Đề văn lớp 10: Học sinh nói dễ, giáo viên cho rằng "khó đạt điểm tối đa"

Nhận định về đề văn thi lớp 10 Hà Nội năm nay, cô Nguyễn Thị Hẹn, giáo viên ngữ văn, cho biết đề thi môn ngữ văn vào lớp 10 Hà Nội năm nay phân loại học sinh ở phần đọc hiểu thay vì phần viết.

Theo cô, học sinh ở mức khá trở xuống sẽ gặp khó khăn từ câu số 4. Năm ngoái, câu hỏi số 4 ở mức vận dụng, chỉ yêu cầu học sinh phân tích biện pháp tu từ. Tuy nhiên năm nay câu này ở mức vận dụng cao, yêu cầu học sinh chỉ ra ý nghĩa của lời gọi trăng của những đứa trẻ.

“Chỉ những học sinh thực sự có năng lực cảm thụ văn chương mới có thể làm được câu hỏi này”, cô Hẹn nói.

Câu số 5 như thông lệ cũng là một câu vận dụng cao, dành cho học sinh giỏi.

Trong khi đó, theo nhận định của cô Hẹn, phần viết của đề “nhẹ nhàng”. Song việc giới hạn số chữ là 400 cho bài văn nghị luận xã hội sẽ giới hạn năng lực của học sinh giỏi. “Với đề nghị luận này, học sinh giỏi có thể phát triển nhiều luận điểm hơn, giúp bài viết sâu sắc hơn, nhưng dung lượng 400 chữ sẽ khiến các em khó thể hiện được hết, trừ số ít học sinh có khả năng viết rất cô đọng, súc tích”, cô Hẹn nhận định.

Theo Cô Hương Giang, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Archimedes, giáo viên Tuyensinh247.com: Đề thi chính thức vào 10 môn Văn năm 2026 - 2027 vẫn giữ cấu trúc đề thi như năm học trước, toàn bộ đề thi không lấy ngữ liệu trong sách mà là các ngữ liệu ở ngoài SGK, gồm hai phần: Phần đọc hiểu 4,0 điểm gồm 5 câu hỏi và phần viết 6,0 điểm gồm 2 câu hỏi.

Đề thi đã đảm bảo chuẩn đầu ra của Chương trình GDPT 2018 nhằm chống lối học vẹt, học tủ. Việc đưa vào ngữ liệu ngoài sách giáo khoa với bài thơ "Trăng trong rừng và những đứa trẻ" của Thanh Thảo đã đánh giá chính xác tư duy thẩm mỹ và năng lực tiếp nhận tự thân của học sinh trước một văn bản giàu tính nghệ thuật.

Đáng chú ý, phần nghị luận xã hội về thực trạng "người trẻ mất kết nối với cuộc sống xung quanh" là một vấn đề vô cùng gần gũi nhưng đầy tính thời sự trong bối cảnh hiện đại.

Câu hỏi không chỉ chạm vào tâm lý lứa tuổi mà còn là mảnh đất mở để học sinh rèn luyện tư duy phản biện, khả năng lập luận và bày tỏ chính kiến một cách thuyết phục. Qua đó, đề thi đã định hình một lối tư duy độc lập: Học văn không phải để học thuộc lòng, mà là để thấu hiểu và kiến tạo những giá trị kết nối tích cực cho cuộc đời.

Thầy Nguyễn Phi Hùng - Giáo viên Ngữ văn – Hệ thống giáo dục HOCMAI cho rằng đề thi năm nay rất có lợi tho thí sinh. Phần đọc hiểu vẫn đưa ra ngữ liệu là một bài thơ tự do, với các câu hỏi quen thuộc về xác định thể thơ, tìm và lí giải ý nghĩa các chi tiết hình ảnh thơ, phân tích tác dụng của biện pháp tu từ. Những câu hỏi này đều rất cơ bản.

Câu hỏi cuối là câu vận dụng, yêu cầu thí sinh nêu rõ quan điểm về các ý kiến liên quan đến vấn đề thực tế. Trong bài viết, các em cần thể hiện rõ quan điểm của bản thân, đưa ra các lí lẽ, bằng chứng để làm rõ và chứng minh cho quan điểm của mình. Bên cạnh đó, phần trình bày cũng cần ngắn gọn, mạch lạc, lập luận chặt chẽ.

Phần viết với câu nghị luận văn học yêu cầu phân tích hình ảnh nhân vật trong thơ là dạng bài quen thuộc. Các em cần nêu rõ đặc điểm của nhân vật, những nét đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng nhân vật và ý nghĩa của nhân vật với tác phẩm, với người đọc.

Bài văn nghị luận xã hội thuộc dạng bài nghị luận về một vấn đề cần giải quyết, đặt ra vấn đề tạo dựng, giữ gìn các kết nối có ý nghĩa tích cực trong cuộc sống. Vấn đề quen thuộc, dạng bài cơ bản, câu lệnh rõ ràng. Các em cứ làm theo cấu trúc thầy cô đã dạy là có thể hoàn thành tốt bài thi của mình.

Với đề thi này, sự phân hoá nằm ở sự cẩn thận chỉn chu trong cách trình bày, kĩ năng viết nghị luận cũng như khả năng cảm thụ tác phẩm tinh tế, sâu sắc.

Nhận định về đề thi, em Nguyễn Anh Thư, điểm thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, cho biết "trúng tủ" câu nghị luận. "Bài thơ phần đọc hiểu em đã được ôn thi. Câu nghị luận là chủ đề em rất thích và đã ôn rất kĩ", Thư nói.

Em Nguyễn Văn An, điểm thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, nói "đề dễ". Tuy nhiên em lo lắng ai cũng sẽ làm tốt đề văn này, điểm chuẩn sẽ tăng lên.

Em Chu Văn Tuấn Anh, học sinh Trường Marie Curie cho biết, đề thi vừa sức, câu hỏi rõ ràng, không lắt léo, phù hợp năng lực và không có câu quá khó. Năm nay Tuấn Anh chọn nguyện vọng 1 vào Trường THPT Yên Hòa, một trong những trường công lập có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội.

Nam sinh cho biết mình làm được bài nhưng không tự tin đoán được điểm số vì chưa so đáp án.

Nguyễn Hà Linh, học sinh Trường THCS Kim Giang cũng cho biết, đề thi rõ ràng. Em đoán đề thi có thể liên quan đến công nghệ bởi kỷ nguyên vươn mình đã được nhắc đến nhiều trong thời gian qua nên tối qua đã ôn kỹ. Tuy nhiên, ở phần đọc hiểu, nữ sinh cho biết có vài câu em chưa được chắc chắn.

Môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút, bắt đầu từ 8h và kết thúc lúc 10h. Đây là một trong hai môn thi có thời lượng dài nhất của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, gần 125.000 em đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Tuy nhiên, theo số liệu Sở GD&ĐT Hà Nội công bố sau buổi làm thủ tục dự thi sáng 29/5, số thí sinh tham dự chưa đến 124.000 em.

Toàn thành phố có 127 trường THPT công lập tuyển sinh lớp 10 với khoảng 82.700 chỉ tiêu. Trong đó, 122 trường THPT công lập không chuyên tuyển hơn 79.500 học sinh; 4 trường THPT chuyên tuyển 2.730 học sinh; 1 trường THPT tự chủ chất lượng cao tuyển 400 học sinh.

Việc đưa vào hoạt động các trường công lập mới gồm THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), THPT Việt Hùng (xã Đông Anh) và THPT Minh Châu (xã Minh Châu) giúp tăng thêm cơ hội học tập cho học sinh, nâng tỷ lệ có suất học trường công lập lên khoảng 56,3%.

Chiều nay, thí sinh thi ngoại ngữ trong 60 phút, từ 14h đến 15h.