Nhìn lại điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội năm 2025: Tập trung dày ở mức 15-20 điểm

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2026 tại Hà Nội diễn ra trong hai ngày 30-31/5 tới đây. Năm nay, khoảng 55% thí sinh có cơ hội trúng tuyển vào trường công lập.

Trong bối cảnh đó, điểm chuẩn của năm trước đó luôn là hệ quy chiếu quan trọng cho thí sinh năm 2026.

Phổ điểm chuẩn tập trung dày ở khoảng 15-17 và 20-22

Năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi lớp 10 công lập Hà Nội áp dụng cách tính điểm xét tuyển mới. Theo đó, môn toán và ngữ văn không còn nhân hệ số 2, đưa thang điểm xét tuyển từ 50 xuống 30 điểm.

Do thang điểm bị “co” lại, đồng thời trọng số điểm của môn toán và văn bị thay đổi từ 2/5 xuống còn 1/3, phổ điểm chuẩn năm 2025 có sự phân bố khác biệt.

Phổ điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên tại Hà Nội năm 2025 (Biểu đồ: Hoàng Hồng).

Cụ thể, số trường lấy từ 8 điểm/môn chỉ có 9 trường, trong khi năm 2024 có 12 trường.

Xét dải điểm từ 20 trở lên, có tất cả 43 trường lấy điểm chuẩn ở khoảng này. Trong khi đó, nhóm trường lấy điểm chuẩn từ 15 đến dưới 20 đông đảo hơn với 47 trường. Nhóm trường lấy dưới 15 điểm có 27 trường.

Xét dải điểm hẹp hơn, nhóm trường lấy điểm chuẩn từ 15 đến dưới 17 đông đảo nhất với 25 trường. Kế đến là nhóm trường lấy điểm chuẩn từ 20 đến dưới 22 với 24 trường.

Tính theo từng nấc điểm nhỏ, nhóm trường có điểm chuẩn từ 20 đến dưới 21 điểm xuất hiện nhiều nhất với 16 trường.

Ngay phía sau là nhóm lấy điểm chuẩn từ 16 đến dưới 17 điểm với 15 trường và nhóm lấy điểm chuẩn từ 14 đến dưới 15 điểm với 11 trường.

Ở nhóm xếp cuối bảng, có 7 trường lấy điểm chuẩn trong khoảng từ 13 đến dưới 14 điểm, 3 trường lấy điểm chuẩn từ 12 đến dưới 13 điểm, 6 trường lấy điểm chuẩn là 10 và không có trường nào lấy điểm chuẩn trong khoảng 11-12.

Dữ liệu trên cho thấy mặt bằng điểm chuẩn năm 2025 tập trung chủ yếu ở khoảng trung bình và khá, thay vì dồn mạnh lên nhóm trên 22-23 điểm như các năm còn áp dụng hệ số 2 cho toán và ngữ văn.

Toàn cảnh điểm chuẩn lớp 10 công lập Hà Nội năm 2025

3/4 số trường giảm điểm chuẩn

Nhìn toàn cảnh điểm chuẩn lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2025, có 92/117 trường giảm điểm so với năm 2024, tương đương khoảng 80%.

Mức giảm thấp nhất là 0,3 điểm tổng, trong khi mức giảm sâu nhất lên tới 8,4 điểm tổng, thuộc về Trường THPT Thọ Xuân.

Nhiều trường giảm từ 3 điểm tổng trở lên như Nguyễn Trãi - Ba Đình, Nguyễn Trãi - Thường Tín, Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất), Vạn Xuân, Đa Phúc, Thượng Cát. Một số trường giảm trên 4 điểm tổng như Thạch Bàn, Ứng Hòa A, Phúc Lợi.

Ở chiều ngược lại, chỉ có 11 trường tăng điểm chuẩn. Trường THPT Đoàn Kết tăng mạnh nhất với 6,51 điểm tổng. Hai trường top đầu là Việt Đức và Kim Liên tăng khoảng 0,5 điểm so với năm trước.

Ngoài ra, có 13 trường gần như giữ nguyên điểm chuẩn.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội năm nay sẽ có gần 125.000 thí sinh dự thi.