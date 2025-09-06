4 thủ khoa ĐH Bách khoa TPHCM chia sẻ cách đạt điểm "tuyệt đối"

Mỗi mùa tuyển sinh, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM lại chào đón những gương mặt thủ khoa đầy triển vọng. Năm 2025, các bạn sinh viên không chỉ nổi bật bởi thành tích xuất sắc mà còn bởi bản lĩnh vượt qua thử thách và khát vọng chạm đến tri thức.

Ba trong bốn thủ khoa chọn ngành Điện - Điện tử, em còn lại chọn Khoa học máy tính.

Hiệu trưởng Mai Thanh Phong trao giấy khen cho 4 thủ khoa đầu vào nhân dịp khai giảng năm học mới (Ảnh: Như Quỳnh).

Trong số đó, Lê Minh Khôi, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (Khánh Hòa), gây chú ý khi trở thành thủ khoa phương thức xét tuyển tổng hợp.

Kết quả Khôi đạt được trong kỳ thi vừa qua là 1.112 điểm đánh giá năng lực (ĐGNL) với 300 điểm toán tuyệt đối, đồng thời đạt 27,25 điểm thi tốt nghiệp THPT.

“Điều khiến em thực sự vui là cảm giác hành trình dài mình đi qua với bao nỗ lực, cuối cùng đã được ghi nhận”, Khôi bày tỏ.

Với sự nghiêm túc và kỷ luật, Khôi luôn xây dựng kế hoạch rõ ràng, tập trung củng cố lý thuyết, luyện đề và rà soát tổng hợp.

Lê Minh Khôi, nam sinh ngành Khoa học Máy tính với niềm đam mê công nghệ từ những năm cấp 3 (Ảnh: NVCC).

Trúng tuyển ngành Khoa học Máy tính, Khôi cho biết khởi nguồn từ đam mê công nghệ từ năm lớp 10. Lúc đó, cậu đã bắt đầu mày mò lập trình và nhận ra mình có thể ngồi hàng giờ bên máy tính nhưng không thấy chán. Từ sự thích thú ấy, Khôi quyết tâm theo đuổi ngành học này.

Cũng đặt trọn tình yêu vào toán, Mai Quang Minh Trí, học sinh chuyên toán, Trường Quốc học Huế, không chỉ là thủ khoa kỳ thi ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM mà còn là á khoa xét tuyển tổng hợp của trường.

Sau khi đạt 1047 điểm ở lần thi đầu, Trí vẫn kiên quyết thi lại. “Vẫn còn một lần thi nữa, thêm một cơ hội nữa để cải thiện thì tại sao không thử”, Trí nói.

Chính quyết tâm ấy đã giúp nam sinh đạt 1122 điểm ĐGNL với điểm tuyệt đối ở môn toán.

Nói về những thử thách và thất bại mình đã trải qua, Trí tin rằng: “Chỉ khi biết cố gắng, kiên trì và học hỏi từ thất bại mới là chìa khóa để thành công trên con đường mới”.

Đó cũng chính là động lực giúp Trí quyết tâm trong việc học và nỗ lực vì những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra.

Chân dung thủ khoa ĐGNL Mai Quang Minh Trí, nam sinh ghi dấu ấn bằng sự kiên trì trong học tập (Ảnh: NVCC).

Tuy vậy, Trí cũng luôn dành ra thời gian hợp lý cho việc nghỉ ngơi, thư giãn. Đây cũng chính là bí quyết giúp cậu vượt qua kỳ thi với thành tích đúng như mong đợi.

“Em vẫn tranh thủ chơi game, dù không nhiều, và nếu có cơ hội thì em sẽ đi chơi cùng gia đình, bạn bè để tạo thêm kỷ niệm đẹp cho năm cuối cấp”, Trí chia sẻ.

Nếu Minh Khôi và Minh Trí nổi bật ở kỳ thi ĐGNL, thì Lâm Minh Huy, cựu học sinh THPT chuyên Lương Văn Chánh (Đắk Lắk), lại gây ấn tượng bởi kết quả thi THPT. Với 29,75 điểm khối A00, Huy trở thành á khoa toàn quốc và thủ khoa tỉnh Đắk Lắk.

Chia sẻ về bí quyết của mình, Huy nhấn mạnh quan điểm “chậm mà chắc”. Ngoài tập trung học thì phải dành ra thời gian còn lại để nghỉ ngơi, giải trí.

Minh Huy không chỉ gây ấn tượng với thành tích học mà còn là gương mặt tiêu biểu trong nhiều cuộc thi, hoạt động khác (Ảnh: NVCC).

Huy còn áp dụng phương pháp chia nhỏ mục tiêu để vừa hoàn thành hiệu quả vừa không tạo áp lực cho bản thân.

Trên con đường chinh phục tri thức đó, Huy không hề đơn độc mà luôn có sự đồng hành từ gia đình và thầy cô. Ở giảng đường sắp tới, cậu đặt mục tiêu giành được học bổng, tham gia nghiên cứu khoa học để chuẩn bị hành trang cho hành trình chinh phục tri thức của bản thân.

Cùng đạt 29,75 điểm khối A00, Võ Trương Gia Huấn, thủ khoa Cà Mau, cũng là á khoa toàn quốc.

Huấn thừa nhận áp lực là động lực: “Áp lực là có, nhưng nó giúp em tập trung hơn. Khi nhận kết quả là thủ khoa tỉnh và á khoa toàn quốc, em vừa vui mừng vừa cảm thấy biết ơn thầy cô và gia đình đã đồng hành cùng em suốt thời gian ôn luyện”.

Tự tin về kết quả của bản thân, Huấn kỳ vọng sẽ được học tập và rèn luyện tốt (Ảnh: NVCC).

Về điểm thi gần như tuyệt đối, Huấn cho biết bản thân không quá bất ngờ về kết quả. Huấn đã có một quá trình ôn luyện dài hơi, tự rút ra kinh nghiệm qua việc luyện đề nên khá tự tin khi bước vào phòng thi.

Ban đầu được định hướng theo học trường quân đội, Huấn sau cùng lựa chọn ngành Điện - Điện tử. Cậu kỳ vọng có thể tham gia nghiên cứu, dự án thực tế để nuôi dưỡng đam mê lâu dài với lĩnh vực này.

Mục tiêu rõ ràng, tinh thần kỷ luật và sự kiên trì trước thử thách chính là bí kíp để các thủ khoa đạt được những thành tích đáng nể.

Tại Lễ khai giảng năm học 2025-2026, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TPHCM đã tặng giấy khen và 25 triệu đồng từ nhà tài trợ cho 4 thủ khoa.

Tuyết Lưu