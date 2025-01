Bắt tạm giam con rể cùng cha vợ cầm gậy 3 khúc đuổi đánh tài xế ở TPHCM

Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Tiến Thịnh (SN 1992, ngụ TP Thủ Đức) và Thái Hoàng Phương (SN 1968, cha vợ Thịnh) về tội Gây rối trật tự công cộng. Cảnh sát đang chờ kết quả giám định để củng cố hồ sơ, xử lý 2 bị can thêm về hành vi Cố ý gây thương tích.

Thịnh và Phương bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Thuận Thiên).

Kết quả điều tra xác định, lúc 22h30 ngày 11/1, anh H.T.M. (SN 2001, ngụ quận Bình Thạnh) chạy xe máy từ hướng cầu Kinh về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh). Do ùn tắc, anh M. đã chạy xe máy lấn sang phần đường ngược chiều dẫn đến mâu thuẫn với Thịnh đang lái ô tô.

Phương và Thịnh đã sử dụng cây gậy kim loại tấn công, đuổi đánh M.. Khi được người dân can ngăn, cha con Thịnh mới lên xe bỏ đi.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh khẩn trương truy xét, mời hai nghi can về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Thịnh và Phương thừa nhận hành vi, đồng thời tỏ ra tỏ ra ăn năn, hối hận về hành động của bản thân.