Nhiều trường đại học thông báo sinh viên đi học trở lại

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đón sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ vì mưa lũ (Ảnh: TNUS).

Sau thời gian tạm dừng việc đến trường do ảnh hưởng của mưa lũ, sáng 11/9, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã phát đi thông báo cho sinh viên đi học trở lại bình thường từ ngày 12/9.

Nhà trường lưu ý, sinh viên ở các vùng bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, không thể di chuyển đến trường vì lý do khách quan có thể đến trễ hơn sau khi giao thông đi lại an toàn. Những trường hợp này cần thông tin ngay cho giáo viên chủ nhiệm để được tư vấn, hỗ trợ.

Cùng chung hệ thống Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm cũng thông báo các hoạt động đào tạo sẽ quay trở lại bình thường từ 12/9. Sau khi có điện trở lại vào sáng nay, các đơn vị đang nhanh chóng khắc phục hậu quả của mưa lũ, ổn định trường lớp.

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cũng nhấn mạnh các hoạt động nhập học, đón tân sinh viên diễn ra bình thường vì không bị ngập hay chịu ảnh hưởng bởi mưa bão.

Trong khi đó, nhiều trường đại học ở Hà Nội như Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ, Trường Đại học FPT, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội... sáng nay tiếp tục chuyển hình thức học trực tiếp sang trực tuyến (online) trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Học viện Ngân hàng cũng triển khai đào tạo trực tuyến đối với tất cả các lớp học phần tại trụ sở Học viện Ngân hàng và Phân viện Bắc Ninh từ ngày 11/9 đến 13/9. Các lớp học phần tổ chức trong ngày 14/9 được nghỉ, lịch học bù cho sinh viên sẽ vào tuần dự trữ.

Lịch học trực tuyến của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 11 đến 15/9.