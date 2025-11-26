Sinh viên vừa ăn vừa học ở giảng đường, tranh cãi nên hay không?

Giải pháp bất đắc dĩ hay thói quen ưa thích?

Vội vã chạy đến lớp cho kịp giờ vào học nên Văn Phú, sinh viên năm 2 của một trường đại học trên địa bàn TPHCM, thường xuyên cầm theo đồ ăn, thức uống vào lớp để vừa ăn vừa học. Nam sinh viên cũng hiểu rõ việc này là không nên nhưng vì hạn chế về mặt thời gian nên cậu đành “nhắm mắt” mặc kệ nội quy.

“Khoảng cách giữa các khoảng nghỉ quá ít nên mình buộc phải mang đồ ăn vào lớp để kịp nghe giảng và cũng vừa có thể ăn sáng lấy sức”, Phú nói.

Nhiều sinh viên cho biết lịch học dày đặc, di chuyển xa hoặc đi làm thêm không kịp ăn khiến các bạn phải mang đồ ăn vào lớp. Tuy nhiên, không ít sinh viên thừa nhận việc ăn uống trong giờ học đã trở thành thói quen, muốn nhâm nhi cho đỡ buồn chán khi nghe giảng.

Minh Nguyệt, sinh viên năm 3 ngành Ngôn ngữ Anh tại TPHCM cho biết: “Mình ăn uống trong lớp nhưng cũng chú ý đến mọi người xung quanh và không làm đổ hay gây ồn gì nên không ảnh hưởng đến buổi học”.

Nguyệt cũng đồng ý rằng việc các tiết học kéo dài cùng giờ giải lao ngắn cũng là lý do khiến cô và nhiều người bạn buộc phải ăn trong lớp.

Theo nhiều sinh viên, nguyên nhân việc tranh thủ ăn uống trên lớp có phần bắt nguồn từ nhịp sống nhanh của giới trẻ hiện nay. Không ít bạn phải vừa đi học vừa làm thêm, lịch trình kéo dài từ sáng đến tối.

Bữa ăn của họ là những món ăn nhanh được giải quyết trên đường, trong lớp. Nhiều người còn xem việc này như một phần “văn hóa học đường hiện đại”.

Tuy vậy, cũng có những người không đồng tình với hành động trên. Thanh Tiền, sinh viên năm 2 ngành Quan hệ Quốc tế, cho biết bản thân cảm thấy khá khó chịu mỗi khi ngửi thấy mùi đồ ăn trong lúc học bởi nó làm cô dễ bị phân tâm. Đặc biệt, trong môi trường phòng kín, mở điều hòa thì việc này cực kỳ ảnh hưởng đến người xung quanh.

Một vài sinh viên thậm chí còn tỏ thái độ chống đối khi nghe phê bình về việc ăn uống trong lớp. Điển hình gần đây, một nữ sinh tại một trường đại học ở Hà Nội ăn mì ngay trong giờ học rồi “cãi tay đôi” với giảng viên khi bị nhắc nhở, đã thu hút đông đảo sự quan tâm thời gian gần đây.

Đáng chú ý, không chỉ là hành vi ăn uống vô tư, mà còn là thái độ phản ứng của nữ sinh. Việc xem nhẹ quy tắc chung, cho rằng bản thân không gây ảnh hưởng đến người khác đôi khi chỉ nằm trong suy nghĩ của người thực hiện.

Văn hóa ứng xử đến từ chuyện ăn uống

Việc vừa ăn vừa học không chỉ khiến không khí lớp học trở nên thiếu nghiêm túc mà đôi khi việc này còn thể hiện sự thiếu tôn trọng với người dạy.

Giảng viên các trường đại học cũng có nhiều góc nhìn khác nhau. Một số thầy cô dễ tính, chấp nhận cho sinh viên ăn uống nhưng số khác lại thắt chặt quy định, cho rằng khi đã vào giờ học thì phải chuyên tâm học, không được tự ý làm việc riêng.

Theo ông Khánh Duy, giảng viên tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, tình trạng sinh viên mang đồ ăn vào lớp diễn ra khá thường xuyên.

Đứng từ góc độ giáo viên, ông không quá khắt khe về chuyện mang đồ ăn thức uống vào lớp, tuy vậy, nam giảng viên kỳ vọng sinh viên có thể tự ý thức và giữ sự chuẩn mực cần thiết trong giờ học.

“Tôi hiểu và thông cảm vì nhiều bạn có lý do khách quan, buộc phải ăn trong lớp. Tuy nhiên, tôi thường nhắc các bạn di chuyển xuống những bàn cuối để tránh ảnh hưởng đến bài giảng và việc tiếp thu của những bạn khác”, ông Duy chia sẻ.

Nhìn sâu hơn, thói quen ăn uống trong lớp không chỉ là vấn đề thực hiện phép tắc mà còn liên quan đến ý thức của mỗi sinh viên trong môi trường giáo dục. Ăn uống trên lớp không chỉ làm phân tán sự chú ý, gây mất tập trung mà còn dẫn đến tình trạng xả rác, làm bẩn lớp học.

Bà Anh Nguyên, nhân viên tạp vụ vệ sinh tại một trường đại học ở TPHCM, luôn chứng kiến tình trạng lớp học với rất nhiều chất thải nhựa vào giờ ra về dù trước đó đã dọn sạch sẽ.

“Những bạn ý thức thì mang rác ra ngoài bỏ nhưng cũng có không ít bạn cho rằng đây là trách nhiệm của bộ phận tạp vụ vệ sinh nên thoải mái vứt rác, dù việc ăn trong lớp đã là không nên”, bà Nguyên nói.

Những quy định về việc sinh viên không được mang đồ ăn, nước uống vào lớp học đã có từ lâu và được các trường nêu rõ trong nội quy chung. Tuy vậy, tình trạng ăn trong lớp vẫn diễn ra và khó quản lý.

Thạc sĩ Nguyễn Thành Luân, giảng viên chuyên ngành Văn hóa học tại TPHCM, cho rằng việc ăn uống trong lớp không chỉ dừng lại ở vấn đề về phép lịch sự mà còn phản ánh văn hóa ứng xử của sinh viên trong môi trường giáo dục.

“Lớp học là một không gian mang tính quy củ nhất định. Khi sinh viên ăn uống trong lúc học, các em vừa vi phạm nội quy của trường, vừa vô tình phá vỡ chuẩn mực chung của môi trường giáo dục”, ông Luân phân tích.

Cũng theo ông Thành Luân, hành vi này mang hiệu ứng dây chuyền nên chỉ cần 1 sinh viên “phá luật” thì sẽ kéo nhiều bạn khác cũng bắt chước làm theo. Chính vì vậy, việc giữ chuẩn mực văn hóa học đường ngay từ đầu là vô cùng cần thiết.

“Văn hóa học đường được hình thành từ những điều rất nhỏ và ý thức tôn trọng không gian chung chính là nền tảng quan trọng để các em bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp sau khi rời ghế nhà trường”, ông nhấn mạnh.

