Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự kỷ niệm thành lập ngôi trường 50 năm tuổi

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng đến các thế hệ thầy cô giáo và học sinh của nhà trường. Ông nhắc lại giai đoạn đầu thành lập nhà trường còn thiếu thốn cơ sở vật chất, điều kiện dạy và học gặp nhiều khó khăn.

Sau 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Hàm Rồng đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng giáo dục.

Phó Thủ tướng đề nghị ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Sơn).

Ông cũng nhấn mạnh việc nhà trường cần chú trọng bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh.

Phó Thủ tướng mong muốn học sinh toàn trường nỗ lực rèn luyện, học tập tốt để đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Ông kỳ vọng nhà trường phát huy truyền thống 50 năm, phấn đấu trở thành một trong những cơ sở giáo dục dẫn đầu cả nước vào năm 2030.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng và Nhà nước có nhiều quyết sách trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong đó, có những nội dung nhằm tập trung đào tạo kiến thức toàn diện cho học sinh và có các chính sách cho giáo viên một cách xứng đáng hơn.

Toàn cảnh buổi lễ (Ảnh: Hoàng Sơn).

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao quà tới nhà trường và 30 suất học bổng tới học sinh.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cũng trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường THPT Hàm Rồng vì đạt nhiều thành tích trong công tác dạy và học.

Trường THPT Hàm Rồng được thành lập năm 1975. Trải qua 50 năm, nhà trường đã trở thành điểm sáng giáo dục của xứ Thanh, lọt nhóm các trường THPT không chuyên có chất lượng cao trên toàn quốc.

Từ năm 2000, trường đổi mới toàn diện về cơ sở vật chất và phương pháp giảng dạy, gần 60% giáo viên có trình độ thạc sĩ.

Trong 5 năm gần đây, 100% học sinh tốt nghiệp THPT, phần lớn trúng tuyển đại học, nhiều em đạt thủ khoa, á khoa các trường top đầu.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng hoa và quà chúc mừng Trường THPT Hàm Rồng (Ảnh: Hoàng Sơn).

Năm 2021, học sinh của trường dự cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật quốc tế tại Mỹ. Năm 2023, em Lê Xuân Mạnh giành quán quân “Đường lên đỉnh Olympia”. Năm 2024, trường tiếp tục có học sinh đoạt giải quốc gia môn hóa học.

Trường THPT Hàm Rồng nhiều năm liền nằm trong top 100 trường có điểm thi đại học cao nhất cả nước. Nhà trường từng được trao Huân chương Lao động hạng Nhất (2015), hạng Nhì (2009), hạng Ba (2002) cùng nhiều phần thưởng của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Thanh Hóa.