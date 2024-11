Công nghệ AI liệu có thể thay thế giáo viên giảng dạy?

AI: Người bạn đồng hành hay kẻ thay thế?

Trong kỷ nguyên số, công nghệ AI đang tạo nên những bước nhảy vọt đáng kinh ngạc, tác động sâu rộng vào mọi lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt là giáo dục. Các trường đại học và một số trường THPT tại Việt Nam đã đưa công nghệ AI vào thiết kế giảng dạy; chẳng hạn như Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho thí điểm ứng dụng AI trong dạy toán.

Công nghệ AI ngày càng thu hút và sử dụng phổ biến trong giáo dục (Ảnh: Shutterstock).

Không chỉ ở phía nhà trường, kết quả nghiên cứu từ một khảo sát các trường đại học ở Đà Nẵng cũng cho thấy phần lớn sinh viên tham gia khảo sát có sử dụng ChatGPT cho mục đích học tập và nghiên cứu (163 sinh viên, chiếm 88,1%), chỉ một tỷ lệ nhỏ (22 sinh viên, 11,9%) không dùng công cụ này và tần suất đa số sinh viên (40,5%) sử dụng ChatGPT từ 3 đến 5 lần mỗi tuần.

Việc học ngoại ngữ cũng không ngoại lệ. Thay vì đến trường lớp, nhiều người lựa chọn các ứng dụng có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo trong việc học ngôn ngữ mới. Tuy nhiên, nếu chưa biết sử dụng đúng cách, người học sẽ không thể đảm bảo nguồn thông tin mà các ứng dụng AI cung cấp là chính xác.

Vị "thuyền trưởng" không thể thay thế

Thực tế cho thấy, AI vẫn còn nhiều hạn chế. AI không thể thay thế được sự đồng cảm, thấu hiểu và quan tâm chân thành mà chỉ có con người mới có thể mang lại. Đặc biệt trong giai đoạn phát triển tâm lý và định hình nền tảng đạo đức của lứa trẻ.

Trong môi trường giáo dục ngày nay, giáo viên không chỉ đóng vai trò là người truyền đạt kiến thức mà còn là người thấu hiểu học sinh từ mặt tinh thần cũng như là tấm gương nhân văn cho các em học trò noi theo. Giáo viên là những vị "thuyền trưởng" chèo lái, chỉ dẫn các thế hệ học sinh đi đúng hướng trên hành trình học tập đầy kỳ thú và thử thách.

Tại VUS, giáo viên đóng vai trò "thuyền trưởng" quan trọng lèo lái đưa học viên đến bến bờ thành công.

Tại Anh văn Hội Việt Mỹ VUS, hệ thống đã chủ động kết hợp hai yếu tố công nghệ và người thầy để mang đến trải nghiệm học tập toàn vẹn nhất cho học viên. Giáo viên đóng vai trò khơi mở óc tò mò, truyền cảm hứng với kinh nghiệm sống giúp các em hun đúc tinh thần học tập. Sau khi rời lớp, học viên được duy trì việc học và luyện sử dụng ngôn ngữ với ứng dụng học tập độc quyền OVI với các ưu điểm của công nghệ AI.

Thấu hiểu được vai trò then chốt của giáo viên, VUS thường xuyên tổ chức các hoạt động khác nhau nhằm xây dựng đội ngũ giảng dạy đạt tiêu chuẩn quốc tế đồng nhất trên cả nước. Trong 10 tháng đầu năm, đội ngũ giáo viên và trợ giảng VUS đã tham gia hơn 790 buổi đào tạo, trong đó có 4 buổi phối hợp cùng các nhà xuất bản hàng đầu trên thế giới để cập nhật đổi mới phương pháp. Qua những cố gắng không ngừng, đội ngũ giảng dạy VUS có gần 38.000 lớp học rộn niềm vui, 76.000 giờ học đầy hào hứng và hiệu quả trong năm qua.

Ngoài ra, VUS còn tổ chức những hoạt động nội bộ tích cực không chỉ giúp giáo viên trân trọng và thêm yêu quý công việc mà còn tạo ra một môi trường làm việc gắn kết. Với sự kiện lớn Ngày Nhà giáo Việt Nam, VUS đã tổ chức buổi lễ tri ân cho đội ngũ trợ giảng và giáo viên trong hai ngày 15/11 và 17/11 để ghi nhận những nỗ lực của họ trên hành trình khơi mở khát vọng cho hàng triệu học viên VUS.

Sự kiện tri ân diễn ra ngày 15/11 và 17/11 ghi nhận những đóng góp lớn của các giáo viên, trợ giảng VUS.

Với chủ đề "Beyond the Horizon, Together!" (Sánh bước vươn xa, đích đến là chân trời), các thầy cô tại VUS là những "thuyền trưởng" và trợ giảng là những "thuyền phó" tài năng, luôn chèo lái con thuyền tri thức, dẫn dắt học viên vươn đến những chân trời mới với sự tận tâm và kinh nghiệm dày dặn.

Những giáo viên xuất sắc được vinh danh trao bằng khen và cúp.

Tại sự kiện, đội ngũ giáo viên được vinh danh khi hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học và truyền cảm hứng cho học trò không ngừng học tập, vươn lên tiến bộ mỗi ngày. Ngoài ra, sự kiện còn là dịp để đội ngũ giảng dạy được gặp gỡ đồng nghiệp ở khắp mọi nơi để giao lưu và trải nghiệm cũng như có những giây phút thư giãn sau những giờ lên lớp.

Những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" bùng cháy trong đêm sự kiện.

Qua đó, việc xây dựng yếu tố con người vẫn nên là tiêu chí cốt lõi trong giáo dục. Các tiến bộ công nghệ mới xuất hiện sẽ là người bạn đồng hành đắc lực, hình thành nên trải nghiệm học mới mẻ cho người dạy và người học trên hành trình chinh phục bến bờ tri thức.

Tìm hiểu thêm thông tin về Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS), tham khảo các khóa học Anh ngữ, ngoại khóa tại website: vus.edu.vn hoặc liên hệ: (028) 7308 3333.