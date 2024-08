Thư cha gửi con gái trước khi đi học xa nhà gây "sốt" suốt một thập kỷ

Trước thềm mỗi năm học mới, lá thư này vẫn được các tờ tin tức của Trung Quốc đăng tải lại như một nội dung truyền cảm hứng.

Tác giả của lá thư này là giảng viên Ngô Huy làm việc tại khoa báo chí và tuyên truyền của Đại học Tài chính và Kinh tế Giang Tây. Thầy Ngô Huy viết lá thư này gửi cho cô con gái Ngô Dương khi cô chuẩn bị đi học xa nhà hồi năm 2014.

Khi ấy, Ngô Dương rời thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, để nhập học tại Đại học Lâm nghiệp Tây Nam nằm ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam.

Thầy Ngô Huy đã dành ra hơn một năm để chuẩn bị lá thư dặn dò con gái trước khi con lần đầu sống xa nhà.

Dưới đây là lá thư lan truyền suốt một thập kỷ của thầy Ngô Huy gửi cho con gái:

Con gái của cha, 18 tuổi về mặt lý thuyết là đã đủ tuổi trưởng thành, nhưng con chưa bao giờ sống xa nhà, nên cha có nhiều lo lắng về cách con tự chăm sóc cho bản thân trong những năm tháng tới đây.

Thế giới ngoài kia rất rộng lớn, con cần được bay nhảy tự do. Dưới đây là những lời cha muốn dặn dò trước khi con đi học xa nhà. Có thể những lời khuyên này sẽ không phát huy tác dụng với con, nhưng nó sẽ là niềm an ủi đưa lại cho cha cảm giác yên lòng, nên cha vẫn cần dặn dò con kỹ lưỡng.

Về đạo đức

Đạo đức là điều đầu tiên và quan trọng nhất con cần rèn luyện ở mọi thời điểm trong đời. Sự tử tế không chỉ tồn tại ở trong nội tâm mà cần được thể hiện ra bằng hành động. Có rất nhiều điều nhỏ bé trong cuộc sống là biểu hiện của sự tử tế, lòng lương thiện.

Nếu con có thể làm những điều tốt đẹp ấy một cách dễ dàng, đó chính là biểu hiện cho thấy sự tu dưỡng rèn luyện tốt. Khi giúp đỡ người khác, đừng quá so đo. Thế giới quanh con sẽ trở nên đẹp hơn khi con biết giúp đỡ người khác bắt đầu từ những việc nhỏ.

Về đam mê

Chọn một chuyên ngành để học tập ở bậc đại học chính là lựa chọn một đam mê để theo đuổi. Đừng mải tính toán dựa trên những đong đếm quá thực dụng.

Chuyên ngành con theo đuổi có thể không được ưa chuộng rộng rãi, không phải một ngành hấp dẫn xét theo nhận định của nhiều người, nhưng điều quan trọng nhất là con thấy hứng thú.

Mọi điều khác đều trở nên vô nghĩa nếu con không thích những gì mà mình đang học. Chính niềm hứng thú sẽ khiến hành trình của con trở nên ổn định. Được làm điều mình thích chính là niềm vui lớn nhất trong đời.

Hãy biết mình thích gì và theo đuổi đến cùng, con sẽ có được niềm vui trong học tập và công việc. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của con sẽ được nâng cao.

Chuyên ngành mà con theo đuổi cũng không phải là yếu tố quan trọng nhất, chính học lực của con mới là yếu tố quyết định tương lai. Khi con học giỏi, con sẽ nổi bật hơn nhiều người khác.

Mỗi ngành nghề đều có giá trị cho cuộc sống, nếu con biết cách mở rộng kiến thức ra bên ngoài lĩnh vực mà mình theo đuổi, con sẽ trở nên thông thái hơn.

Lá thư thầy Ngô Huy viết cho con gái lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc suốt một thập kỷ qua (Ảnh minh họa: iStock).

Về kiến thức

Kiến thức là chìa khóa mở ra nhiều cơ hội trong cuộc sống. Có những người học hành nghiêm túc, nhưng không thể áp dụng kiến thức đã học vào công việc và cuộc sống. Họ không tạo nên được điều gì đáng kể cho chính họ sau quá trình học tập, đó là một thực tế.

Cũng có nhiều người chẳng có bằng cấp gì vẫn kiếm bộn tiền. Dù vậy, đó chỉ là những trường hợp cá biệt và không thể nhìn vào trường hợp cá biệt để lý giải một câu chuyện có tính phổ quát. Nhìn chung, muốn có thu nhập tốt, muốn làm giàu bền vững, con cần phải có kiến thức.

Đối với hầu hết mọi người, kiến thức và thu nhập vẫn là hai yếu tố song hành với nhau. Học vấn tốt không chỉ giúp con mở rộng cơ hội việc làm mà còn giúp con rèn luyện nhân cách bản thân.

Tính cách, đam mê, tầm nhìn, năng lực thưởng thức, hệ giá trị mà con theo đuổi... đều phát triển dựa trên lượng kiến thức mà con có được. Những yếu tố này sẽ góp phần tạo nên chất lượng cuộc sống của con. Có rất nhiều điều ý nghĩa mà kiến thức có thể đem lại cho cuộc sống của con, không chỉ đơn thuần là tiền bạc.

Về đọc sách

Sự khác biệt lớn nhất giữa đại học và trung học chính là con sẽ có thêm nhiều sự tự do. Nhiều sinh viên hoang phí sự tự do ấy. Cha mẹ hy vọng con sẽ biết tận dụng sự tự do và những khoảng thời gian rảnh rỗi để đọc nhiều sách hay.

Nhiều bạn trẻ bây giờ không thích đọc sách, chỉ thích lên mạng mua sắm, chơi game, vào mạng xã hội... Nhưng đọc sách trong sự tĩnh lặng và tập trung chính là một cách rèn luyện. Cha vẫn nói với các sinh viên của mình: "Khi còn trẻ, các em hãy nuôi dưỡng tình yêu dành cho việc đọc sách".

Cần phải làm được điều này từ khi còn rất trẻ, bởi khi con bắt đầu đi làm, cuộc sống bận rộn và áp lực, con sẽ khó hình thành thói quen và tình yêu dành cho việc đọc sách.

Đọc sách cũng phải biết chọn sách hay để đọc. Có những loại sách độc hại, đọc xong khiến đầu óc nghèo nàn, thiển cận, tầm thường đi. Đọc sách cũng giống như kết bạn, phải biết lựa chọn, tránh xa những gì độc hại.

Cách hiệu quả nhất để biết đâu là sách hay chính là hãy đọc các sách kinh điển, bởi các sách này đã chịu được sự thử thách của thời gian và được nhiều thế hệ độc giả công nhận.

Về cạnh tranh

Đừng dựa vào các mối quan hệ để có được cơ hội, hãy cạnh tranh bằng chính năng lực của mình. Sự cạnh tranh trong cuộc sống luôn rất khắc nghiệt, nhưng dù khắc nghiệt cũng đừng để bản thân phải dựa dẫm, nhờ vả vào những mối quan hệ.

Cách sống này sẽ khiến con khó khăn, vất vả hơn, nhưng lại có ích về lâu dài. Khi con tồn tại bằng thực lực, con sẽ có được sự tôn trọng của mọi người và sự bình an trong nội tâm. Đó mới là điều tuyệt vời nhất.

Muốn sống mà không phải tủi hổ, con phải biết sống bằng thực lực để có thể ngẩng cao đầu. Hãy liên tục quan sát, học hỏi, tiến bộ, nắm bắt cơ hội, can đảm đối diện với những thăng trầm, thử thách.

Về vẻ đẹp

Đừng làm một bình hoa di động chỉ có vẻ đẹp bề ngoài, hãy nuôi dưỡng cả vẻ đẹp ngoại hình và nội tâm. Mọi người đều yêu thích cái đẹp, con là nữ giới càng cần hiểu về cái đẹp. Cha không biết rõ về những điều này nên không thể dạy con chi tiết.

Con hãy thử các phong cách thời trang, hãy học cách trang điểm. Quan trọng hơn thế, con cần rèn luyện cách giao tiếp và ứng xử, bởi đó chính là cách con thể hiện vẻ đẹp nội tâm. Cách con đối xử với người khác cho thấy nền tảng giáo dục và sự tu dưỡng của chính con.

Thực tế, trong nhà mình, không ai có thể trở thành... bình hoa di động được. Khi con không có vẻ đẹp ngoại hình nổi bật, học vấn và văn hóa sống chính là thứ trang sức đẹp đẽ nhất của con. Đây cũng là vẻ đẹp mà thời gian không thể xóa nhòa.

Lá thư của cha đã giúp Ngô Dương có những năm tháng học đại học đầy ý nghĩa (Ảnh minh họa: iStock).

Về tình yêu

Tình yêu là điều đẹp đẽ, cha hy vọng con sẽ tìm được tri kỷ của mình. Con cần phải nhìn nhận tình yêu một cách nghiêm túc. Tình cảm không phải là chuyện có thể trêu đùa hay đem ra khoe khoang.

Tình cảm chân thành sẽ sâu lắng và đòi hỏi cả hai phải biết hy sinh cho nhau, không thể chỉ tham lam nhận hết về mình.

Khi con yêu ai, hãy nhớ rằng người yêu không phải là tài sản của riêng con. Con có thể nhớ nhung, nhưng đừng liên tục làm phiền. Con có thể yêu nhiều, nhưng đừng kiểm soát và giữ chặt người yêu.

Tình yêu có thể khiến chúng ta làm nhiều điều ngốc nghếch, nông nổi. Là nữ giới, con cần giữ cho bản thân tỉnh táo, phải biết mình nên và không nên làm gì trong một mối quan hệ tình cảm.

Các quyết định quan trọng trong chuyện tình cảm nên được đưa ra sau quá trình tìm hiểu cẩn trọng, đừng hành động dựa trên xúc cảm bột phát nhất thời. Cha hy vọng con sẽ tìm được người bạn trai chân thành, có nhân cách tốt.

Về bạn bè

Khi có vấn đề xảy ra trong mối quan hệ bạn bè, nếu có thể bỏ qua, hãy bỏ qua. Khi bạn bè cần giúp đỡ, nếu có thể giúp, hãy giúp. Đại học là quãng thời gian để học tập và kết giao. Mỗi người đều cần có cho mình một vài người bạn chí thân.

Một cuộc sống vui vẻ không chỉ đòi hỏi ta có đầy đủ điều kiện vật chất mà còn phải có những giá trị tinh thần đáng quý. Giá trị ấy đến từ những mối quan hệ chất lượng. Khi con vui vẻ và có bạn bè để chia sẻ, con sẽ thấy vui hơn nữa. Khi con buồn bã và có bạn bè để tâm sự, con sẽ bớt buồn.

Khi có những người bạn đích thực, con sẽ thấy cuộc sống tươi vui. Sự yêu ghét trong cuộc sống không hề vô lý. Nếu con muốn được người khác yêu quý và đối xử tốt, con hãy yêu quý và đối xử tốt với họ trước đã.

Trong trường đại học, con sẽ gặp nhiều bạn bè đến từ nhiều vùng miền khác nhau, đó chính là duyên gặp gỡ.

Về thời gian

Đừng nghĩ rằng mình còn trẻ, nên không cần vội vã và có thể trì hoãn những việc cần làm. Thời gian chính là thứ công bằng nhất trong cuộc sống vì ai cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Chúng ta thường không biết trân trọng thời gian đúng mức, nhất là khi còn trẻ.

Thời gian đã lãng phí sẽ không thể lấy lại. Không ít sinh viên chỉ dùng thời gian rảnh để tham gia các câu lạc bộ hoặc lên mạng. Việc tham gia các hoạt động ngoại khóa để kết bạn, gia tăng trải nghiệm là việc nên làm, nhưng tham gia quá nhiều sẽ gây tốn thời gian quá mức.

Internet đưa lại nhiều lợi ích nhưng cũng ẩn chứa nhiều vấn đề. Máy tính và điện thoại kết nối internet hỗ trợ con nhiều, nhưng cũng dễ khiến con bị mất tập trung. Hãy biết cách ngừng kết nối để sử dụng thời gian vào những việc có ý nghĩa.

Con gái của cha, dù cha có dặn dò con nhiều bao nhiêu, sau cùng, con vẫn là người phải tự mình rèn luyện. Cha mẹ không thể dạy con hết mọi điều, cũng không thể theo con cả cuộc đời. Cha hy vọng những điều trên đây sẽ có ích cho con. Dù con ở đâu, chỉ cần con vui vẻ và khỏe mạnh, cha mẹ sẽ an lòng.

Lá thư của thầy Ngô Dương vẫn được các tờ tin tức của Trung Quốc đăng tải lại trước thềm mỗi năm học mới, như lời nhắn nhủ hữu ích gửi tới các bạn tân sinh viên (Ảnh minh họa: Business Insider).

10 năm trôi qua, lá thư của thầy Ngô Huy vẫn lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc mỗi dịp năm học mới bắt đầu. Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, thầy Ngô Huy cho biết ông không thể ngờ những gì mình viết ra lại có thể tạo nên sự đồng cảm lớn đến vậy.

"Cảm ơn tình cảm các bạn dành cho lá thư này, tôi hy vọng lá thư sẽ có ích cho những bạn tân sinh viên sắp đi học xa nhà", thầy Ngô Huy chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Hiện tại, con gái của thầy Ngô Huy đã trưởng thành. Chia sẻ về kỷ niệm nhận lá thư của cha trước khi xa nhà đi học đại học, Ngô Dương cho biết cô đã bật khóc trong lúc đọc lá thư. Lá thư của cha đã giúp Ngô Dương có những năm tháng học đại học đầy ý nghĩa.

"Lá thư của cha đã cho tôi động lực, sự tự tin và định hướng. Những lời khuyên ấy không chỉ có giá trị cho 4 năm đại học mà còn giúp tôi rất nhiều trong công việc và cuộc sống sau này. Tôi vẫn đọc lại thư của cha.

Cùng với sự trưởng thành qua năm tháng, tôi có thêm những cảm nhận mới sau mỗi lần đọc lại lá thư, nhưng có một điều không thay đổi, đó là lòng biết ơn của tôi dành cho cha mẹ", Ngô Dương nói.

Theo Sohu/Baidu