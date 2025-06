Anh: Cô giáo trẻ gây phẫn nộ khi bạo hành hàng chục trẻ mầm non

Cô giáo mầm non Roksana Lecka vừa bị cơ quan điều tra cáo buộc có hành vi bạo hành 21 trẻ nhỏ tại nhà trẻ Riverside, trong đó, có trường hợp trẻ nhỏ bị Lecka đá vào mặt, giẫm lên vai. Hành vi ngược đãi trẻ nhỏ của Lecka đang gây rúng động trong dư luận Anh.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của Lecka bị phát hiện sau khi cô có hành vi liên tục cấu véo nhiều trẻ nhỏ trong lúc bản thân đang không “tỉnh táo”.

Cô giáo mầm non Roksana Lecka khi làm việc với cơ quan điều tra (Ảnh: DM).

Ngay sau đó, cảnh sát địa phương đã vào cuộc kiểm tra camera giám sát tại nhà trẻ và phát hiện hình ảnh Lecka thường xuyên cấu véo nhiều trẻ nhỏ trong quá trình trông nom các bé.

Mỗi ngày làm việc, cô đều cấu véo trẻ, số lượt tấn công lên tới hàng chục lần, khiến các trẻ đều khóc thét, sợ hãi, né tránh khi thấy cô đến gần.

Đặc biệt, Lecka đã đá vào mặt một bé trai nhiều lần. Cô xô đẩy mạnh nhiều trẻ nhỏ và thường túm vào đầu các bé trong lúc quản lý lớp. Khi thấy một bé trai bật khóc to, Lecka đã lấy tay bịt miệng bé.

Kiểm tra lại hệ thống camera giám sát, cảnh sát phát hiện ra rằng Lecka bạo hành trẻ nhỏ kéo dài suốt nhiều tháng. Tại nhà trẻ Little Munchkins, nơi cô từng làm việc trước đó, Lecka cũng có dấu hiệu ngược đãi trẻ nhỏ, nhưng những hành vi nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại nhà trẻ Riverside.

Sau phát hiện gây chấn động, nhà trẻ Riverside đã tạm thời đóng cửa. Nơi đây được coi là trường mẫu giáo dành cho "con nhà giàu" bởi học phí tại đây lên tới 1.900 bảng/tháng (tương đương 67 triệu đồng/tháng).

Cảnh sát điều tra Geoff Boye cho biết: “Camera ghi lại rõ cảnh Lecka nhiều lần tấn công các bé, từ việc cấu, kéo, ném trẻ vào cũi, cho đến việc đá liên tục vào mặt một bé trai và giẫm lên vai bé này”.

Trong quá trình điều tra, Lecka thừa nhận đã sử dụng cần sa trước giờ đi làm. Có những thời điểm Lecka sử dụng thuốc lá điện tử ngay trên lớp, bên cạnh những em nhỏ.

Cảnh sát điều tra Sian Hutchings cho biết: “Các gia đình đã tin tưởng giao con cho Lecka chăm sóc, các nhân viên khác trong nhà trẻ cũng tin tưởng cô ấy. Nhưng những gì camera ghi lại là vô cùng kinh hoàng”.

Lecka thừa nhận đã sử dụng cần sa trước giờ đi làm (Ảnh: DM).

Trong quá trình Lecka làm việc tại nhà trẻ Riverside, một số phụ huynh đã báo với ban giám hiệu về những vết thương và bầm tím trên người con, nhưng mỗi khi có phản ánh, Lecka lại đưa ra những lý do nghe có vẻ hợp lý để trấn an phụ huynh.

Hiện tại, quá trình điều tra đã khép lại, Lecka sẽ bị tuyên án vào ngày 26/9 tại Tòa án Hình sự Kingston.

Công tố viên Gemma Burns nhấn mạnh: “Lecka đã nhiều lần thể hiện sự nhẫn tâm trong cách đối xử với những đứa trẻ vô tội này. Chúng tôi có những bằng chứng thuyết phục cho thấy người phụ nữ này đã chủ ý tấn công trẻ nhỏ mỗi khi các đồng nghiệp khác vắng mặt tại lớp học.

Lecka có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc những đứa trẻ, nhưng thay vào đó, cô đã ngược đãi các bé trong một quá trình kéo dài. Nạn nhân là những đứa trẻ hoàn toàn không có khả năng tự vệ”.

Luật sư Jemma Till, đại diện cho một số phụ huynh, cho hay: “Các gia đình mà chúng tôi đại diện không chỉ sốc mà còn bị sang chấn tâm lý khi biết con họ đã phải chịu đựng những gì. Dù hành vi tàn nhẫn của Lecka đã bị phát hiện, nhưng hậu quả để lại đối với tâm lý của những em nhỏ và gia đình của các em sẽ còn kéo dài”.

Nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do - bà Munira Wilson - kêu gọi cải tổ khẩn cấp hệ thống quản lý nhà trẻ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em. “Các cơ sở giữ trẻ cần phải bị thanh tra đột xuất bởi cơ quan kiểm định giáo dục Ofsted, đặc biệt là những nơi có nghi vấn vi phạm an toàn. Camera giám sát cũng cần được kiểm tra định kỳ”, bà Wilson nói.