Nghỉ thai sản trùng 2 tháng hè, giáo viên có được nghỉ bù?

Bà Chu Oanh là giáo viên một trường trung học phổ thông. Từ ngày 25/3 đến ngày 25/9, bà nghỉ thai sản. Tuy nhiên, thời gian nghỉ thai sản của bà Oanh trùng hoàn toàn với 2 tháng nghỉ hè của nhà trường. Bà Oanh thắc mắc sau khi kết thúc thời gian nghỉ thai sản, liệu bà có được nghỉ bù 2 tháng hè theo Thông tư số 05 hay không?

Một tiết dạy của giáo viên Trường Tiểu học Hiệp Tân, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay đối với trường hợp của bà Chu Oanh, do thời gian nghỉ hè trùng hoàn toàn với thời gian nghỉ thai sản, tức là thời gian nghỉ hè ngoài thời gian nghỉ thai sản của bà là 0 ngày, ít hơn số ngày nghỉ hằng năm của bà theo quy định.

Do đó, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 05 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bà không được nghỉ bù 8 tuần nghỉ hè mà chỉ được nghỉ thêm một số ngày bằng số ngày nghỉ hằng năm (số ngày nghỉ phép), theo quy định của Bộ luật Lao động. Thời gian nghỉ thêm được sắp xếp linh hoạt theo thỏa thuận giữa giáo viên với hiệu trưởng.

Thông tư số 05 cũng đề cập đến trường hợp giáo viên nam được nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, trong thời gian nghỉ chế độ giáo viên nam được tính dạy đủ định mức tiết dạy theo quy định và không phải dạy bù.

Trường hợp thời gian nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con của giáo viên nam trùng với thời gian nghỉ hè thì không được nghỉ bù.