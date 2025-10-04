Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục đổi mới mô hình trường THPT chuyên

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Chuyên Tổng hợp; 15 năm thành lập Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, đất nước ta đang đứng trước cơ hội nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Những tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ đã và đang tác động sâu rộng tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong bối cảnh đó, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là một trong ba đột phá chiến lược, là yếu tố then chốt quyết định tương lai phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long (Ảnh: M. Hà).

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GD&ĐT, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nghiên cứu, có giải pháp đổi mới mô hình trường THPT chuyên theo hướng sâu rộng, tạo nền tảng cho hệ thống các trường THPT chuyên phát triển.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, xây dựng đề án phát hiện và đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ Việt Nam; ươm mầm gắn với đào tạo tài năng từ bậc phổ thông đến bậc tiến sĩ.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ưu tiên đầu tư nguồn lực, kinh phí thỏa đáng để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, phòng thí nghiệm, hệ thống các phòng chức năng cho Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên; có cơ chế, chính sách xứng đáng đối với thầy cô giáo và học sinh đạt được những thành tích xuất sắc.

Với nền tảng tinh hoa của các khối chuyên tổng hợp trước đó, Phó Thủ tướng đưa ra 5 chỉ đạo với Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Thứ nhất, nhà trường cần đổi mới mạnh mẽ mô hình giáo dục theo hướng vừa rộng, vừa sâu, tạo điều kiện cho nhiều học sinh tiếp cận với giáo dục chất lượng cao, bồi dưỡng những học sinh đặc biệt xuất sắc.

Thứ hai, lồng ghép linh hoạt các hoạt động song hành để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào, lịch sử, văn hóa của dân tộc; có trách nhiệm cao với cộng đồng, sẵn sàng cống hiến, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trước những thách thức mới.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội (Ảnh: M. Hà).

Thứ 3, tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động ươm mầm tài năng thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, các hoạt động thể dục thể thao, nghệ thuật, định hướng nghề nghiệp, chú trọng công tác giáo dục nhân cách cho học sinh.

Thứ 4, các thầy cô giáo tiếp tục phát huy truyền thống, luôn giữ trong mình ngọn lửa yêu nghề, kiến tạo cho học sinh môi trường tốt để các em học tập, rèn luyện trong hành trình trưởng thành và chinh phục đỉnh cao.

Thứ 5, bằng niềm tự hào, các em học sinh hãy cố gắng, siêng năng học tập và rèn luyện, chuẩn bị hành trang trở thành những nhà khoa học, kỹ sư…, góp sức vào sự nghiệp phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sẽ có các cơ chế, chính sách hỗ trợ vượt trội cho các trường THPT chuyên thuộc các đại học, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để ươm tạo và phát triển nguồn nhân tài quốc gia trong nhiều lĩnh vực.

Ngoài ra, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ có chính sách đầu tư chiến lược, dài hạn cho các trường THPT chuyên thuộc các đại học, gắn kết với chiến lược quốc gia về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.