - mẹ của nữ thủ khoa - tiết lộ, con gái không đi học thêm nhiều, chủ yếu tập trung học ở trường và chăm chỉ, tự giác học tập ở nhà.

Nguyễn Thái An là học sinh giỏi toàn diện ở tất cả các môn, nổi bật hơn cả là ở các môn khoa học tự nhiên. Ngoài toán, vật lý, hóa học, An còn giỏi tiếng Anh. Cuối năm lớp 11, đầu năm lớp 12, An đã đạt tiếng Anh IELTS 8.0. An luôn là học sinh học giỏi đứng đầu trường. Vì thế, An đã được chọn kết nạp Đảng khi đang học lớp 12.

Em Nguyễn Diệu Linh là học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Trãi, thuộc tỉnh Hưng Yên (tức huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ). Diệu Linh là thủ khoa khối A00 với 3 điểm 10

Em Nguyễn Diệu Linh (Ảnh: NVCC).

tuyệt đối. Là con đầu lòng trong gia đình thuần nông, từ nhỏ Linh đã luôn chủ động trong việc học hành, cùng với định hướng của cha mẹ, trong suốt 12 năm học, Linh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Từ năm lớp 10, Linh đã định hướng theo học khối A00 với ước mơ vào Trường Đại học Ngoại thương và trở thành một doanh nhân trong tương lai.

“Trong giai đoạn ôn thi nước rút, em tập trung ôn luyện các đề thi của Sở GD&ĐT để làm quen với mô hình đề của chương trình mới và bám sát vào đề minh hoạ của Bộ GD&ĐT, từ đấy tìm ra được điểm mạnh và phần mình chưa tốt để khắc phục”, Linh chia sẻ bí kíp đạt điểm cao trong kỳ thi.

Cô Phạm Thị Huế - giáo viên chủ nhiệm của Linh - cho hay, cô không quá bất ngờ về 3 điểm 10 của học trò Diệu Linh. Ngay khi thi xong, Linh đã đối chiếu lại kết quả và trao đổi rất tự tin với cô chủ nhiệm.

"Ở lớp Linh học giỏi đều tất cả các môn. Ngoài ra, Linh dù không phải là cán bộ nhưng có những sáng kiến rất thông minh và tích cực tham gia các hoạt động tập thể của trường lớp”, cô Huế nói.

Em Nguyễn Lê Hiền Mai - học sinh lớp 12 chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) - là thủ khoa khối A00 với số điểm tuyệt đối 30/30. Mai đang gây sốt bởi vẻ đẹp trong trẻo "thanh xuân vườn trường".

Mai cho rằng vẻ đẹp trí tuệ mới là bền vững nhất, nên mọi lời khen ngợi mà cộng đồng mạng dành cho em sẽ là lời nhắc nhở, để em liên tục trau dồi, rèn luyện bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình qua thời gian.

Em Nguyễn Lê Hiền Mai (Ảnh: NVCC).

Để giữ được sự bình tâm cho bản thân trước và trong kỳ thi, Mai luôn dừng sử dụng mạng xã hội ở giai đoạn trước khi thi, em chủ động không tiếp xúc với các nguồn thông tin trên mạng, không giao lưu nhiều để tránh những xáo trộn tâm lý.

Trong quá trình đi thi, em càng tránh nhắn tin với bạn bè, người thân, không vội hồi đáp những lời hỏi thăm, cũng không liên hệ với các bạn để so sánh kết quả bài thi... Nhìn chung, ở những thời điểm quan trọng, Mai luôn chủ động dành cho mình những khoảng lặng cần thiết.

Thầy Trần Thanh Tuấn - giáo viên chủ nhiệm của Hiền Mai - cho biết điều đặc biệt nhất ở cô học trò chính là ý thức học tập nghiêm túc và sự sắp xếp thời gian rất khoa học.

Mai học giỏi đều các môn, đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên. Trong năm học cuối cấp, em đạt điểm trung bình môn ở mức hơn 9,5 điểm đối với cả 3 môn toán, lý, hóa.

Bên cạnh việc học giỏi, Mai còn rất năng nổ trong các hoạt động tập thể, em luôn làm tốt nhiệm vụ của một lớp trưởng, gây dựng phong trào tốt.

Em Nguyễn Quang Minh (thứ hai từ trái sang) (Ảnh: FBNT).

Em Nguyễn Quang Minh - học sinh lớp chuyên toán Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh) - là một trong tám thủ khoa toàn quốc khối A00. Ở trường, Quang Minh được thầy cô nhận xét là một nam sinh hiền lành, ít nói, có phần nhút nhát.

Khi mới nhập học, Minh không phải là học sinh gây ấn tượng mạnh với giáo viên, nhưng qua thời gian, cùng với sự chăm chỉ, Minh ngày càng tiến bộ và có những bước bứt phá ngoạn mục.

Em Nguyễn Duy Phong - học sinh Trường THPT Chương Mỹ A (Hà Nội) - không chỉ là thủ khoa khối A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Phong còn là thí sinh đạt điểm cao

Em Nguyễn Duy Phong (Ảnh: NVCC).

nhất kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, đạt 130/150 điểm, vượt thủ khoa của kỳ thi năm ngoái 1 điểm.

Trong kỳ thi Đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức đợt 2, Nguyễn Duy Phong đạt số điểm 90,54, nằm trong nhóm 4 thí sinh có điểm cao nhất cả nước.

Phong không tham gia trung tâm luyện thi chuyên biệt nào. Em chỉ học nhóm cùng bạn bè, học qua sách vở, tài liệu và học với thầy cô trên lớp.

Duy Phong đang cân nhắc đăng ký xét tuyển vào ngành liên quan đến kỹ thuật điều khiển và tự động hóa của Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Em Nguyễn Tự Quyết (Ảnh: NVCC).

Em Nguyễn Tự Quyết - học sinh lớp 12A9, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên, Hà Nội) - được thầy cô ở trường nhận xét là có tính chủ động trong học tập rất cao.

Tự Quyết luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập với 3 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Quyết học giỏi đều các môn, em có tính cách hòa đồng, tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

Em Trần Hữu Thịnh - học sinh lớp 12A1 Trường THPT Hưng Nhân (Hưng Yên) - là thủ khoa khối A00. Thịnh cho biết em đã tự chuẩn bị học trước chương trình lớp 12 từ lúc nghỉ hè. Trong quá trình học tập, em chú ý nghe giảng trên lớp để nắm chắc kiến thức.

Em Trần Hữu Thịnh (Ảnh: NVCC).

Với số điểm 30/30 Thịnh dự định sẽ nộp nguyện vọng vào Trường Đại học Công nghệ (Đại Học Quốc Gia Hà Nội), ngành công nghệ bán dẫn.

Cô Đặng Thị Thu Huyền - giáo viên chủ nhiệm của Thịnh - nhận xét em là một cậu học trò có tư duy tốt, tiếp thu kiến thức nhanh. Thịnh là học sinh xuất sắc trong 3 năm học cấp III, học giỏi đều tất cả các môn.

Cha của Thịnh mất sớm, mẹ em làm công nhận nuôi 3 người con. Dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng Thịnh luôn rất cố gắng học tập.

Em Phạm Quang Hiển Vinh - học sinh Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) - là thủ khoa thứ 8 của khối A00.

1 thủ khoa khối A01

Em Nguyễn Việt Hưng (Ảnh: FBNT).

Em Nguyễn Việt Hưng - học sinh lớp 12 chuyên Anh Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội) - cùng lúc đạt 5 danh hiệu thủ khoa ở tất cả các lĩnh vực dự thi, xét tuyển.

Các danh hiệu em đạt được gồm: Thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT, thủ khoa khối A01 (tổ hợp toán, lý, tiếng Anh), thủ khoa khối C01 (tổ hợp toán, văn, lý), thủ khoa khối D01 (tổ hợp toán, văn, tiếng Anh), thủ khoa khối D11 (tổ hợp văn, lý, tiếng Anh). Đây là toàn bộ tổ hợp mà nam sinh có thể đăng ký xét tuyển đại học.

Điểm thi tốt nghiệp THPT của Việt Hưng đạt: 10 điểm toán, 10 điểm lý, 9,75 điểm tiếng Anh và 9,25 điểm ngữ văn.

Việt Hưng cho biết dự định của em là sử dụng tổ hợp A01 để đăng ký xét tuyển vào ngành khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội.

1 thủ khoa khối B00

Em Trần Đức Tài (Ảnh: FBNT).

Thủ khoa khối B00 là em Trần Đức Tài, học sinh trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến (TPHCM). Em là thí sinh duy nhất đạt được điểm 10 ở 3 môn toán, hóa học, sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo thông tin từ trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, Đức Tài là học sinh nổi bật tại trường với nhiều thành tích ấn tượng. Em từng đoạt giải nhất môn toán trong kỳ thi học sinh giỏi TPHCM năm học 2024-2025.

1 thủ khoa khối C00

Nữ sinh Nguyễn Trần Yến Nhi (Ảnh: NVCC).

Thủ khoa khối C00 là em Nguyễn Trần Yến Nhi, học sinh lớp 12D1 Trường THPT Cửa Lò (Nghệ An). Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Yến Nhi cho rằng điều quan trọng nhất với em trong học tập là giữ được tinh thần ổn định, học đều các môn, không tạo áp lực quá lớn và luôn có kế hoạch rõ ràng.

“Em học sử và địa từ gốc, nắm chắc những kiến thức cơ bản chứ không chỉ luyện đề. Môn văn thì nhờ được thầy cô bồi dưỡng học sinh giỏi, em được rèn luyện khả năng tư duy và viết bài chặt chẽ hơn”, nữ sinh nói.

Không chỉ học giỏi, Yến Nhi còn là một học sinh rất giàu nghị lực. Bố mất từ khi em mới 4 tuổi, mẹ là giáo viên cấp 2 một mình nuôi hai con ăn học. Em trai Yến Nhi đang học lớp 10.

“Em chọn thi vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Em ước mơ trở thành giáo viên dạy văn, giống như mẹ. Em muốn được đứng trên bục giảng, dạy môn học mà mình yêu thích nhất”, cô học trò miền biển chia sẻ.

1 thủ khoa khối D01

