Thầy trò vùng biên hạnh phúc khi ngôi trường mơ ước được khởi công

Ngày 19/3, tại xã Ea Bung (Đắk Lắk), dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ea Bung với tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng được khởi công, góp phần nâng cao điều kiện học tập cho học sinh vùng biên giới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác Trung ương tham dự buổi lễ tại điểm cầu Đắk Lắk.

Động thổ khởi công xây dựng trường nội trú tại xã biên giới Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 6ha tại thôn 1, xã Ea Bung. Dự án hoàn thành sẽ là nơi học tập và sinh hoạt của gần 1.300 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng biên giới xã Ea Bung.

Bà Bùi Thị Kim Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, cho biết nhà trường có tới 52% học sinh là người dân tộc thiểu số, hơn 50% các em thuộc diện hộ nghèo và phần lớn đến từ vùng di cư tự do.

Theo bà Dung, cha mẹ của em thường đi làm ăn xa, để lại con cái ở với ông bà nên việc học hành chủ yếu trông cậy vào nhà trường.

"Chúng tôi rất hạnh phúc khi hôm nay ngôi trường mơ ước chính thức được khởi công giúp thầy cô và học sinh có môi trường học tập hiện đại, đầy đủ trang thiết bị, không thua kém bất kỳ trường nào ở trung tâm tỉnh", bà Dung xúc động nói.

Giáo viên và người dân phấn khởi khi ngôi trường hiện đại được khởi công xây dựng (Ảnh: Thúy Diễm).

Mỗi ngày phải vượt quãng đường 4-5km mới đến được lớp, em Đỗ Thùy Linh (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản) không giấu được niềm vui khi sắp tới sẽ được học tập trong ngôi trường nội trú khang trang, sạch đẹp.

"Có trường nội trú, em sẽ không còn phải mang cơm theo mỗi ngày, bố mẹ cũng đỡ vất vả đưa đón", Linh chia sẻ, ánh mắt đầy háo hức.

Rất đông người dân xã Ea Bung đã có mặt tại lễ khởi công để tận mắt chứng kiến thời khắc ngôi trường nội trú liên cấp chính thức được xây dựng trên mảnh đất biên giới còn nhiều khó khăn.

Em Đỗ Thùy Linh chia sẻ niềm vui về mái trường mơ ước được xây dựng (Ảnh: Thúy Diễm).

Dắt theo con gái nhỏ đến dự lễ, bà Lương Thị Hiếu (trú thôn 1, xã Ea Bung) phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước khi đầu tư xây dựng ngôi trường tại địa phương. Với bà, đây là một công trình giáo dục ý nghĩa, thiết thực và là niềm hy vọng về tương lai học hành tốt hơn cho con em vùng biên.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ea Bung là 1 trong 5 trường liên cấp được triển khai, xây dựng tại Đắk Lắk. Dự án nhằm nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên giới, góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và từng bước thu hẹp khoảng cách vùng miền.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng các suất quà tới học sinh nghèo, vượt khó (Ảnh: Thúy Diễm).

Đây cũng là công trình có ý nghĩa quan trọng trong phát triển giáo dục khu vực biên giới của tỉnh Đắk Lắk, góp phần ổn định dân cư, tăng cường an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trao 20 suất quà tặng học sinh vượt khó học giỏi và 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ea Bung.