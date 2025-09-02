Thành tích “khủng" của cô gái được bố mẹ in hình treo khắp quán cà phê

Bố mẹ cô đã lặng lẽ in bức ảnh này, đóng khung treo trang trọng tại quán cà phê của gia đình để "flex" (khoe) về sự nhiệt huyết của con gái.

Bất ngờ khi thấy bố mẹ “flex” con gái

Đồng An Thư (24 tuổi, TPHCM) “gây bão” không chỉ bởi sự tự hào của ba mẹ mà còn bởi cô có thành tích học tập “khủng". An Thư không chỉ là thủ khoa đại học, thạc sĩ, mà còn là một stylist cá nhân cho các nghệ sĩ có tiếng. Câu chuyện của cô gái trẻ đã trở thành nguồn cảm hứng về lòng yêu nước, ý chí vươn lên và sự tự hào dân tộc.

Út Thư - cô gái TPHCM tham gia diễu binh, diễu hành 2/9 được bố mẹ in hình treo khắp quán cà phê (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, An Thư cho biết bản thân rất bất ngờ khi thấy bố mẹ đã in ảnh mình khi tham gia khối Nữ du kích miền Nam tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh (2/9), đóng khung rồi treo ngay tại quán cà phê do cô làm chủ.

"Mình bất ngờ lắm! Mình rất muốn ba mẹ ra Hà Nội xem nhưng vì sức khỏe không cho phép nên ba mẹ không đi được.

Bình thường, ba mẹ chỉ gọi điện động viên mình ăn uống, nghỉ ngơi thôi. Hôm đó, mình đang ngủ trưa thì nhận được tin nhắn bố mẹ gửi hình ảnh in khổ lớn, treo ở quán. Mình vừa buồn cười, vừa hạnh phúc", An Thư tâm sự. Cô hiểu rằng, đó là cách bố mẹ thể hiện sự tự hào và ủng hộ con gái.

Cận cảnh bức ảnh Đồng An Thư tham gia nhiệm vụ A80 được bố mẹ đóng khung, treo tường ở quán cà phê do cô bạn làm chủ (Ảnh: NVCC).

Bản thân An Thư cũng coi đây là một niềm vinh dự lớn lao. Cô chia sẻ, từ khi xem Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, cô đã hoàn toàn bị chinh phục và quyết tâm sẽ đăng ký thi tuyển khi có cơ hội. Với chiều cao trên 1m65, sức khỏe ổn định, cô may mắn trúng tuyển.

"Lúc đó mình vui lắm, cả gia đình và bạn bè cũng thế. Khi ra Hà Nội tập luyện, mình luôn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Đây chắc chắn là một trong những kỷ niệm đặc biệt nhất của tuổi trẻ, sau này còn có cái để “flex” với con cháu", An Thư hào hứng kể.

Đồng An Thư tại nhiệm vụ A80 (Ảnh: NVCC).

Trở về Việt Nam để cống hiến và ở gần gia đình

Không chỉ nổi bật trong vai trò chiến sĩ A80, An Thư còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi bảng thành tích học tập và công việc ấn tượng. Cô từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) năm 2022.

Sau đó, cô nhận được học bổng thạc sĩ 100%, đồng thời, nhận thư mời nhập học từ Tổng Lãnh sự quán Ý cho chương trình du học trao đổi ngắn hạn tại Trường Univpm Università Politecnica delle Marche.

Cô quyết định chọn tới Ý để tiếp tục trau dồi kiến thức, học hỏi đam mê. Sau đó, quay trở lại Việt Nam để làm việc.

An Thư tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Ảnh: NVCC).

Khi được hỏi vì sao không ở lại Ý để phát triển sự nghiệp trong ngành thời trang, một lĩnh vực thế mạnh của đất nước này, An Thư cho biết cô luôn muốn trở về quê hương để sinh sống và làm việc.

"Một phần là em muốn quay lại đất nước của mình, làm những công việc có thể phụng sự Tổ quốc. Em luôn tự hào dân tộc, dù có đi đâu xa chăng nữa thì em luôn muốn quay về Việt Nam và phát triển bản thân ở đây. Hơn nữa, em muốn ở gần gia đình vì em luôn cảm thấy an toàn khi có gia đình ở bên cạnh", cô chia sẻ.

An Thư khi học tập tại Ý (Ảnh: NVCC).

Trở về Việt Nam, An Thư nhanh chóng ổn định công việc, vừa làm freelance stylist (chuyên gia tư vấn phong cách tự do) cho các nghệ sĩ như Lê Dương Bảo Lâm, Tự Long, H'Hen Niê,… vừa mở hai quán cà phê tại TPHCM.

"Mình nhớ hồi còn là sinh viên, lúc nào cũng phải chạy khắp nơi tìm quán cà phê ngồi làm đồ án. Vậy nên sau này có chút vốn liếng, mình quyết định mở mô hình cà phê học tập - chi phí hợp lý, đặc biệt phù hợp cho sinh viên", cô cho biết.

Trong những tháng tập luyện cho nhiệm vụ A80, An Thư vẫn tranh thủ buổi tối để làm việc trực tuyến. Ngoài ra, cô còn có trợ lý cá nhân hỗ trợ các công việc tại TPHCM, và bố mẹ cũng phụ giúp rất nhiều khi cô vắng nhà.

An Thư đang làm chuyên gia tư vấn phong cách tự do cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng (Ảnh: NVCC).

Nói về những tháng tập luyện, An Thư nhớ nhất khoảnh khắc được "đi giữa lòng Nhân dân" trong các buổi sơ duyệt và tổng duyệt.

"Thật sự rất tự hào. Tiếng hò reo vang khắp nơi khiến mình xúc động, khó có thể quên", cô kể.

An Thư thừa nhận, ban đầu cô cũng phân vân khi phải gác lại công việc để tham gia huấn luyện. Nhưng đến tận bây giờ, cô vẫn không hề hối tiếc.

"Không phải ai cũng có cơ hội tham gia sự kiện lịch sử này. Đây là động lực để em nỗ lực hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn. Vì khi còn trẻ, mình cứ thử những điều mình muốn thì sẽ biết được giới hạn của bản thân ở đâu và mình có thể vượt qua rất nhiều thử thách như thế nào", An Thư nói.