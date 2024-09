Samsung hoàn tất tập huấn cho top 40 cuộc thi Solve for Tomorrow 2024

Ngày 24/8, Samsung tổ chức buổi tập huấn trực tiếp tại TPHCM cho các đội thi lọt vào vòng Phát triển sản phẩm cuộc thi Solve for Tomorrow 2024 - khu vực phía Nam, qua đó hoàn tất chuỗi hoạt động tập huấn trực tiếp cho top 40 về kỹ năng mềm và kiến thức kinh doanh, khởi nghiệp tại ba miền Bắc - Trung - Nam.

"Háo hức không ngủ được"

Đó là cảm xúc của thí sinh Đặng Trí Toàn đến từ Trường THPT Trường Xuân (Đồng Tháp) ngay trước khi khởi hành tới TPHCM tham dự buổi tập huấn.

"Em rất mong ngóng được đến với những bài học từ thầy cô và các bạn tại buổi tập huấn và đúng như mong đợi, tại đây, em đã học và hiểu thêm về kiến thức kinh doanh và các kỹ năng mềm từ hai thầy cô cực kỳ giàu năng lượng. Cho đến thời điểm này, em cảm thấy việc mình lựa chọn tham gia Solve for Tomorrow 2024 là quyết định vô cùng đúng đắn", Trí Toàn cho biết thêm.

Không khí sôi nổi tại một buổi tập huấn dành cho top 40.

Năm nay, ban tổ chức cuộc thi Solve for Tomorrow thực hiện hoạt động tập huấn trực tiếp cho các đội thi ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam lần lượt vào các ngày 10-17-24/8, giúp các thí sinh nâng cao kỹ năng mềm và trau dồi kiến thức kinh doanh. Đây đều là những nội dung thiết thực, được hướng dẫn bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm để làm hành trang giúp các đội thi hoàn thiện bài thi cho vòng Phát triển sản phẩm của mình, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 15/9.

Hướng tới những dự án khởi nghiệp tiềm năng

Thông qua phần chia sẻ và hướng dẫn của các chuyên gia, các đội thi đã có cơ hội tích lũy thêm kiến thức và thực hành kỹ năng mềm cần thiết cho cuộc thi như thuyết trình, phản biện, làm việc nhóm và quản lý thời gian.

Một buổi tập huấn của chuyên gia.

Trong bối cảnh Việt Nam nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, đội thi tham gia cuộc thi Solve for Tomorrow năm nay cũng được khuyến khích sáng tạo ra các mô hình hướng tới phát triển bền vững và tạo ra những sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu thị trường. Do đó, tiêu chí kinh doanh/thương mại hóa sản phẩm lần đầu tiên xuất hiện trong thang điểm đánh giá bài thi Solve for Tomorrow.

Trường THCS Lý Tự Trọng (Lào Cai) đã tham gia cả 6 mùa, trong đó có 4 lần góp mặt ở top 40 Solve for Tomorrow. Mặc dù vậy, lần đầu tiên gặp yêu cầu về thương mại hóa sản phẩm khiến thầy Vũ Huy Hòa - giáo viên Tin học đồng thời là hướng dẫn của đội Fabulous Fairies - không tránh khỏi những lúng túng. Buổi tập huấn trực tiếp tại Hà Nội đã giúp thầy và trò tháo gỡ nhiều thắc mắc để tự tin hoàn thiện sản phẩm của mình.

Trong đợt tập huấn trực tiếp lần này, các đội thi đã được trang bị kiến thức cơ bản về kinh doanh - khởi nghiệp, được chia sẻ về tiêu chí chấm điểm của cuộc thi ở vòng Phát triển sản phẩm và Chung kết. Các đội thi được hướng dẫn để tiếp cận và thực hành lập kế hoạch kinh doanh, thực hành dự án và thuyết trình theo nhóm, từ đó có thể thể hiện bài thi một cách hiệu quả.

Các đội thi được học về kiến thức kinh doanh.

Em Nguyễn Thanh Hà - đại diện đội thi đến từ trường THCS Lý Tự Trọng (Lào Cai) - chia sẻ: "Chúng em thích thú với buổi đào tạo kỹ năng kinh doanh - khởi nghiệp bởi chúng em đã bước đầu tiếp cận với những bước cơ bản trong việc kinh doanh, khởi nghiệp để từ đó làm nền tảng không chỉ để phát triển sản phẩm của nhóm mà còn phát triển tương lai sau này. Đội thi sẽ cố gắng tiếp tục phát huy những tiềm năng và thế mạnh của bản thân để hoàn thiện, chế tạo ra một sản phẩm chất lượng, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn để không chỉ là góp mặt vào vòng Chung kết mà còn đóng góp và có tác động tích cực lâu dài đến cuộc sống".

Ngoài ra, ban tổ chức Solve for Tomorrow cũng có nhiều hỗ trợ khác cho các đội thi trong quá trình thực hiện vòng Phát triển sản phẩm như hoạt động cố vấn chuyên môn trực tuyến với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực STEM và công nghệ, hỗ trợ kinh phí 10 triệu đồng cho mỗi đội thi để hoàn thiện bài dự thi.

Các đội thi phác thảo mô hình kinh doanh.

Solve for Tomorrow mùa 6 đã thu hút 2.298 ý tưởng công nghệ độc đáo và mang tính thực tiễn cao trong Vòng Sơ khảo. Từ những giải pháp đơn giản nhưng thiết thực, nâng cao chất lượng cuộc sống, đến những sáng kiến đột phá góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả y tế, giáo dục, hỗ trợ người yếu thế, thúc đẩy sản xuất địa phương… đều thể hiện sức sáng tạo không giới hạn của 2 nhóm thí sinh.

40 đội thi xuất sắc nhất Solve for Tomorrow 2024 đang gấp rút tập trung nguồn lực để biến ý tưởng sáng tạo trên giấy thành những mô hình sản phẩm thực tế dưới sự hướng dẫn của đội ngũ cố vấn chuyên môn cao cấp là các chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam và Samsung.

Kết thúc Vòng Phát triển sản phẩm, Top 10 công trình hoàn thiện và xuất sắc nhất của mỗi nhóm sẽ được lựa chọn để tham gia thi tiếp Vòng Chung kết, dự kiến diễn ra vào 26/10 tại Hà Nội.