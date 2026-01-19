Tranh cãi nảy lửa "luật chơi" mạng xã hội của trường đại học

Sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM trong lễ tốt nghiệp tháng 12/2205 (Ảnh: HCMUS).

Sau khi Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM đưa ra dự thảo quy chế ứng xử trên mạng xã hội với những quy định "cứng", một cuộc tranh luận đã nổ ra.

Kết quả thăm dò của báo Dân trí với hơn 12.000 lượt bình chọn cho thấy dư luận đang chia phe quyết liệt trước các "hàng rào" mạng xã hội mà trường đại học định thiết lập.

Một bên: Không nên là "vùng trắng" quy tắc

Tính đến tối 18/1, cuộc thăm dò ý kiến về dự thảo quy chế ứng xử mạng xã hội của Trường Đại học Khoa học tự nhiên đã thu hút hơn 12.200 lượt tương tác với câu hỏi: “Bạn nghĩ sao về việc trường đại học ban hành “luật chơi” mạng xã hội cho giảng viên, sinh viên và đối tác?”.

Trong đó, nhóm ý kiến ủng hộ chiếm tỷ trọng khá cao. Cụ thể, có 21% bạn đọc (2.599 phiếu) tham gia bình chọn hoàn toàn đồng ý vì cho rằng việc xây dựng môi trường học đường văn minh là cấn thiết.

Khoảng 35% (4.248 phiếu) khác cũng đồng tình nhưng kèm theo điều kiện nhà trường cần linh hoạt, tránh can thiệp quá sâu vào đời sống cá nhân.

Như vậy, có hơn phân nửa số người tham gia (56%) nhìn nhận rằng mạng xã hội không nên là "vùng trắng" quy tắc.

Việc nhà trường yêu cầu thành viên bảo vệ thương hiệu, không dùng logo trái phép hay lan tỏa thông tin tích cực được xem là bước đi chuyên nghiệp trong bối cảnh tin giả và các cuộc khủng hoảng truyền thông bủa vây môi trường giáo dục.

Kết quả thăm dò ý kiến bạn đọc (Biểu đồ: Huyên Nguyễn).

Một bên: "Lắc đầu" vì ngại bị kiểm soát

Ở chiều ngược lại, cuộc tranh luận thực sự bùng nổ khi có tới 34% (4.198 phiếu) độc giả thẳng thắn lựa chọn phương án "Không đồng ý vì can thiệp quá sâu vào quyền cá nhân".

Đáng chú ý, trong suốt quá trình bình chọn diễn ra, tỷ lệ phiếu giữa không đồng tình và đồng tình nhưng cần linh hoạt liên tục rượt đuổi nhau, gần như luôn trong tình trạng xấp xỉ.

Bên cạnh đó, có 9% bạn đọc (1.150 phiếu) cho rằng nếu ban hành quy định, chỉ nên áp dụng với cán bộ, giảng viên - những người đại diện cho hình ảnh nhà trường, không nên mở rộng sang sinh viên và các đối tác liên quan.

Nhìn chung, kết quả thăm dò cho thấy, dù ở góc nhìn nào, phần lớn bạn đọc đều thừa nhận mạng xã hội đang trở thành một phần không thể tách rời của đời sống học đường.

Nhiều ý kiến bình luận cho rằng, nhóm chat, mạng xã hội dù phục vụ công việc, có thông tin công việc nhưng vẫn mang tính chất riêng tư. Việc đưa ra "luật chơi" sử dụng mạng xã hội và các chế tài xử lý kỷ luật khiến không ít sinh viên, giảng viên cảm thấy bị gò bó và mất đi sự tự do trong giao tiếp.

Bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến bày tỏ sự nghi ngờ về tính minh bạch thông tin từ chính nhà trường.

"Mạng xã hội là không gian cá nhân, nếu mọi phát ngôn đều phải soi xét hoặc sợ bị kỷ luật vì một tấm ảnh chụp màn hình thì còn gì là sự kết nối", bạn đọc Hoàng Vân bình luận.

Cuộc tranh luận này đã mở ra một vấn đề đáng quan tâm: Đâu là ranh giới giữa việc quản trị thương hiệu đại học và việc tôn trọng quyền tự do ngôn luận của cá nhân?

Tranh cãi không nằm ở việc có nên ban hành quy định hay không, mà nằm ở mức độ, phạm vi và cách thức áp dụng: làm sao để vừa bảo đảm kỷ cương, uy tín nhà trường, vừa tôn trọng không gian cá nhân và quyền biểu đạt chính đáng của giảng viên, sinh viên.

Hiện dự thảo vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến.