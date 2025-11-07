Phần lớn học sinh đạt thành tích cao đều đi du học và ở lại nước ngoài

Trên đây là ý kiến của GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) tại "Hội nghị bồi dưỡng các đội tuyển thi Olympic giai đoạn 2016-2025", diễn ra tại Hà Nội sáng nay (7/11).

Theo Cục trưởng Huỳnh Văn Chương, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Cụ thể, sau khi kết thúc các kỳ thi hằng năm, thực tế cho thấy phần lớn học sinh đạt thành tích cao đều đi du học và nhiều em ở lại nước ngoài sau khi tốt nghiệp.

GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Ảnh: Mỹ Hà).

Ba nguyên nhân chủ yếu gây khó khăn cho việc thu hút đội ngũ này được ông đưa ra gồm: Chưa có cơ chế đào tạo, thu hút và bồi dưỡng đặc thù dành cho nhóm học sinh tài năng; thiếu chính sách tuyển dụng, đãi ngộ; môi trường làm việc trong nước chưa đủ sức hấp dẫn để các em trở về cống hiến.

Ông cho rằng, việc xây dựng mạng lưới kết nối với các cựu học sinh đạt giải chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến khó khăn trong việc huy động nguồn nhân lực chất lượng cao này phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước.

Cũng theo Cục trưởng, hệ thống phòng thí nghiệm hiện còn thiếu cả về số lượng và chất lượng, chưa có các phòng Lab hiện đại, phòng Lab STEM đồng bộ để học sinh được thực hành chuyên sâu, làm quen với nghiên cứu trong quá trình học và tập luyện trước các kỳ thi.

Ngoài ra, nguồn ngân sách dành cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn còn hạn chế, mức chi chưa tương xứng với yêu cầu và khối lượng công việc, khiến tiềm năng của học sinh chưa được phát huy tối đa.

Từ năm 2016 đến 2024, Việt Nam có 220 học sinh đạt huy chương Olympic khu vực và quốc tế. Trong đó, 146 em (tương đương 66%) du học, phổ biến ở Mỹ, Singapore, Pháp, Hong Kong, Australia, Anh...

Nguồn: Bộ GD&ĐT.

Theo Bộ GD&ĐT, các em thường ở lại nước ngoài làm việc do chế độ đãi ngộ cao, mong muốn nâng cao bản thân ở những nước có nền khoa học tiên tiến.

“Bộ GD&ĐT rất trăn trở về việc này. Không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương hoặc chiếc bằng khen, làm thế nào để các em quay trở về với đất nước mới là điều quan trọng. Làm sao để 6.000 em thi học sinh giỏi quốc gia thì có 50% ở trong nước, rồi tới các em đạt huy chương Olympic”, ông Chương băn khoăn.