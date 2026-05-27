(Dân trí) - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại nhiều địa phương trên cả nước đã bước vào giai đoạn nước rút. Sau đây là lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 của 34 tỉnh, thành.

Từ ngày 23/5, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập chính thức khởi động tại nhiều địa phương. Hai địa phương tổ chức thi sớm nhất cả nước là Ninh Bình và Đà Nẵng.

Cùng thời điểm, nhiều trường THPT chuyên và trường có mô hình tuyển sinh đặc thù cũng bắt đầu tổ chức kỳ thi riêng, tạo nên không khí tuyển sinh sôi động trên cả nước.

Sau đây là lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành:

 STTTỉnh, thành Lịch thi Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn 
 1 Nghệ An25-28/5 4/6
 2 Quảng trị26-27/5 6/6 
 3 Lai Châu25-26/5 7/6 
 4 Ninh Bình23-25/5 Chậm nhất 8/6 
 5 Hưng Yên25-26/5 Trước 10/6 
 6 Lào Cai27-29/5 Trước 10/6 
 7 Đồng Nai28-29/5 10/6 
 8 Đà Nẵng 23-25/5Chậm nhất 10/6 
 9 Hà Tĩnh25-26/5 Trước 11/6
10Bắc Ninh26-28/5Trước 15/6
11Điện Biên25-26/5

THPT chuyên Lê Quý Đôn: Trước ngày 16/6

THPT Dân tộc Nội trú: Trước ngày 17/6

Các trường còn lại: Trước ngày 18/6

12Hải Phòng2-4/6Chậm nhất 19/6
13Quảng Ngãi31/5-2/6Trước 20/6
14Hà Nội30/5-1/619-22/6
15Đắk Lắk1-2/6Trước 25/6
16Lạng Sơn26-28/518-25/6
17Huế27-29/5Cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7
18Khánh Hòa28-29/5Trước 30/6
19Thái Nguyên27-29/5Trước 2/7
20Gia Lai27-28/66/7
21Cà Mau26-28/6

Trường THPT chuyên: 6/7

THPT Dân tộc Nội trú: 27/7

Các trường còn lại: 18/7

22Sơn La1-2/6

4-15/7

23Cần Thơ29/6-1/7

14-17/7

24An Giang2-3/618/7
25Tây Ninh2-3/6

20/7

26Tuyên Quang27-28/5

Trước 20/7

27Vĩnh Long2-3/7

Trước 24/7

28Quảng Ninh23-25/6

25/7

29Đồng Tháp27-28/5Trước 31/7
30Lâm Đồng2-4/7Trước 31/7
31Phú Thọ1-3/6Trước 31/7
32Thanh Hóa5-6/6Trước 31/7
33Cao Bằng2-4/7Chưa công bố
34TPHCM 1-2/6Chưa công bố
