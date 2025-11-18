Một ấp đồng bào Khmer nổi tiếng khi có 200 nhà giáo

Ấp Đai Úi (xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) có gần 4.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm hơn 98%. Người dân nơi đây sống chủ yếu làm nông nghiệp.

“Điều đáng trân trọng ấp có đến 200 người là nhà giáo. Có nhiều gia đình 3-4 thế hệ nối tiếp nhau theo nghề này, tạo thành truyền thống tốt đẹp của địa phương như gia đình thầy Thạch Tiến, thầy Lý Sinh”, ông Dương Sóc, Trưởng ấp Đai Úi, cho biết.

Cũng từ truyền thống đó mà ấp Đai Úi luôn nổi tiếng với tinh thần hiếu học. 100% trẻ em ở ấp đều được đến trường.

Ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, Cần Thơ, có đông đồng bào dân tộc Khmer với tinh thần hiếu học (Ảnh: CTV).

Thầy Lý Ngọc Sách (65 tuổi) cho biết, trước đây ba thầy làm nghề dạy học ở địa phương. Nối nghiệp ba, anh em thầy cùng con cháu đều vào ngành sư phạm. Đến nay, gia đình thầy Sách có 29 người theo nghề giáo.

Năm 1978, sau khi tốt nghiệp sư phạm tiểu học, thầy Sách về quê công tác tại Trường Tiểu học Phú Mỹ B cho đến ngày nghỉ hưu. Thầy Sách có 4 con trai và 4 con dâu đều là nhà giáo đang công tác tại địa phương. Thầy Sách cũng hướng các cháu nội theo nghề sư phạm hoặc nghề y.

Với gần 40 năm gắn bó với nghề giáo, thầy Sách đã đào tạo nhiều thế hệ học trò thành đạt, công tác trong nhiều cơ quan chính quyền, giáo dục, y tế, công an, quân sự...

"Tôi và gia đình rất vinh dự, tự hào khi có nhiều người làm nghề dạy học, tâm huyết với nghề, góp phần vào sự nghiệp giáo dục của địa phương. Chúng tôi sẽ gìn giữ, phát huy truyền thống này", thầy Lý Ngọc Sách chia sẻ.

Thầy Lý Ngọc Sách cho biết, gia đình có nhiều người làm nghề giáo (Ảnh: CTV).

Ở ấp Đai Úi, thầy giáo Sơn Hên được xem có công “khai sáng” phong trào học tập ở địa phương.

Những năm 1960, địa bàn này là vùng sâu vùng xa, đường sá lầy lội, trẻ em đi học phải vượt qua những đoạn đường vô cùng vất vả. Thấy vậy, thầy Hiên gánh từng thúng đất, đắp từng mét đường để học trò đến lớp an toàn.

Ngoài đắp đường, thầy Hiên còn thuyết phục gia đình bán hàng nghìn giạ lúa (mỗi giạ 20kg) và vận động bà con trong xóm cùng chính quyền địa phương xây dựng ngôi trường trong khuôn viên chùa Bâng Kyoong - tiền thân Trường Tiểu học Phú Mỹ B ngày nay.

Chính từ ngôi trường ấy, khát vọng học tập của trẻ em vùng quê được đánh thức, các em được học hành nên người.

“Muốn thoát nghèo, muốn khá lên thì phải học. Không có tri thức, bà con mình mãi mãi làm bạn với ruộng đồng, khó mà khá nổi”, lời thầy Hên thường nói như vậy với người dân nơi đây.

Theo lịch sử Trường Tiểu học Phú Mỹ B, hồi năm 1964 trường chỉ có một lớp 1 với 42 em. Chỗ học là nhà sàn của chùa, được trang bị bàn ghế bằng gỗ. Đến năm 1965, số lớp tăng lên 4 (hai lớp 1 có 56 em, hai lớp 2 có 50 em). Thấy có kết quả khả quan, nhà sư, phật tử và chính quyền địa phương triển khai kế hoạch xây dựng trường học mới.

Một trường học có từ hàng chục năm trước được xây nên từ những tâm huyết của người thầy, người dân dành cho con em địa phương (Ảnh: CTV).

Cho đến nay Trường Tiểu học Phú Mỹ B được xây dựng khang trang, kiên cố.

"Với 200 người theo nghề dạy học, bà con chúng tôi rất tự hào. Cũng vì thế mà phong trào học tập ở ấp luôn được đánh giá cao, đời sống của bà con được nâng lên rất nhiều", Trưởng ấp Đai Úi bày tỏ.