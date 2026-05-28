Đáp án, đề thi môn ngữ văn lớp 10 tỉnh Khánh Hòa năm 2026

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Khánh Hòa diễn ra ngày 28-29/5.

Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 24.582 em dự tuyển vào các trường THPT công lập không chuyên và 1.897 em đăng ký vào 2 trường chuyên của tỉnh. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh toàn tỉnh chỉ là 19.570 học sinh cho 447 lớp 10 công lập.

Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục Khánh Hòa đã huy động 4.459 nhân sự tham gia công tác tổ chức với 59 hội đồng coi thi và 1.061 phòng thi.

Theo lịch thi, sáng 28/5, thí sinh sẽ dự thi môn ngữ văn, chiều cùng ngày thi môn toán. Sáng 29/5, thí sinh thi môn tiếng Anh.

Đối với thí sinh đăng ký dự thi vào 2 trường chuyên, các em sẽ làm bài thi môn không chuyên cùng đề và cùng lịch với thí sinh dự thi vào các trường THPT công lập khác.

Chiều 29/5, các thí sinh thi trường chuyên sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên.

Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa như sau: