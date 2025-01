SIU Prize Week chào đón các diễn giả tầm cỡ thế giới

SIU Prize (www.siuprize.org) được thành lập năm 2023 bởi Hội đồng sáng lập Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE), do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn quản lý (www.siu.edu.vn), Trường Quốc tế Á Châu tài trợ (www.asianschool.edu.vn), được trao định kỳ 2 năm một lần cho khám phá nổi bật trong lĩnh vực khoa học sức khỏe và khoa học máy tính, tổng giá trị lên đến 10 tỷ đồng/mùa giải.

SIU Prize Week kỳ vọng thúc đẩy nghiên cứu sáng tạo về AI trong việc định hình tương lai.

SIU Prize Week 2025 khởi động với hội thảo "Pháp luật về trí tuệ nhân tạo" và hội thảo "Các hệ thống AI ứng dụng trong giáo dục và y tế" diễn ra lần lượt vào ngày 4/1 và 8/1 tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU). Sự kiện tập trung vào các khía cạnh pháp lý và đạo đức liên quan đến AI, cách AI đang cách mạng hóa hai lĩnh vực cốt lõi của xã hội.

Hội thảo quốc tế quy tụ nhiều nhân vật tầm cỡ của thế giới sẽ diễn ra vào ngày 11/1 với thông điệp "SIU Shaping Futures". Tâm điểm của hội thảo xoay quanh các vấn đề thời sự như: phát triển AI an toàn và vững bền; các hệ thống trí tuệ tăng cường kết hợp trí tuệ tự nhiên và trí tuệ nhân tạo; Chính phủ sử dụng AI phục vụ tốt nhất cho công dân.

Khép lại SIU Prize Week 2025 là Lễ trao giải SIU Prize Computer Science mùa 1, diễn ra vào tối ngày 11/1 tại SIU. Sự kiện vinh danh các hạng mục giải thưởng danh giá trao cho các nhà khoa học trẻ người Việt Nam và người gốc Việt trên toàn thế giới có luận án tiến sĩ xuất sắc, bảo vệ thành công không quá 5 năm trong lĩnh vực khoa học máy tính.

Những tiến sĩ đạt giải tiêu biểu cho tinh hoa của thế hệ trẻ Việt Nam toàn cầu trong lĩnh vực khoa học công nghệ, AI, IoT với những công trình luận án xuất sắc cùng nhiều bằng sáng chế, giải pháp đang và sẽ được triển khai ứng dụng ở những quốc gia và tập đoàn công nghệ cao, thể hiện tiềm năng lớn tạo ra những đổi mới mang tính đột phá trong việc giải quyết những vấn đề cốt yếu của thế giới hiện nay, đặc biệt là trong giáo dục, y tế và môi trường.

Mùa đầu tiên, SIU Prize Computer Science thu hút hơn 100 đề cử từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các công trình luận án tiến sĩ xuất sắc thuộc đa dạng lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mạng và an ninh thông tin, kỹ thuật viễn thông, IoT, tin sinh học… với tiềm năng ứng dụng và sức ảnh hưởng vượt bậc.

Hội đồng chuyên môn SIU Prize Computer Science là giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp uy tín thế giới.

Với sứ mệnh "Vì tri thức Việt" cùng sự kết nối từ nhiều giáo sư đầu ngành, nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam và thế giới, Tuần lễ Hội thảo quốc tế và Lễ trao giải SIU Prize Computer Science mùa 1 được kỳ vọng góp phần khẳng định vị thế của trí tuệ Việt trong cộng đồng khoa học toàn cầu.

SIU Prize Week 2025 quy tụ những khách mời đặc biệt

SIU Prize Week 2025 đón tiếp nhiều nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo, học giả cùng những nhân vật tầm cỡ thế giới.

GS. Alondra Nelson - Thành viên Hội đồng Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, Cố vấn cấp cao về Trí tuệ nhân tạo cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Giáo sư Viện Nghiên cứu Cao cấp - Princeton, nguyên Phó trợ lý Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Giám đốc Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng (OSTP, Hoa Kỳ).

Ông Ramu Damodaran - Quan sát viên thường trực của Đại học Hòa bình (UPEACE) tại Liên Hợp Quốc, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Liên Hợp Quốc, nguyên Giám đốc Ảnh hưởng học thuật Liên Hợp Quốc và Thư ký Ủy ban Thông tin của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ông Sharad Sharma - Cố vấn cấp cao về Trí tuệ nhân tạo cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Thành viên Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Quốc gia (Ấn Độ), Đồng sáng lập iSPIRT Foundation.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - đồng sáng lập, đồng Chủ tịch, Giám đốc Diễn đàn toàn cầu Boston, Giám đốc Viện Lãnh đạo và Đổi mới sáng tạo Michael Dukakis (MDI, Hoa Kỳ).

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin.

GS.TSKH. Hoàng Văn Kiếm - Cố vấn cấp cao, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

GS. Vương Thanh Sơn - nguyên Giám đốc NICLab (Laboratory for Networks and Internet Computing) - University of British Columbia (UBC, Canada).

GS. Thomas Kehler - Giám đốc Nghiên cứu, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành CrowdSmart (San Francisco, CA, Hoa Kỳ).

GS. Thái Trà My - Phó Giám đốc của Nelms Institute for the Connected World, Đại học Florida (Hoa Kỳ).

Bà Nguyễn Thị Mai Trang - Giáo sư Đại học Sorbonne Paris Nord (Pháp).

TS. Sean Randolph - Giám đốc cấp cao Viện Nghiên cứu Kinh tế vùng Vịnh thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại vùng Vịnh San Francisco; nguyên cố vấn đặc biệt và Phó Giám đốc về chính sách tại Cục Đông Á và Thái Bình Dương, nguyên phó Đại sứ và Đại sứ Lưu động về các vấn đề khu vực Thái Bình Dương - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; nguyên phó trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ phụ trách về các vấn đề quốc tế.

Thông tin chi tiết về lịch trình SIU Prize Week 2025 tham khảo tại https://ai.siu.edu.vn.