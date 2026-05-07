Hà Nội: Ngoại ngữ, lịch sử được lựa chọn nhiều nhất kỳ thi tốt nghiệp 2026

Tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn thành phố có gần 130.000 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Trong đó, có khoảng 8.000 thí sinh tự do, gồm 195 thí sinh chưa tốt nghiệp và 7.806 thí sinh đã tốt nghiệp. Số thí sinh đăng ký xét công nhận tốt nghiệp là 121.557 em.

Về đăng ký các môn thi, hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán có số lượng thí sinh dự thi lớn, lần lượt là 127.497 và 127.161.

Ở các môn tự chọn, số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất là ngoại ngữ 60.648, tiếp đến là lịch sử có 58.976; địa lý 39.686; vật lý 38.268.

Số lượng thí sinh đăng ký thi các môn còn lại gồm giáo dục kinh tế và pháp luật 30.524; hóa học 18.397; sinh học 4.095; tin học 1.639; công nghệ nông nghiệp 925; công nghệ công nghiệp 120.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 10-12/6 tới. Thí sinh dự thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc (toán, văn) và 2 môn tự chọn.

Ngày 10/6, buổi sáng tổ chức họp cán bộ làm công tác coi thi tại các điểm thi. Buổi chiều, thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Ngày 11/6, buổi sáng thí sinh thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn toán, thời gian làm bài 90 phút.

Ngày 12/6, buổi sáng tổ chức bài thi tự chọn gồm hai môn, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Ngày 13, lịch thi dự phòng.