4 nhóm học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 TPHCM

UBND TPHCM vừa phê duyệt Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2026-2027. Theo đó, 4 đối tượng tuyển thẳng cần đáp ứng điều kiện chung là học sinh hoàn thành chương trình THCS năm học 2025-2026 tại TPHCM trong độ tuổi quy định.

Các đối tượng được tuyển thẳng gồm: Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người, được thực hiện theo khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP; Học sinh là người khuyết tật.

Cùng với đó là học sinh THCS đạt giải cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các Bộ và cơ quan ngang Bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc đối với các cuộc thi, kỳ thi, hội thi (sau đây gọi chung là cuộc thi) về văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; Học sinh THCS đạt giải trong các cuộc thi quốc tế do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định chọn cử.

TPHCM quy định học sinh THCS đạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc các học sinh đạt giải quốc tế các bộ môn thi tương ứng trong Chương trình Giáo dục phổ thông quốc gia được phép đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng vào tất cả các trường THPT tại TPHCM (ngoại trừ trường chuyên).

Học sinh thuộc các diện xét tuyển thẳng còn lại có thể đăng ký vào các trường THPT (trừ trường chuyên và một số trường hợp đặc thù theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT). Trong đó, cần đảm bảo trường đăng ký phải đáp ứng các điều kiện: gần nơi ở hiện tại (căn cứ nơi ở hiện tại trong VNeID của cha, mẹ, người bảo hộ) hoặc gần nơi làm việc của cha, mẹ, người bảo hộ, phù hợp với năng lực, điều kiện học tập của học sinh, phù hợp với khả năng tiếp nhận của trường.

Quy trình đăng ký, hồ sơ minh chứng, thời gian thực hiện, phương thức xét tuyển thẳng và các quy định liên quan thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT ban hành sau khi Kế hoạch tuyển sinh của Thành phố được công bố.

Hội đồng xét tuyển thẳng căn cứ hồ sơ đăng ký để xem xét, đánh giá và phân bổ học sinh vào các trường THPT, ưu tiên trường gần nơi cư trú (theo thông tin VNeID) hoặc thuộc cùng phường, xã, khu vực giáp ranh với nơi cư trú, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

TPHCM lưu ý quy định này không áp dụng đối với học sinh tốt nghiệp THCS ngoài năm học 2025-2026.

Trường THPT được phân bổ có thể khác với nguyện vọng đăng ký ban đầu, tùy thuộc chỉ tiêu tuyển sinh và khả năng tiếp nhận của các trường, nhằm đảm bảo quyền lợi học tập và điều kiện tổ chức giáo dục phù hợp.

Năm ngoái, TPHCM có 944 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo diện này. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, các đối tượng này gồm 82 thí sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực thể dục thể thao, 105 thí sinh thuộc diện khuyết tật về thể chất, 758 thí sinh thuộc diện khuyết tật về trí tuệ.

Việc xét tuyển thẳng nhằm tạo điều kiện cho những học sinh có thành tích đặc biệt hoặc gặp khó khăn về sức khỏe được tiếp cận giáo dục ở bậc trung học phổ thông một cách thuận lợi.