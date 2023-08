The Coach - Ứng dụng giao tiếp tích hợp nhiều AI

Thay vì phải mất nhiều giờ tìm người giao tiếp cùng, người học có thể luyện nói tại nhà hàng giờ cùng AI trong nhiều tình huống thông dụng. Luyện tập nhiều lần là cách tốt nhất để thành thạo kỹ năng giao tiếp.

Trong môi trường AI, người học có thể trải nghiệm giống như nói chuyện trực tiếp, không biết nói gì thì AI gợi ý sẵn câu trả lời. Nhờ đó, bạn sẽ không còn run khi trò chuyện với người thật.

Trải nghiệm môi trường giao tiếp hàng trăm tình huống cùng OnionGPT (Ảnh: The Coach).

Nếu người học trả lời sai, AI sẽ phát hiện và hướng dẫn cách nói đúng cấu trúc. Bạn không cần lo nhiều về ngữ pháp và phát âm, vì AI sẽ thay bạn kiểm tra và hướng dẫn sửa lại tới khi đúng.

Giờ đây, với The Coach, bạn không có điều kiện học với gia sư cũng được hỗ trợ như kèm 1:1 tại nhà.

Hướng dẫn học phiên âm trong The Coach (Ảnh: The Coach).

Một vấn đề khó khăn của người học là phải ghép quá nhiều từ vựng và cấu trúc ngữ pháp khiến phản xạ chậm, The Coach sẽ gợi ý các cụm từ thông dụng. Người học chỉ cần ghép 2-3 cụm là nói được một câu. Ví dụ khi cần nói câu "Điểm mạnh lớn nhất của tôi là kỹ năng giao tiếp". Não bộ dễ dàng bật ra câu "My greatest strength is + communication skills". Cách học này giảm khả năng sai ngữ pháp và tăng vốn từ nhanh chóng.

The Coach lọc ra hơn 3.000 cụm từ thông dụng, đủ để dùng trong nhiều tình huống thực tế (Ảnh: The Coach).

CEO của The Coach là anh Nguyễn Văn Hiệp, người truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học tiếng Anh của Việt Nam. Anh từng là chủ biên của 2 cuốn sách tiếng Anh: "Hack não 1500" và "Vừa lười vừa bận vẫn giỏi tiếng Anh".

Từ xuất phát điểm tự học tiếng Anh tới thành công, anh cho rằng, mỗi người đều có tiềm năng vô hạn để trở nên giỏi tiếng Anh. Vấn đề là bạn chưa biết làm cách nào để tìm ra phương pháp đúng. Để người học kết nối được ngôn ngữ này, anh Hiệp và đội sản phẩm đã nghiên cứu, thử nghiệm trên 850 bạn giỏi giao tiếp để ra được công thức học giao tiếp hiệu quả.

"The Coach là kết tinh của công thức giao tiếp giỏi và ứng dụng các AI thông minh trên thế giới. Nhờ đó ứng dụng đã vượt qua nhiều đối thủ lớn để giành giải nhì VLSP - cuộc thi về AI Việt Nam năm 2022. Không ngừng chắt lọc phương pháp và đầu tư công nghệ vào việc học, The Coach mong muốn những người gặp khó khăn trong việc học tiếng Anh nói chung và học giao tiếp nói riêng được tiếp cận các phương pháp thông minh để thay đổi bản thân", CEO của The Coach chia sẻ.