Nữ sinh đạt HSG quốc gia 3 lần đổi trường đại học mới tìm thấy "chân lý"

Bị tai nạn nghiêm trọng ngay trước kỳ thi

Đặng Ngọc Minh Thư (SN 1999) hiện là nghiên cứu sinh ngành Truyền thông tại trường Đại học Florida, Hoa Kỳ. Cô đồng thời giữ vai trò trợ giảng và trợ lý nghiên cứu tại khoa, được tài trợ toàn bộ học phí, bảo hiểm, cùng với mức lương cho vị trí này vào khoảng trên 100.000 USD/năm.

Hướng nghiên cứu mà Thư theo đuổi là tâm lý học truyền thông, truyền thông liên văn hóa, tương tác giữa con người và trí tuệ nhân tạo.

10 năm trước, Thư đạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Văn. Nhưng với nữ sinh, sở hữu tấm vé vào thẳng đại học không đồng nghĩa là bước chân vào một xa lộ thênh thang. Thư đã phải trải qua 3 lần chuyển trường đại học mới tìm thấy hướng đi yêu thích cho mình.

Hành trình này đã được Thư chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng.

Đặng Ngọc Minh Thư - nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Truyền thông tại trường Đại học Florida, Hoa Kỳ (Ảnh: NVCC).

Đặng Ngọc Minh Thư là cựu học sinh chuyên Văn Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai, khóa 2014-2017.

Đầu năm lớp 11, Thư bị tai nạn giao thông nặng trên đường đi học thêm. Một chiếc xe chở đá tông từ đằng sau khiến Thư bị văng ra mặt đường, cánh tay phải dập 1/2, đồng thời bị liệt dây thần kinh quay, bàn tay không xoè ra được.

Năm đó Thư đã rất tuyệt vọng. Cận kề kỳ thi đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, các bạn đến lớp ôn tập còn Thư nằm viện 3 tuần cho ca phẫu thuật phức tạp. Cánh tay sau phẫu thuật nẹp vít không cử động được ngay, phải tập vật lý trị liệu tích cực. Thư phải nhờ các bạn cùng lớp chép bài hộ trong nhiều tuần sau đó.

Dù cuối cùng cánh tay kịp lành trước ngày thi và Thư lọt qua vòng 1, cô đã không giành được cơ hội vào đội tuyển chính thức.

Khoảng thời gian đó, Thư chán nản đến mức ghét luôn cả môn Văn. Cô cố gắng hồi phục cánh tay nhanh nhất có thể và dồn tâm sức học tiếng Anh.

Đầu năm lớp 12, khi đang chuẩn bị thi IELTS để nộp hồ sơ xin học bổng du học, Thư được cô chủ nhiệm động viên thử sức lại với kỳ thi học sinh giỏi. Kết quả Thư giành giải ba, được quyền tuyển thẳng vào nhiều trường đại học top đầu.

Minh Thư (thứ hai từ phải sang) khi còn là học sinh cấp 3 (Ảnh: NVCC).

Vốn thích truyền thông, Thư đăng ký vào khoa Báo chí - Truyền thông tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Tuy nhiên, sau một thời gian học tập, Thư cảm thấy bản thân không phù hợp. Cộng thêm những biến cố về tinh thần, cô quyết định bảo lưu.

Bước ngoặt vào năm 2022

Năm 2018, Thư thi lại đại học. Cô đỗ vào khoa Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm TPHCM theo cả hai phương thức: điểm thi THPT Quốc gia và xét tuyển thẳng. Nhưng rồi cô nhận ra Sư phạm Ngữ văn không phải là con đường mình muốn đi trọn vẹn.

Cùng thời điểm, Thư nhận được học bổng 100% vào Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, ngành Quan hệ công chúng. Cuối cùng cô chọn trường này làm điểm dừng chân.

Khi học Quan hệ công chúng, Thư nhận ra cầu nối hoàn hảo giữa tình yêu dành cho văn chương và khát khao tạo ra tác động thực tiễn.

“Quan hệ công chúng là nơi kỹ năng viết, tư duy phê phán và khả năng kể chuyện gặp gỡ với nghiên cứu xã hội, truyền thông đại chúng và chiến lược tác động. Ngành học này cho phép tôi khám phá cách thông điệp được lan truyền, cách con người tương tác với nhau thông qua các thiết bị công nghệ, cách các câu chuyện định hình dư luận và hành vi xã hội.

Đối với tôi, đó là một hình thức “làm văn” mới, không phải bằng thơ ca tiểu thuyết, mà bằng nghiên cứu, chiến lược và câu chuyện thực tế”, Thư chia sẻ.

Bước ngoặt lớn nhất trong hành trình của Đặng Ngọc Minh Thư là học bổng toàn phần tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc tế ngắn hạn giữa Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM và Đại học Bang Arizona vào năm 2022, khi cô đang học năm cuối đại học.

Chuyến đi ấy giống như một cánh cửa bất ngờ mở ra thế giới rộng lớn. Thư được sống trong một môi trường học thuật hoàn toàn mới, gặp gỡ những người bạn đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau, và lần đầu tiên thực sự hiểu rõ bản thân muốn trở thành người như thế nào.

Trở về Việt Nam, Thư lên kế hoạch quay lại Mỹ, theo đuổi con đường học thuật. Cô ứng tuyển thành công vào chương trình thạc sĩ Truyền thông, Đại học Texas tại Arlington.

Vì chương trình thạc sĩ tại Mỹ hiếm khi có học bổng toàn phần, Thư đã chủ động gặp trực tiếp cố vấn khoa, trình bày rõ nền tảng học thuật, kế hoạch nghiên cứu dài hạn của mình. May mắn, cô đã được trao cơ hội trở thành trợ lý nghiên cứu, một vị trí chỉ dành cho hai sinh viên mỗi năm.

Tốt nghiệp thạc sĩ, Thư tiếp tục nhận học bổng Danny Woodward dành cho sinh viên sau đại học xuất sắc, được tài trợ toàn phần để trình bày nghiên cứu tại các hội nghị học thuật, từng bước xây dựng hồ sơ nghiên cứu cho bậc tiến sĩ.

Hiện tại, Thư là nghiên cứu sinh ngành Truyền thông tại Đại học Florida - ngôi trường vừa được Wall Street Journal xếp hạng 1 các trường đại học tốt nhất Hoa Kỳ.

Giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn 10 năm trước là chiếc la bàn định hướng cho cả hành trình của Đặng Ngọc Minh Thư (Ảnh: NVCC).

Nhìn lại hành trình mình đã đi qua, điều khiến Thư nhớ nhất không phải là một khoảnh khắc hào nhoáng nào mà là chuỗi những quyết định đầy khó khăn để dám bước ra khỏi vùng an toàn, tin vào con đường mình chọn, và kiên trì đi đến cùng với nó.

Giải ba học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn 10 năm trước với Thư không chỉ là một tấm giấy khen hay một dòng ghi chú trong hồ sơ, mà là một chiếc la bàn định hướng cho cả hành trình của cô.

Về mặt tâm lý, giải thưởng đó đã cho Minh Thư niềm tin vào bản thân. Khi cô rơi vào giai đoạn trầm cảm và phải bảo lưu đại học, chính tờ giấy khen học sinh giỏi quốc gia đã một lần nữa mở ra những cơ hội mới cho chính cô.

Giải thưởng năm đó cũng dạy Minh Thư một bài học quan trọng, rằng thành công không phải là đích đến mà là hành trình.

“Năm 2017, khi đứng trên sân khấu nhận giải, mình nghĩ đó đã là đỉnh cao của bản thân. Nhưng giờ nhìn lại, mình thấy đó chỉ là điểm khởi đầu để mình tiếp tục đi đến những hành trình xa hơn”, Thư nói.