Hơn 10 trường đại học công bố phương án quy đổi điểm IELTS

Ghi nhận từ đề án tuyển sinh của các trường, mức IELTS tối thiểu để được xét quy đổi thường bắt đầu từ 5.0.

Trường Đại học Thương mại là đơn vị ưu ái nhất cho IELTS khi chứng chỉ 5.0 được quy đổi sang điểm 10 tuyệt đối. Đối với phương án thưởng điểm, thí sinh có IELTS 7.0 được cộng 2,5 điểm. Các mức điểm thưởng từ 0,5 đến 2 dành cho IELTS 5.0-6.5.

Tại Trường Đại học Mở TPHCM, thí sinh sở hữu IELTS 5.0 được quy đổi tương đương 7 điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển; mức 5.5 tương ứng 8 điểm; 6.0 đạt 9 điểm và từ 6.5 trở lên sẽ nhận điểm 10 tuyệt đối.

Tương tự, Đại học Kinh tế Quốc dân cũng áp dụng bảng quy đổi bắt đầu từ mức 5.5 IELTS (tương đương 8 điểm), trong khi mức 7.5 trở lên sẽ được tính là 10 điểm.

Bảng quy đổi điểm và cộng điểm ưu tiên với chứng chỉ IELTS (Ảnh: Hoàng Hồng).

Trái ngược với các trường chấp nhận IELTS 6.5 là điểm 10, một số đơn vị đặt ra tiêu chuẩn khắt khe hơn. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) và Đại học Nguyễn Tất Thành chỉ tính điểm 10 cho những thí sinh đạt IELTS từ 8.0 trở lên. Tại USTH, mức IELTS 5.0 chỉ được quy đổi thành 7 điểm và IELTS 6.5 tương đương 8,5 điểm.

Năm 2026 ghi nhận một sự thay đổi đáng chú ý khi một số trường quyết định không quy đổi trực tiếp mà chuyển sang hình thức cộng điểm ưu tiên.

Trường Đại học Giao thông Vận tải dự kiến bỏ quy đổi IELTS sang thang điểm 10, thay vào đó chỉ cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có từ 5.0 IELTS trở lên. Học viện Ngân hàng cũng dự kiến áp dụng mức cộng điểm khuyến khích tối đa 3 điểm thay vì quy đổi điểm môn thi.

Trường Đại học Thương mại cũng đã công bố bảng điểm thưởng cho các chứng chỉ quốc tế trong phương thức xét tuyển kết hợp, với mức thưởng dao động từ 0,5 đến 2,5 điểm tùy loại chứng chỉ và mức điểm đạt được.

Trường Đại học Tài chính - Markting cộng tối thiểu 0,5 điểm cho IELTS 5.0 và tối đa chỉ có 1 điểm cho IELTS từ 7.0 trở lên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ điều chỉnh quy chế tuyển sinh 2026 theo hướng giảm điểm cộng từ chứng chỉ ngoại ngữ nhằm tránh tình trạng "lạm phát" điểm chuẩn và tạo sự công bằng cho thí sinh vùng sâu vùng xa. Theo đó, mức điểm cộng khuyến khích có thể bị giới hạn tối đa chỉ còn 1-2 điểm.