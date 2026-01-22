Quyền tuyển giáo viên chính thức thuộc về giám đốc Sở Giáo dục

Thông tư 01 quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo chính thức có hiệu lực từ ngày 20/1.

Điểm nhấn quan trọng nhất trong Thông tư này là việc cụ thể hóa quyền hạn của người đứng đầu ngành giáo dục địa phương.

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT chính thức có thẩm quyền tuyển dụng giáo viên đối với hầu hết các bậc học công lập trên địa bàn tỉnh, bao gồm mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt (trừ trường dự bị đại học) và trung học nghề.

Riêng các trường chuyên biệt lớn như Trường Hữu nghị T78, Hữu nghị 80, và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, quyền tuyển dụng giáo viên thuộc về hiệu trưởng.

Hiệu trưởng và học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương, Thái Nguyên (Ảnh: Quyết Thắng)

Ngoài ra, người đứng đầu các trường chính trị, trung tâm chính trị cấp tỉnh và cấp xã được tự chủ trong công tác tuyển dụng nhân sự giảng dạy.

Quy định này thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội về các cơ chế đặc thù để tạo đột phá cho giáo dục. Việc tập trung quyền tuyển dụng về Sở GD&ĐT thay vì qua các cơ quan quản lý nhà nước khác giúp đảm bảo việc tuyển chọn sát với yêu cầu chuyên môn và đặc thù của ngành giáo dục.

Để đảm bảo tính ổn định và không gây gián đoạn cho các kế hoạch nhân sự đang triển khai, những đề án, kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt trước ngày 1/1 vẫn tiếp tục thực hiện theo cơ chế cũ cho đến hết ngày 31/12/2026.

Sau thời hạn này, nếu việc tuyển dụng chưa hoàn thành, toàn bộ thẩm quyền sẽ phải thực hiện theo quy định mới tại Thông tư 01.