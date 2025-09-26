Sẽ đề xuất để thí sinh đạt giải toán học châu Á được xét tuyển tài năng

Chiều 26/9, tại Hà Nội, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức - chính thức phát động cuộc thi Đấu trường toán học Châu Á (Asia International Mathematical Olympiad - AIMO) năm học 2025-2026.

AIMO năm học 2025-2026 dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 được triển khai theo một lộ trình liên thông 4 cấp độ. Vòng sơ loại toàn quốc thi theo hình thức trực tuyến từ tháng 11 đến tháng 12, chia thành 3 đợt thi. Mỗi thí sinh chỉ được thi 1 đợt.

Thí sinh có điểm số cao sẽ được lựa chọn vào vòng khu vực thi trực tiếp, tổ chức trong tháng 3/2026 tại 3 khu vực Bắc - Trung - Nam. Kết quả vòng này sẽ xác định những đại diện tiêu biểu tham dự chung kết quốc gia.

Vòng chung kết quốc gia dự kiến diễn ra trước 20/4/2026, thi hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đây cũng là nơi vinh danh các thí sinh xuất sắc nhất mùa giải, đồng thời tuyển chọn đội tuyển đại diện Việt Nam dự chung kết quốc tế.

Đích đến của lộ trình là vòng chung kết quốc tế 2026, tổ chức ngày 1-5/8/2026.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết và nhà báo Phùng Công Sưởng tặng bằng khen cho các thí sinh đạt giải vòng chung kết quốc tế AIMO 2025 (Ảnh: Hoàng Hồng).

AIMO 2025-2026 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo, Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền - Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội, đồng Trưởng Ban Tổ chức - chia sẻ: “Toán học giữ vai trò nền tảng trong các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, đồng thời là công cụ quan trọng để rèn luyện tư duy logic.

Việc tổ chức các kỳ thi như AIMO không chỉ khơi gợi, nuôi dưỡng tình yêu toán học ở học sinh phổ thông mà còn tạo nên môi trường học thuật uy tín để học sinh Việt Nam hội nhập cùng bạn bè quốc tế”.

TS Hà Mạnh Tuấn, Phó Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, cũng cho biết sẽ cân nhắc để xin đề xuất đưa thành tích tại Đấu trường toán học châu Á vào danh sách các cuộc thi được chấp nhận diện xét tuyển tài năng.

Năm vừa qua Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển hơn 1.000 thí sinh diện xét tuyển tài năng, trong đó, thành tích của thí sinh tại một số cuộc thi quốc tế về khoa học kỹ thuật được cộng điểm.

AIMO do Ủy ban Olympic Toán học Châu Á sáng lập từ năm 2012, là một trong những kỳ thi toán bằng tiếng Anh có sự tham gia của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019. Tại chung kết AIMO 2025 diễn ra ở Tokyo, Nhật Bản, Việt Nam giành 1 giải vô địch, 10 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

Thí sinh giành giải cao nhất tại đấu trường toán học châu Á năm học 2024-2025 là Phan Thành Huy, học sinh lớp 12 toán 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.