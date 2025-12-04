Đề nghị kiểm điểm giáo viên "tác động vật lý" khiến trẻ mầm non chảy máu mũi

Ngày 4/12, UBND xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản yêu cầu kiểm điểm nữ giáo viên N.T.T.H., chủ cơ sở Lớp Mầm non Độc lập Hoa Mai.

Theo báo cáo của UBND xã, qua làm việc, bà H. thừa nhận chính bản thân bà vô ý tác động dẫn đến cháu N.M.Đ.K. (SN 2020, trú tại xã Biển Hồ) bị chấn thương nhẹ, chảy máu vùng mũi.

Nữ giáo viên bị tố "tác động" vào vùng mặt khiến học sinh mầm non chảy máu cam (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngoài yêu cầu kiểm điểm, chính quyền địa phương đề nghị chủ cơ sở Lớp Mầm non Độc lập Hoa Mai tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho trẻ khi ở lớp học.

Đồng thời, lãnh đạo UBND xã cũng chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội làm việc với các cơ sở giáo dục trên địa bàn, quán triệt về nội dung này, tránh xảy ra vụ việc tương tự.

Lớp mầm non xảy ra vụ việc (Ảnh: Chí Anh).

Như Dân trí thông tin, chiều 15/11, khi về nhà, cháu K. khóc và kể với gia đình việc bị cô giáo đánh chảy máu cam.

Nghi ngờ, bố của K. kiểm tra camera tại lớp học và phát hiện bà H. dùng tay tác động vào vùng mũi khiến cháu bị chảy máu cam. Nhận thấy nhà trường không thể hiện trách nhiệm, gia đình đã làm đơn tố cáo hành vi của bà H. đến cơ quan công an.

Sau đó, cơ sở giáo dục đã đến thăm hỏi, động viên và được gia đình rút đơn.

Bà H. giải thích, khi các cô đang phát sữa cho trẻ, cháu K. có hành động đưa chân ra giữa lối đi. Sợ các bạn vấp ngã, bà yêu cầu K. rút chân lại nhưng cháu không nghe lời.

Sau đó, bà có đến gần để nhắc nhở K. và vô tình đưa tay trúng vào mũi khiến cháu bị chảy máu cam.