Sạt lở bủa vây, đe dọa an toàn của hàng trăm trẻ ở miền núi Đà Nẵng

Trường Mẫu giáo Phong Lan, một cơ sở giáo dục ở xã miền núi Trà Tập, thành phố Đà Nẵng, đang đối mặt với tình trạng sạt lở, sụt lún nghiêm trọng tại điểm trường chính, đe dọa an toàn của gần 280 trẻ mầm non và đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Cô Lê Thị Trâm, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết Trường Mẫu giáo Phong Lan có tổng cộng 11 điểm trường, bao gồm 1 điểm trường chính và 10 điểm trường thôn, phục vụ gần 280 học sinh. Điểm trường chính, tọa lạc tại thôn 6, xã Trà Tập, là nơi tập trung khu dân cư và trung tâm hành chính của xã.

Sạt lở nặng sát hàng rào, đe dọa an toàn của trường (Ảnh: Lê Thị Trâm).

Với diện tích gần 4.000m2, điểm trường chính được xây dựng tựa lưng vào đồi núi, bao quanh bởi các hộ dân và khe suối. Nơi đây có 17 phòng chức năng, bao gồm phòng hiệu bộ, hành chính - quản trị, bếp ăn, phòng học, phòng kho, cùng các hạng mục khác. Hiện có 2 lớp học với 47 học sinh và 10 cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên làm việc tại đây.

Theo cô Lê Thị Trâm, tình hình mưa lũ kéo dài gần đây đã khiến đất đai tại khu vực trường có dấu hiệu sạt lở, sụt lún nghiêm trọng. Nhiều hạng mục của trường đã bị đứt gãy, điển hình là phòng kho tiếp giáp với phòng y tế và bếp ăn bị sụt lún.

Khu vực phía trước, áp sát hàng rào trường, cũng bị sụt lún làm đứt gãy đường đi, khiến lối vào khu nhà công vụ giáo viên không còn. Khu vận động của trẻ cũng xuất hiện các vết nứt, tường rào có dấu hiệu bị xê dịch.

Đặc biệt, phía bên hông phải nhà trường, giáp với khe suối, dọc theo khu để xe máy của giáo viên, xuất hiện vết nứt rộng hơn 10cm.

Vết nứt rộng theo chân tường phòng học rộng khoảng 10cm (Ảnh: Lê Thị Trâm).

“Tình hình cơ sở vật chất tại điểm trường chính hiện nay đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh. Đặc biệt, việc tổ chức dạy học của cô và trò gặp nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa bão”, cô Trâm nhấn mạnh.

Cô Trâm cũng cho biết thêm, với điều kiện hạ tầng xuống cấp, việc tổ chức các hoạt động học tập và vui chơi cho trẻ gặp nhiều trở ngại.

“Các giáo viên phải cân nhắc kỹ lưỡng để vừa đảm bảo an toàn, vừa duy trì chất lượng giảng dạy. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng hoặc mở rộng trường là rất cần thiết để đảm bảo an toàn và điều kiện học tập tốt hơn cho các em”, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phong Lan bày tỏ.

Hai mảng tường bị nứt, hở gần 10cm (Ảnh: Lê Thị Trâm).

Ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập, cho biết xã đã khắc phục tạm thời điểm sạt lở tại Trường Mẫu giáo Phong Lan nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Xã cũng đã khảo sát quỹ đất để bố trí xây dựng mới điểm trường, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn và đảm bảo việc dạy và học trong tương lai.

Tuy nhiên, ông Thực thừa nhận khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn vốn. Xã đã đưa dự án xây dựng mới điểm trường Phong Lan vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và báo cáo lên UBND thành phố Đà Nẵng.

“Xã rất mong sắp tới thành phố sẽ quan tâm, hỗ trợ xây dựng lại điểm trường này, để đảm bảo việc học tập cho con em trên địa bàn xã”, Chủ tịch UBND xã Trà Tập thông tin.