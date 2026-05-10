Tốt nghiệp sớm loại xuất sắc, nam sinh mang nghiên cứu y tế số ra quốc tế

Niềm say mê với nghiên cứu

Nguyễn Hồ Phước Hiền (SN 2004), sinh viên khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM, vừa tốt nghiệp loại xuất sắc trước 6 tháng.

Dấu ấn lớn trong hành trình đại học của Phước Hiền không chỉ nằm ở thành tích học tập mà còn ở đề tài nghiên cứu “Bảo vệ tính riêng tư trong hệ thống chăm sóc sức khỏe thông minh tại nhà”.

Đề tài của nam sinh không dừng ở phạm vi đồ án tốt nghiệp mà đang tiếp tục được phát triển thành đề tài cấp Đại học Quốc gia TPHCM, dự kiến nghiệm thu vào tháng 8/2026.

Nguyễn Hồ Phước Hiền đạt thành tích mơ ước ở tuổi 22 (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về đề tài trên, Hiền cho biết trong thời đại số, dữ liệu sức khỏe từ các thiết bị thông minh là tài sản vô giá nhưng cũng là mục tiêu nhạy cảm. Nam sinh 2004 muốn chứng minh rằng công nghệ không chỉ là những dòng code khô khan mà phải thực sự bảo vệ được con người.

"Giải pháp Học liên kết phi tập trung (Decentralized Federated Learning) của tôi giúp dữ liệu được bảo vệ ngay tại thiết bị người dùng mà không phụ thuộc vào bất kỳ máy chủ trung tâm nào”, Hiền nói.

Khát vọng này đưa Hiền trở thành tác giả chính (First Author) báo cáo tại Hội nghị quốc tế ACIIDS 2026 tại Đài Loan (Trung Quốc). Đây chính là cột mốc giúp một chàng trai từng tự nhận mình "hướng nội, rụt rè" trở nên tự tin và bản lĩnh hơn.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng lớn nhất trên con đường học tập, Hiền cho biết không thể thiếu sự đồng hành của ThS Lê Thị Bảo Thu. Dưới sự dẫn dắt của giảng viên, nam sinh từng bước hiện thực giấc mơ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực Khoa học máy tính, dùng tri thức để giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội.

Nguyễn Hồ Phước Hiền (bên trái) và ThS Lê Thị Bảo Thu (bên phải) tại Hội nghị quốc tế ACIIDS 2026 ở Đài Loan, Trung Quốc (Ảnh: NVCC).

Chiến thuật "đi trước một bước"

Để cầm trên tay tấm bằng xuất sắc chỉ sau 3,5 năm, Phước Hiền đã phải trải qua một giai đoạn mà anh gọi là "học kỳ sinh tử" vào năm thứ 3. Đó là lúc nam sinh vừa đối mặt với những môn chuyên ngành nặng nhất, vừa thực hiện đồ án tốt nghiệp, lại vừa đi thực tập toàn thời gian tại doanh nghiệp.

Quyết định này nằm trong chiến thuật "đi trước một bước" của Hiền. Vì học phần thực tập và đồ án chuyên ngành có tính liên kết chặt chẽ, nên nam sinh chủ động chọn hoàn thành song song để tối ưu hóa kiến thức.

"Tôi nghĩ nếu đi thực tập sớm thì mình sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn hơn. Vào kỳ hè, mức độ cạnh tranh rất cao vì sinh viên tất cả các trường đều đổ xô đi tìm việc", Hiền giải thích về lựa chọn khác biệt của mình.

Thời điểm đó, lịch trình của chàng trai được siết chặt đến mức "nghẹt thở". Ban ngày, nam sinh có mặt tại công ty, tranh thủ tham gia các buổi học trên lớp hoặc gặp giảng viên hướng dẫn. Đến tối, Phước Hiền lại miệt mài bên những dòng code nghiên cứu.

Để duy trì nhịp độ này, Hiền đã phải chủ động thương lượng với cả doanh nghiệp và thầy cô để sắp xếp lịch trình linh hoạt nhất có thể.

Đáng nói, trước khi tìm được vị trí thực tập ưng ý, Hiền từng trải qua cảm giác bị các doanh nghiệp "ngó lơ" hồ sơ. Tuy nhiên, điều đó không khiến nam sinh suy sụp.

"Tôi lập bảng tổng kết lại những gì mình có và thiếu, cố gắng làm rõ thế mạnh phù hợp với từng vị trí", Hiền chia sẻ.

Chính tinh thần không ngừng tiến lên đã giúp Hiền hoàn thành học kỳ với điểm đồ án gần như tuyệt đối (Ảnh: NVCC).

Ngoài tập trung chuyên môn, Hiền nhận ra điểm yếu của mình nằm ở kỹ năng mềm, đặc biệt là giao tiếp. Để thay đổi, Hiền chủ động học thêm các khóa kỹ năng, tập cách mở rộng vấn đề và nói ra suy nghĩ của mình.

Chính sự chuyển mình về tư duy này đã giúp anh không chỉ vượt qua giai đoạn quá tải mà còn hoàn thành đồ án tốt nghiệp với số điểm gần như tuyệt đối.

Nhìn lại hành trình từ năm nhất đến hiện tại, Nguyễn Hồ Phước Hiền cho rằng sự thay đổi lớn nhất nằm ở cách nhìn nhận vấn đề. Với nam sinh 2004, điều quan trọng nhất là giữ được sự kiên trì và không bao giờ từ bỏ trước khó khăn.

Nói về tương lai, Hiền cho biết nghiên cứu là bước đệm để mình học lên các bậc cao hơn.

“Tôi muốn tìm kiếm cơ hội học lên cao hơn để nâng cao chuyên môn và mở rộng định hướng nghiên cứu lâu dài. Với tôi, việc học là một hành trình tự do và phải luôn cập nhật để không bị tụt hậu trước sự thay đổi công nghệ”, Hiền tiết lộ.

Nhận xét về Phước Hiền, ThS Lê Thị Bảo Thu, giảng viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM cho biết nam sinh có năng lực nghiên cứu độc lập và sự nỗ lực rõ rệt trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Ngoài ra, giảng viên cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Hiền. Ngay cả sau khi bảo vệ đồ án, nam sinh vẫn tiếp tục dành thời gian chỉnh sửa bài báo theo góp ý của các phản biện.

Huyền Trang