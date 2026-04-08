Bộ GD&ĐT sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm

Cụ thể, khoản 1 điều 2 sửa đổi việc dạy thêm, học thêm là hoạt động dạy học phụ thêm ngoài thời lượng quy định trong kế hoạch giáo dục đối với các môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên.

Các hoạt động giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường năng lực ngoại ngữ, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống và các nội dung giáo dục khác theo quy định nhằm giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh mà không thuộc nội dung chương trình các môn học do Bộ GD&ĐT ban hành thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này và được thực hiện theo các quy định khác của pháp luật.

Bộ GD&ĐT sửa đổi điểm c khoản 4 của điều 5, quy định mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 (hai) tiết/tuần.

Trường hợp học sinh thuộc đối tượng đăng kí học thêm theo quy định tại khoản 1 điều này có nhu cầu học thêm vượt quá 2 (hai) tiết/tuần, Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, quyết định cho phép điều chỉnh thời lượng tổ chức dạy thêm theo đề nghị của hiệu trưởng.

Cũng theo thông tư sửa đổi, việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm của địa phương thuộc UBND cấp xã và các đơn vị liên quan.

Người dạy thêm ngoài nhà trường phải bảo đảm có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn phù hợp với môn học tham gia dạy thêm.

Giáo viên đang dạy học tại các nhà trường khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải bảo đảm tuân thủ quy tắc ứng xử của nhà giáo theo quy định, có trách nhiệm báo cáo với hiệu trưởng về môn học, địa điểm, hình thức dạy thêm, mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm, thời gian tham gia dạy thêm trước khi bắt đầu và cập nhật kịp thời khi có thay đổi đối với các nội dung đã báo cáo, bảo đảm minh bạch, phòng ngừa xung đột lợi ích trong hoạt động dạy thêm.

Ở điều 8, Bộ GD&ĐT quy định, các đơn vị cần thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng trên trang thông tin điện tử của nhà trường hoặc niêm yết tại nhà trường để tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, phản ánh về hoạt động dạy thêm trái quy định của giáo viên đang dạy học tại nhà trường ; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lí vi phạm.

Đặc biệt, Bộ cũng bổ sung quy định về thanh kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm theo nguyên tắc công khai, đúng thẩm quyền.

Nhiều gia đình phải cho con học thêm bên ngoài với số tiền cao gấp nhiều lần do giáo viên phải thuê mặt bằng và đóng thuế (Ảnh minh họa: Mỹ Hà).

Thông tư 29 có hiệu lực từ 14/2/2025, quy định các trường (THCS, THPT) chỉ được dạy thêm 3 nhóm học sinh (nhóm chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi) và phải miễn phí. Giáo viên không được thu tiền học thêm từ học sinh trên lớp của mình.

Theo Bộ GD&ĐT, dạy thêm, học thêm là nhu cầu của cả người học và người dạy, Bộ GD&ĐT không cấm nhưng Thông tư 29 ra đời nhằm có phương án quản lý phù hợp, hiệu quả.

Một số chuyên gia cho rằng, Thông tư 29 giúp giảm hiện tượng dạy thêm tràn lan. Tuy nhiên, một số phụ huynh khẳng định, việc “quản” dạy học thêm như hiện nay, khiến nhiều gia đình phải chi trả cho việc học thêm của con cao gấp nhiều lần so với trước, bởi giáo viên phải thuê mặt bằng, đóng thuế. Thay vì được quản lý tại trường, học sinh phải học thêm trong các phòng thuê đông đúc, chật hẹp.

Tại buổi cho ý kiến về báo cáo dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng nhận định, các gia đình phải tốn nhiều tiền hơn khi con không được học thêm trong trường.

Báo cáo của Sở GD&ĐT thời điểm tháng 3/2025, Thủ đô có khoảng 15.000 trung tâm, hộ kinh doanh dạy thêm, học thêm.

Con số này tăng vọt sau khi Thông tư 29 có hiệu lực. Sau khi có thông tư quản lý, các trung tâm và hộ kinh doanh tăng nhanh, mức thu phí bên ngoài cao hơn nhiều so với trước.