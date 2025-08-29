Ngành Sư phạm: Từ thời "9 điểm 3 môn" đến sân chơi khốc liệt nhất 2025

Quay ngược lại giai đoạn những năm 2010, sau giai đoạn được coi là đỉnh cao, đầu vào sư phạm tụt đến mức được xem như “thảm hoạ”, đặc biệt vào năm 2017.

Năm đó, một số trường cao đẳng sư phạm có điểm chuẩn ở mức chỉ 9 điểm/3 môn, nghĩa là mỗi môn, thí sinh chỉ cần 3 điểm là đậu.

Đầu vào ngành sư phạm từ "đáy" lên top đầu trong gần hai thập kỷ gần đây (Ảnh: Hoài Nam).

Ở bậc đại học, năm đó Bộ GD&ĐT đưa ra mức điểm sàn chung cho tất cả các khối thi là 15,5. Trừ những trường sư phạm top trên có mức điểm khá, một số trường đại học với nhiều cách quy đổi vẫn “lách” điểm 4-5 điểm/môn đã trúng tuyển.

Ngành sư phạm ở “cực đáy”, trong khi "cực đỉnh” thuộc về các trường quân đội, công an, y dược khi điểm 29, thậm chí 30 điểm vẫn trượt.

Giai đoạn đó, trong các chương trình tư vấn tuyển sinh, khi nhắc đến ngành sư phạm xảy ra những tình huống "cười mà ra nước mắt".

Khi đó phụ huynh, học sinh và cả các chuyên gia tuyển sinh còn nói nhau “học kém quá không đậu ngành khác thì thi sư phạm”. Thật chua chát nhưng đó là thực tế từng diễn ra khi đầu vào sư phạm ở mức "thấp không tưởng", đến nỗi khi đó nhiều người “mặc định” nghề giáo dành cho học sinh yếu.

Ngày đó, hàng loạt chuyên gia giáo dục, nhà giáo không giấu được nỗi đau khi chất lượng đầu vào sư phạm tụt thảm.

Trước điểm chuẩn sư phạm giai đoạn đó, TS Trần Nam Dũng, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu (khi đó là giảng viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM) đã phải thốt lên “quá lo lắng” về đầu vào của nghề giáo. Bởi việc các thầy cô giáo có trình độ chuyên môn không vững, đồng nghĩa với việc sẽ có lứa học sinh tiếp theo kém đi.

Nhằm bảo đảm chất lượng đầu vào ngành đào tạo giáo viên, ngăn tình trạng “vơ bèo vạt tép” vào sư phạm, năm 2018, Bộ GD&ĐT đưa ra mức điểm tối thiểu không nhân hệ số các tổ hợp xét tuyển vào đại học sư phạm là 17 điểm, cao đẳng 15 điểm và trung cấp sư phạm là 13 điểm.

Từ đó đến nay, cùng với ngành y, hàng năm Bộ GD&ĐT đều đưa ra khung điểm sàn ngành sư phạm dao động 18-19 điểm tuỳ năm, tuỳ ngành.

Năm 2025, điểm sàn chung cho các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm, riêng ngành Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật và Giáo dục thể chất là 18 điểm. Đối với trình độ cao đẳng, ngành Giáo dục mầm non có ngưỡng xét tuyển là 16,5 điểm.

Thực tế, điểm chuẩn tại hầu hết trường sư phạm giờ đây đã bỏ xa và cao hơn rất nhiều mức điểm sàn Bộ đưa ra.

Trường nào có đào tạo sư phạm thì ngành sư phạm có điểm chuẩn cao nhất là điều thấy rõ trong những năm gần đây, đặc biệt ở mùa tuyển sinh năm nay.

4 ngành đào tạo sư phạm tại 2 trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Huế có điểm chuẩn tuyệt đối trong mùa tuyển sinh năm 2025 (Ảnh: N.T).

Năm nay, ngành sư phạm “càn quét” với điểm chuẩn cao top đầu ở mức 30/30, vượt qua nhiều ngành nghề để nằm cao nhất ở hầu hết các trường có đào tạo sư phạm.

Điểm chuẩn sư phạm cũng bỏ xa những ngành thường đứng đầu bảng xếp hạng ngành nghề như “nhất y nhì dược”.

Trong 6 ngành học lấy điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 năm nay thì có đến 4 ngành ở lĩnh vực sư phạm. 4 ngành này gồm Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung tại 2 trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Huế.

Không chỉ vậy, Đại học Huế còn áp dụng thêm tiêu chí phụ khá khó. Riêng với ngành Sư phạm tiếng Anh, thí sinh phải đạt điểm tiếng Anh từ 9,5 trở lên, điểm văn từ 8,5 trở lên. Với sư phạm tiếng Trung, thí sinh phải đạt điểm ngoại ngữ tuyệt đối 10/10.

Bên cạnh 4 ngành đạt điểm tuyệt đối này, hàng loạt ngành sư phạm tại nhiều trường đại học cũng có điểm chuẩn cao ngất ngưởng, bỏ xa các ngành học khác.

Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hàng loạt ngành học có điểm chuẩn cao nhất năm nay là 29,06 ở ngành Sư phạm lịch sử, thí sinh phải đạt tối thiểu gần 9,7 điểm/môn.

Cùng đó có hàng loạt ngành sư phạm có điểm chuẩn trên 28 như Sư phạm toán, Sư phạm ngữ văn, Sư phạm vật lý, Sư phạm hoá học, Sư phạm địa lý...

Tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, năm nay, thí sinh phải đạt tối thiểu 29,38 điểm mới trúng tuyển vào ngành Sư phạm hoá, ngành có điểm chuẩn cao nhất trường. Tiếp đó, ngành Sư phạm ngữ văn có điểm chuẩn 29,07.

4 ngành sư phạm khác của trường có điểm chuẩn trên 28 gồm ngành Sư phạm lịch sử, Sư phạm địa lý, Sư phạm toán học và Sư phạm vật lý.

Tại hàng loạt trường đại học đa ngành khác, sư phạm cũng là ngành có điểm chuẩn dẫn đầu với mức cao ngất ngưởng.

Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, trong 86 ngành nghề đào tạo, ngành Sư phạm tiếng Anh có mức điểm chuẩn chuẩn cao nhất lên đến 29,57 điểm, ngành Sư phạm công nghệ 26,79 điểm.

Ngành sư phạm giờ là "sân chơi" chỉ dành riêng cho học sinh giỏi, xuất sắc (Ảnh: Hoài Nam).

Tại Đại học Thái Nguyên, Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Vinh với đa dạng lĩnh vực đào tạo, sư phạm vẫn là những ngành có điểm chuẩn cao nhất năm nay.

Với mức điểm hàng loạt ngành sư phạm trên 28, yêu cầu thí sinh phải đạt ít nhất từ gần 9,4 điểm/môn trở lên. Nếu dựa trên hệ quy chiếu khung điểm giỏi là từ 8 đến 9, xuất sắc từ 9 trở lên có thể thấy nhiều ngành sư phạm giờ đây đến học sinh giỏi cũng "chơi không nổi", còn học sinh xuất sắc cũng phải cạnh tranh gay gắt mới trúng tuyển.