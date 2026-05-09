Chỉ 3% sinh viên Bách khoa tốt nghiệp xuất sắc, nhưng 95% có việc làm ngay

Thông tin được GS.TS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ bên lề lễ tốt nghiệp diễn ra sáng 9/5.

Theo ông Yêm, tỷ lệ tốt nghiệp xuất sắc của trường dao động 3-5%, khoảng 10-15% loại giỏi, còn lại chủ yếu tốt nghiệp loại khá.

Lãnh đạo nhà trường từng lý giải tỷ lệ xuất sắc chưa cao bởi Bách khoa không chạy đua theo số lượng mà tập trung đào tạo thực chất.

Ở đợt 1 tốt nghiệp tháng 5/2026, có hơn 3.000 cử nhân, kỹ sư của 10 đơn vị đào tạo ở 4 khoa, 6 trường thuộc khối kỹ thuật, công nghệ, ngoại ngữ, công nghệ giáo dục.

Trong số đó, có 93 em xếp loại xuất sắc - chiếm khoảng 3%; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp giỏi xấp xỉ 16%; loại khá khoảng 68%, còn lại loại trung bình với khoảng 13%.

Đánh giá của GS.TS Vũ Văn Yêm, đợt này số lượng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và giỏi giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

“Nhìn chung, tỷ lệ tốt nghiệp xuất sắc và giỏi của Đại học Bách khoa chưa cao. Tuy nhiên, kinh nghiệm 20 năm làm việc, tôi cho rằng sinh viên tốt nghiệp loại khá của Đại học Bách khoa Hà Nội hoàn toàn có thể học tốt lên thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài", GS.TS Vũ Văn Yêm chia sẻ.

Dù tỷ lệ tốt nghiệp xuất sắc không cao, đánh giá của nhà trường cho thấy tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường trong vòng một năm luôn ở mức rất cao, khoảng 93-95% tùy từng năm học.

Trong số đó, nhiều sinh viên tiếp tục theo học các chương trình kỹ sư chuyên sâu, thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Mỗi năm cũng có khoảng 3-4% sinh viên tiếp tục học sau đại học ở nước ngoài.

Theo Phó Giám đốc Đại học Bách khoa, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc có nhiều cơ hội trở thành giảng viên nguồn của trường. Tuy nhiên, để được tuyển chọn, các em phải đáp ứng hàng loạt tiêu chí khắt khe về ngoại ngữ, năng lực nghiên cứu và tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đặc biệt là tiến sĩ, tại các trường đại học uy tín trong và ngoài nước.

Tại lễ tốt nghiệp, GS.TS Vũ Văn Yêm nhắn nhủ sinh viên rằng thành công không chỉ được đo bằng chức danh hay thu nhập, mà còn được đo bằng giá trị do các em tạo ra cho cộng đồng, đất nước và thế hệ mai sau.

Là những kỹ sư, cử nhân của thời đại mới, ông khuyên rằng sinh viên cần tiếp tục học tập suốt đời. Tấm bằng hôm nay không phải là điểm kết thúc của việc học, mà là khởi đầu cho hành trình học tập lớn hơn ngoài xã hội.

“Công nghệ sẽ thay đổi, trí thức sẽ cập nhật liên tục và chỉ những người không ngừng học hỏi mới có thể tiến xa và bền vững. Tôi cũng mong các em luôn nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo”, GS.TS Vũ Văn Yêm nói.