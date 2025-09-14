Thần đồng IQ 204 từng bỏ học cấp 3 gây xôn xao khi ứng tuyển vào Oxford

Trong video mang tựa đề “Applying to Oxford University” đăng trên kênh YouTube cá nhân, Baek chia sẻ: “Em muốn cập nhật cho những người luôn quan tâm và lo lắng cho mình rằng, suốt 1 năm rưỡi qua, em vừa chuẩn bị cho việc du học tại Anh, vừa ôn luyện để tham dự kỳ thi A-Level quốc tế”.

Cậu bé Baek Kang-hyeon (lúc 9 tuổi) chia sẻ trên kênh Youtube của mình. (Ảnh: chụp màn hình YouTube).

Cậu cho biết đã nhận kết quả với mức điểm cao nhất ở cả bốn môn: Toán nâng cao, toán, vật lý và hóa học. “Em hy vọng được nhận vào ngành Khoa học máy tính tại Oxford, và hiểu rằng điểm số của mình phải nằm trong nhóm 1% hàng đầu”, Baek nói.

Trong hệ thống A-Level của Anh, kết quả được chia thành 7 mức: A* (cao nhất), A, B, C, D, E và U (không đạt). Những trường hàng đầu như Oxford và Cambridge thường yêu cầu thí sinh đạt nhiều điểm A* để đủ điều kiện xét tuyển.

Baek cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh toán (MAT) bắt buộc đối với ứng viên các ngành liên quan đến toán tại Oxford. “Em sẽ dự thi MAT vào ngày 23/10 và trong các đề thi thử trước đây, em luôn đạt từ 98 đến 100 điểm” cậu bé chia sẻ.

Dù đạt thành tích vượt trội, Baek lại đối mặt với rào cản pháp lý bởi theo quy định, Dịch vụ Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng Vương quốc Anh (UCAS) chỉ cho phép thí sinh từ 13 tuổi trở lên đăng ký, trong khi cậu bé mới 12 tuổi.

“Em đã liên hệ trực tiếp với UCAS và văn phòng tuyển sinh của Oxford để hỏi về điều kiện dự tuyển. Họ cho biết, em sẽ nhận được phản hồi vào cuối tháng này. Ngay cả khi không được miễn trừ và không thể nộp hồ sơ trong năm nay, em vẫn rất biết ơn sự hỗ trợ của UCAS và Oxford”, Baek giải thích.

Nếu được chấp thuận ngoại lệ, Baek sẽ tham dự kỳ thi MAT vào ngày 23/10. Các ứng viên trúng tuyển sẽ được mời phỏng vấn vào tháng 12, trước khi nhận kết quả cuối cùng vào tháng 1/2026.

Baek từng gây chú ý trên toàn quốc từ năm 9 tuổi khi được đặc cách vào học sớm ở bậc trung học, sau đó trúng tuyển Trường Trung học Khoa học Seoul, một trong những ngôi trường hàng đầu dành cho học sinh năng khiếu tại Hàn Quốc.

Năm 2015, cậu bé xuất hiện trong chương trình Finding Genius của đài SBS và được xác nhận sở hữu chỉ số IQ 204, thuộc nhóm 0.0001% dân số thế giới.

Baek nhập học Trường Trung học Khoa học Seoul vào tháng 3/2023, nhưng chỉ 5 tháng sau đã thông báo rút lui qua kênh YouTube cá nhân. Quyết định này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt sau khi cha cậu ám chỉ bạo lực học đường là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nghỉ học tại trường, làm dấy lên nhiều tranh luận trong xã hội Hàn Quốc.