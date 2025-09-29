Sau sáp nhập, Học viện Hành chính và Quản trị công tăng điểm chuẩn

Thông tin trên được chia sẻ tại Lễ khai giảng các lớp đại học chính quy khoá 25, năm học 2025-2026, của Học viện Hành chính và Quản trị công diễn ra sáng 29/9. Đây là lễ khai giảng đầu tiên của trường sau khi sáp nhập vào Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - tặng hoa cho nhà trường trong lễ khai giảng (Ảnh: Hoàng Hồng).

Theo đó, trong mùa tuyển sinh đại học năm 2025, Học viện tuyển sinh hơn 4.000 tân sinh viên chính quy theo học ở 14 ngành và 11 chuyên ngành đào tạo.

Chỉ tiêu tại cơ sở đào tạo chính ở Hà Nội là 2.870, giảm hơn 500 so với năm 2024. Trong khi đó, số nguyện vọng đăng ký tăng vọt khiến điểm chuẩn tăng ở một số ngành. Mức điểm chuẩn dao động trong khoảng 19,75-24,4, tính ở tổ hợp môn gốc, mức chênh lệch tăng 2 điểm với các tổ hợp môn xã hội.

Đây là lần thứ hai Học viện tiến hành sáp nhập trong 5 năm qua. Trước đó, vào năm 2022, khi còn là Học viện Hành chính Quốc gia, trường sáp nhập với Trường Đại học Nội vụ.

Việc đổi tên được thực hiện ở lần sáp nhập tháng 1/2025, khi trường chuyển từ Bộ Nội vụ sang trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với tư cách là cơ sở giáo dục đại học đa ngành.

Trong quá trình sáp nhập, Học viện tiếp tục triển khai và đã hoàn thành khảo sát đánh giá ngoài đối với 8 chương trình đào tạo trình độ đại học. Sự kiện công bố và trao giấy chứng nhận kiểm định được tiến hành ngay tại lễ khai giảng năm học mới.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến - Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công - trao bằng khen cho 3 tân thủ khoa đầu vào của trường (Ảnh: Hoàng Hồng).

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến - Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công - cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2025-2026 là xây dựng Học viện trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và cung cấp dịch vụ công theo nhu cầu của xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đề nghị Học viện xây dựng chương trình hành động với các giải pháp chiến lược, đột phá để trở thành Trung tâm hàng đầu quốc gia về đào tạo hành chính, quản lý nhà nước, quản trị công có uy tín, ngang tầm khu vực và quốc tế.

Mục tiêu là mỗi sinh viên tốt nghiệp Học viện Hành chính và Quản trị công có thể làm việc tốt trong môi trường quốc tế.