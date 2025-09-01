Tân sinh viên "choáng" khi tìm phòng trọ giữa cao điểm nhập học

4h sáng, chuyến xe đò từ Cần Thơ lăn bánh đưa hai mẹ con Lê Văn Đạt lên TPHCM để bắt đầu một hành trình mới. Trong chiếc balo, cậu tân sinh viên ngành khoa học máy tính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM, mang theo vài bộ quần áo và tập giấy tờ nhập học.

Nhưng điều khiến hai mẹ con lo hơn cả không phải thủ tục ở trường, mà là tìm một chỗ trọ vừa túi tiền để kịp ổn định trước năm học mới.

“Dự tính của em là ở ký túc xá Đại học Quốc gia cho đỡ tốn, nhưng vì trúng hệ chương trình tiên tiến nên sẽ học ở cơ sở trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán (quận 5 cũ). Ký túc không còn chỗ nên em phải tìm trọ ở ngoài”, Đạt giải thích, vừa xách đồ theo mẹ bước ra bến xe Miền Tây.

Hai mẹ con dự tính thuê phòng giá khoảng 2-3 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, vừa ghé vài dãy trọ quanh trường, họ nhận ra mọi thứ không dễ.

“Có phòng thì chật chội, cũ kỹ, có phòng giá cao ngất ngưởng, có phòng giá vừa tầm thì đã có người đặt cọc trước. Đi mấy nơi liền mà không đâu ổn”, người mẹ lắc đầu.

Trưa nắng, sau nhiều vòng chạy xe, cuối cùng họ dừng lại ở một căn trọ trong con hẻm nhỏ. Phòng rộng chỉ rộng 14m2, có giá thuê 2,5 triệu đồng/tháng. Không quá khang trang nhưng sạch sẽ, đủ để đặt chiếc bàn học và một cái giường.

“Em nghĩ ở tạm vậy thôi chứ tìm nữa chắc cũng không còn”, Đạt nói, thở phào sau hành trình nửa ngày chạy đôn đáo.

Tân sinh viên và phụ huynh trong ngày đầu nhập học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: USSH).

Cũng như Đạt, Lê Ngọc Thư (quê Đồng Tháp) lỉnh kỉnh đồ đạc theo cha lên TPHCM nhập học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM. Đây là lần đầu tiên Thư rời quê xa nhà.

“Ba chở em chạy vòng vòng quanh khu vực trường, cả buổi sáng xem gần chục phòng mà không chọn được. Có chỗ giá 3 triệu/tháng nhưng chưa tới 10m2, nhà vệ sinh chung, nhiều phòng giá rẻ hơn nhưng ẩm thấp, cửa sổ bé tí, em lo học lâu dài sẽ ngột ngạt, còn lại thì đều 4-6 triệu đồng/tháng”, Thư kể.

Sau một ngày ròng rã, hai cha con quyết định thuê căn phòng 12m2 trên đường Nguyễn Xí với giá 3,5 triệu đồng/tháng. Để bớt gánh nặng, Thư rủ một bạn cùng quê ở ghép.

“Em chỉ mong ổn định sớm để còn lo học hành. Chi phí trên này cao hơn nhiều so với tính toán của ba mẹ ở quê”, nữ sinh nói.

Theo chị Thu Uyên, chủ một dãy trọ trên đường Nguyễn Duy Trinh, từ đầu tháng 8 đến giữa tháng 9 là cao điểm tìm phòng.

“Mỗi ngày tôi nhận vài chục cuộc gọi. Người tới xem đông gấp nhiều lần so với các tháng thường. Chủ yếu là tân sinh viên đi cùng phụ huynh, cũng có bạn năm 2, năm 3 muốn đổi trọ gần trường”, chị nói.

Thông thường, “cơn sốt” trọ kéo dài 2-3 tuần trước khai giảng. Sau giai đoạn này, thị trường hạ nhiệt, nhưng sinh viên đến muộn thì khó tìm được phòng vừa ý. Những phòng giá rẻ hầu như "biến mất" ngay khi được treo bảng cho thuê.

"Cơn sốt" phòng trọ mùa sinh viên nhập học (Ảnh: An Huy).

Nhiều phụ huynh băn khoăn về việc giá trọ “nhảy vọt” vào mùa nhập học. Chị Uyên thừa nhận năm nay giá tăng khoảng 5-10% so với năm trước, song khẳng định nguyên nhân chủ yếu do chi phí điện, nước, vệ sinh đều tăng.

“Chúng tôi cũng phải cân đối, vừa đủ bù chi phí, vừa không quá sức với sinh viên. Cá nhân tôi hạn chế tăng vào đúng mùa nhập học để các em đỡ áp lực”, chị nói.

Một phụ huynh từ Đà Nẵng đi cùng con trai nhập học chia sẻ: “Ở quê, chúng tôi nghĩ với 2 triệu là thuê được phòng rồi. Nhưng vào tới TPHCM thì tìm mãi không thấy chỗ nào giá rẻ, giá toàn 3 triệu trở lên nhưng cũng rất hiếm mới có chỗ trống. Thực sự lo, vì thu nhập ở quê không cao”.

Ngoài chi phí, phụ huynh còn thấp thỏm trước tình trạng lừa đảo. Trên mạng xã hội, không ít bài đăng hình phòng mới, giá rẻ, nhưng đến nơi thì xuống cấp, diện tích nhỏ hơn nhiều, hoặc chủ viện lý do để giữ luôn tiền cọc.

“Mới tuần trước, cháu họ tôi mất 1 triệu đồng vì tin quảng cáo trên mạng xã hội”, một phụ huynh quê Tây Ninh kể lại.

Giữa những ngày cao điểm nhập học, hình ảnh từng nhóm sinh viên cùng phụ huynh tay xách nách mang, mồ hôi nhễ nhại chạy khắp các con hẻm tìm phòng trọ đã trở thành quen thuộc ở TPHCM.

Với họ, trước khi bắt đầu hành trình tri thức, bài toán chỗ ở là “kỳ kiểm tra” đầu tiên, nhiều khi còn căng thẳng hơn cả việc làm thủ tục nhập học. Dù mỗi người chọn cách xoay xở khác nhau - trọ tạm, ở ghép, chấp nhận đi xa - nhưng điểm chung là tất cả đều mong sớm ổn định để dồn sức cho việc học.

Phương Thảo, Khánh Ly