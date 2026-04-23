TPHCM: Cấm các trường THPT "áp đặt" tổ hợp môn học lựa chọn

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có chỉ đạo về việc tổ chức hoạt động cuối năm học và chuẩn bị cho năm học mới. Một trong những nội dung quan trọng là việc siết chặt quy định chọn môn học lựa chọn, cụm chuyên đề lớp 10 nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Không được xây dựng tổ hợp theo "ý chí chủ quan" của nhà trường

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT không được xây dựng "cứng" các tổ hợp môn học sẵn có theo ý chí chủ quan của nhà trường trước khi thực hiện công tác tuyển sinh.

Sở nhấn mạnh, việc nhà trường tự ý áp đặt các tổ hợp định sẵn sẽ làm hạn chế quyền lựa chọn của người học và không phản ánh đúng nhu cầu thực tế và năng lực của học sinh theo tinh thần Chương trình GDPT 2018.

Giáo viên tư vấn môn học lựa chọn cho học sinh và phụ huynh (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Để học sinh lớp 9 và phụ huynh có đủ cơ sở dữ liệu trước khi đặt bút đăng ký nguyện vọng, Sở yêu cầu các trường THPT phải thực hiện "tổng lực" công tác tư vấn.

Trong đó, cần đa dạng hình thức tư vấn như lập tổ tư vấn tại chỗ, phối hợp với các trường THCS để hướng dẫn cho học sinh lớp 9.

Cùng với đó, thông tin về các môn lựa chọn, cụm chuyên đề cần được công khai đầy đủ trên bản đồ GIS, trang thông tin điện tử và bảng tin nhà trường, cung cấp rõ ràng các quy định về việc chuyển đổi môn học lựa chọn sau này để học sinh cân nhắc kỹ lưỡng.

Ở chương trình GDPT 2006, học sinh phải học 17 môn và hoạt động giáo dục. Còn với chương trình GDPT 2018, học sinh sẽ học ít môn hơn và được lựa chọn theo năng khiếu, sở thích của mình. Điểm mới quan trọng nhất của chương trình lớp 10 mới nói riêng và bậc THPT nói chung là cho phép học sinh được lựa chọn môn học, nội dung học. Cụ thể, học sinh sẽ học các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn học lựa chọn, các chuyên đề học tập và các môn học tự chọn. Môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc là môn học mà mọi học sinh đều phải học. Bao gồm: Ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, nội dung giáo dục địa phương. Môn học lựa chọn là những môn mà học sinh được phép lựa chọn từ 3 nhóm môn học. - Nhóm môn khoa học xã hội: Lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. - Nhóm môn khoa học tự nhiên: Vật lý, hóa học, sinh học. - Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật: Công nghệ, tin học và nghệ thuật (gồm âm nhạc và mỹ thuật). Học sinh được chọn học 5 môn từ 3 nhóm môn này, mỗi nhóm phải chọn ít nhất 1 môn. Ngoài việc lựa chọn môn học, đối với một số môn như công nghệ, tin học, mỹ thuật, âm nhạc, học sinh còn được chọn nội dung học trong mỗi môn. Lý thuyết là học sinh sẽ được chủ động chọn nhưng thực tế do vướng về số lượng giáo viên từng nhóm, môn… nên các trường thường chủ động xây dựng một vài phương án “cứng" để học sinh chọn.

Ôn thi lớp 10 theo hướng phân hóa, không dàn trải

Liên quan đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THCS rà soát, phân loại trình độ học sinh; xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp từng nhóm đối tượng; tránh ôn tập dàn trải, gây quá tải…

Việc ôn thi phải đảm bảo giúp học sinh củng cố kiến thức cốt lõi, đồng thời phù hợp với năng lực thực tế của từng em, bảo đảm hoàn thành chương trình, không gây áp lực cuối năm.

Sở cũng nhấn mạnh các nhà trường cần: Hoàn thành chương trình đúng kế hoạch, không cắt xén nội dung, không tạo áp lực quá mức cho học sinh trong giai đoạn cuối năm học.

Đối với học sinh lớp 9, việc vừa hoàn thành chương trình, vừa ôn thi cần được tổ chức hợp lý, tránh tình trạng dồn ép.

Các trường lưu ý tiếp tục thực hiện hiệu quả việc phân công giáo viên đảm bảo định mức tiết dạy theo quy định; ưu tiên phân công phù hợp cho giáo viên dạy cuối cấp để có thời gian hỗ trợ tối đa cho học sinh ôn thi.

Trường THCS tổ chức tư vấn chọn nguyện vọng lớp 10 cho phụ huynh học sinh (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Một điểm khác là các trường cần tạo điều kiện về phòng học, phòng ôn tập, thư viện và phân công giáo viên hỗ trợ cho các học sinh còn gặp khó khăn trong quá trình ôn thi trong giai đoạn từ khi kết thúc năm học đến khi thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có các giải pháp phối hợp với phụ huynh để giúp học sinh sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, vận động thể dục, thể thao phù hợp để có được sức khỏe tốt trong giai đoạn ôn tập và tham gia kỳ thi.