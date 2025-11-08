Nhân viên kỹ thuật có thể dạy tốt, dạy hay hơn giảng viên đại học

Điều này được ông Võ Sơn Điền nhấn mạnh tại Hội nghị và triển lãm “Thúc đẩy hợp tác "ba nhà" trong lĩnh vực công nghiệp” diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM chiều 7/11.

Đưa "người ngoài" vào trường đại học giảng dạy

Trước thực trạng sinh viên ra trường không bắt kịp thực tế, nhiều doanh nghiệp phải đào tạo lại, ông Điền nêu ra khía cạnh, việc hợp tác còn có thể phối hợp bằng cách cử nhân sự của doanh nghiệp trực tiếp giảng dạy cho sinh viên.

Nhất là trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, một nhân viên kỹ thuật cao, nhất là kỹ thuật cao liên quan trực tiếp đến vận hành máy móc. Họ là những người làm việc trực tiếp nên có thể dạy tốt, dạy hay và hiệu quả hơn một giảng viên.

Ông Võ Sơn Điền đặt ra vấn đề một nhân viên kỹ thuật có thể dạy học hiệu quả hơn một giảng viên (Ảnh: Hoài Nam).

Bên cạnh những hiệu quả, PGS.TS Châu Đình Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, cho biết mối liên kết “ba nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp) còn nhiều trở ngại như cơ chế chính sách chưa thật sự đồng bộ, chưa đủ khuyến khích, tạo động lực.

Các doanh nghiệp còn hạn chế trong đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, đặc biệt đầu tư nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học.

Một số trường đại học chưa có hành lang pháp lý và cơ chế tài chính linh hoạt để hợp tác sâu với doanh nghiệp; cơ chế chia sẻ lợi ích và quyền sở hữu trí tuệ trong các sản phẩm nghiên cứu chung chưa rõ ràng.

Theo PGS.TS Châu Đình Thành, về mặt quản lý nhà nước cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, đặc biệt là nghị định về hợp tác ba nhà.

“Đặc biệt các bên cần đồng kiến tạo chương trình đào tạo với một cơ chế công nhận “tính chuyên gia” của nhân sự doanh nghiệp khi tham gia giảng dạy ở trường đại học”, ông Thành nói.

Trường đại học cần trở thành chuyển đổi sản xuất

TS Trần Nam Tú, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD&ĐT, cho biết mô hình hợp tác “ba nhà” đã được triển khai hiệu quả ở nhiều quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản...

TS Trần Nam Tú, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD&ĐT (Ảnh: B.T.)

Tại Việt Nam, mô hình này phát triển qua các giai đoạn trước 2010 là hợp tác đơn lẻ, đào tạo thiên về lý thuyết; 2010-2015 hình thành khung chính sách gắn kết ba bên; 2016-2020 là mở rộng, thể chế hóa, chương trình đào tạo gắn nhu cầu doanh nghiệp. Và hiện nay hướng tới hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuỗi giá trị khép kín theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Bộ GD&ĐT định hướng gắn nghiên cứu với ứng dụng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, xây dựng đại học thành trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp thành trung tâm đổi mới sáng tạo.

Ông Tú thông tin khung pháp lý cho mô hình hợp tác được cụ thể hóa tại Nghị định 180, cho phép triển khai dự án khoa học - công nghệ theo cơ chế PPP (hợp tác công tư). Các bên được hưởng ưu đãi đầu tư, miễn giảm thuế, sở hữu và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; trường/viện công lập được dùng tài sản công hoặc quyền sở hữu trí tuệ để góp vốn.

Trách nhiệm từng bên được Nghị định phân định rõ ràng. Nhà nước kiến tạo chính sách, đầu tư hạ tầng, hỗ trợ tài chính, đất đai, giám sát. Trường học có nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Còn doanh nghiệp đảm nhiệm việc đầu tư, ứng dụng, thương mại hóa kết quả và mở rộng thị trường khoa học và công nghệ.

Bà Nguyễn Thị Kim Khánh, Đồng sáng lập - Tổng Giám đốc Cổng Thông tin Khu công nghiệp Việt Nam, đặt ra vấn đề, tại nhiều quốc gia, các trường đại học từ lâu đã là trung tâm của chuyển đổi sản xuất tiên tiến - nơi ý tưởng nghiên cứu trở thành sản phẩm và khoa học được ứng dụng tạo giá trị cho doanh nghiệp và xã hội.

Nhiều trường đại học trên thế giới thậm chí có doanh thu nghiên cứu, hợp tác tương đương ngân sách của một quốc gia nhỏ.

Sinh viên tại triển lãm (Ảnh: Hoài Nam).

Tại Việt Nam, bà Khánh đánh giá, nếu xét theo số đề tài được doanh nghiệp đặt hàng và ứng dụng thực tế, con số vẫn còn khiêm tốn. Điều này đặt ra yêu cầu từ giai đoạn “hợp tác”, cần chuyển sang giai đoạn “chuyển đổi” để cùng tạo ra giá trị kinh tế xã hội thực chất.