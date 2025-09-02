Ngôi làng nhỏ có đến 33 tiến sĩ

Gần đây, làng Pengdao thuộc TP Nanan, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), đã thu hút sự chú ý của dư luận sau khi một video ghi lại buổi trao học bổng lớn, tổ chức tại nhà thờ họ tộc địa phương, được đăng tải trên mạng xã hội. Được biết, quỹ học bổng đã trao tổng cộng 217.000 NDT (tương đương với hơn 801 triệu đồng).

Hàng chục người tại làng được nhận học bổng giáo dục (Ảnh: Jimu).

Theo đó, những người nhận học bổng trong đoạn clip là 1 sinh viên được nhận vào Đại học Thanh Hoa với tư cách là ứng viên tiến sĩ, 15 người sẽ bắt đầu học thạc sĩ và 46 sinh viên đại học chuẩn bị nhập học.

Trong buổi lễ, những học sinh, sinh viên xuất sắc này đã đeo dải băng đỏ khắc chữ "vinh quang của dòng họ", lần lượt cầm hương và cúi chào trước bài vị của tổ tiên.

Dư luận càng bất ngờ hơn khi hay tin đến nay, 33 cư dân của ngôi làng nhỏ này đã nhận được bằng tiến sĩ từ các học viện danh tiếng, bao gồm Đại học Thanh Hoa, Đại học Hồng Kông, Đại học Cambridge ở Anh và Đại học Cornell ở Mỹ. Những cuộn giấy đỏ ghi tên những người có bằng tiến sĩ được treo trang trọng tại một tòa nhà lớn trong làng.

Nằm ẩn mình trong một vùng núi hẻo lánh, ngôi làng này là nơi sinh sống của khoảng 6.000 cư dân. Trước đó, dân làng đã phải vật lộn với đói nghèo do đất canh tác hạn chế.

Vì vậy, người dân địa phương quyết tâm ưu tiên giáo dục cho các thế hệ.

Từ đó, ngôi làng này hình thành nên truyền thống lâu đời về việc coi trọng giáo dục, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hướng nghiệp cho con cái ngay từ khi còn nhỏ.