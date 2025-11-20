Mẹ hốt hoảng lúc nửa đêm, cho con ngừng học vì dùng AI giải bài tập

Sửng sốt lúc nửa đêm vì phát hiện con dùng AI

Mới đây, mạng xã hội xôn xao bài viết về một phụ huynh nhắn tin cho gia sư lúc nửa đêm để xin cho con nghỉ học, sau khi phát hiện con dùng AI (trí tuệ nhân tạo) để giải bài tập.

Trong đoạn tin nhắn ghi lại cuộc trao đổi với gia sư, người mẹ bày tỏ: “Chị vừa phát hiện ra lâu nay con dùng AI để giải bài tập khá nhiều. Thời gian qua khi học, con toàn dùng AI để che giấu sức học thật.

Chị khá thất vọng về con và trong thời gian tới, chị sẽ ngưng cho con dùng máy tính khi bố mẹ vắng nhà. Nếu em sắp xếp qua dạy con (trực tiếp) vào buổi tối được thì con sẽ học tiếp, nếu không chắc chị phải tạm cho con nghỉ học”.

Người mẹ thất vọng khi phát hiện con dùng AI giải bài tập khiến nam gia sư không khỏi trăn trở (Ảnh chụp màn hình: Nhân vật cung cấp).

Anh Đăng Quỳnh (ngụ tại Đà Lạt, Lâm Đồng), gia sư dạy tiếng Anh online (trực tuyến), cho hay sự việc xảy ra vài ngày trước. Học sinh được nhắc đến trong đoạn tin nhắn đã tham gia lớp gia sư online luyện chứng chỉ tiếng Anh quốc tế của anh Quỳnh từ năm 2023.

“Trước đây, bé có nền tảng tiếng Anh tốt, khi đi thi thực tế thì cũng đạt kết quả cao. Sau kỳ thi đó, bé tiếp tục theo học, luyện thi để đạt cấp độ cao hơn. Tuy nhiên, lần này khi tôi giao bài tập, bé lại giải nhanh hơn bình thường. Tôi nghi ngờ, gặng hỏi thì bé khẳng định không dùng AI”, anh Quỳnh kể.

Khi hay tin phụ huynh phát hiện học viên dùng công nghệ để giải bài tập, anh Quỳnh vô cùng bất ngờ. Song anh cho rằng sự lo lắng của phụ huynh là hợp lý và hoàn toàn đồng tình với hướng giải quyết này.

Anh chia sẻ do dạy online, anh không có khả năng theo dõi sát sao quá trình học tập của học viên. Vì vậy, để tránh học viên lạm dụng AI, anh thường yêu cầu học sinh làm bài trực tiếp trên giấy, quay video luyện phát âm và gửi lại để anh chỉnh sửa.

“Mặc dù ngày nay, nhiều ứng dụng AI có thể hỗ trợ việc học rất tốt, nhưng tôi không khuyến khích các em dùng vì sẽ dễ dẫn đến việc lạm dụng. Hơn nữa, đối với các môn khoa học xã hội, kết quả AI cung cấp cho học sinh thường thiếu tính nhất quán và không hoàn toàn chính xác, khiến các em bị hoang mang và đôi khi bị sai lệch kiến thức nền tảng. Điều này rất nguy hiểm”, anh nói.

Tránh để học sinh lạm dụng AI

Hơn 4 năm dạy gia sư online, anh Quỳnh chứng kiến không ít lần học sinh lén dùng công nghệ để đối phó với giáo viên. Bằng kinh nghiệm của mình, anh dễ dàng phát hiện và nhắc nhở học viên chấn chỉnh ngay lập tức.

“Chẳng hạn như trường hợp học sinh ngày thường làm bài lúc nào cũng nhanh, chính xác nhưng khi kiểm tra bài cũ lại làm sai cả những kiến thức cơ bản, người dạy sẽ biết ngay họ dùng AI”, anh chia sẻ.

Nhiều học sinh, sinh viên lạm dụng AI trong việc học tập khiến nhà trường, phụ huynh lo lắng (Ảnh minh họa: Pexels).

Để tránh học sinh lạm dụng công nghệ, anh Quỳnh thường hướng dẫn phụ huynh cài đặt máy tính có tính năng giới hạn trang web AI. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên giáo dục cho trẻ hiểu rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ khi thực sự cần thiết, chứ không thay thế việc tự học.

Nam giáo viên cho rằng điều quan trọng nhất mà người dạy lẫn phụ huynh cần làm là tạo động lực học tập cho các em. Từ đó, học sinh có thêm hứng thú tự học và tránh được những hoạt động gây ảnh hưởng đến chất lượng học tập.

Chị Thúy Quỳnh, ngụ tại TPHCM, chia sẻ con trai chị là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn thành phố. Lần đầu chứng kiến con sử dụng AI để giải bài tập, chị cũng không khỏi lo lắng. Nhưng khi chị dò hỏi, con trai chị liền giải thích rằng "các bạn đều làm như vậy và con chỉ dùng AI để giải những bài khó".

"Con làm như vậy chẳng khác nào xem đáp án có sẵn rồi học thuộc lòng cách giải. Hậu quả là khi đối mặt với những bài toán khó khác, đề bài chỉ khác một chút thôi là con cũng không có khả năng tư duy, tự giải quyết vấn đề. Điều này khiến tôi cảm thấy rất lo lắng, quyết định không cho con sử dụng điện thoại, máy tính trong lúc làm bài tập, ôn thi", chị Quỳnh cho hay.