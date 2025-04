Nghệ An giảm 31 trường công lập, 200 điểm trường lẻ

Giai đoạn 2021-2025, Nghệ An đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Toàn tỉnh hiện có 1.507 trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT, 6 trường đại học, 35 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 412 trung tâm học tập cộng đồng cấp xã.

Ngành giáo dục Nghệ An những năm qua phát triển mạnh mẽ (Ảnh: Quang Dũng).

Trong 5 năm qua, Nghệ An đã chủ động sắp xếp, tinh gọn mạng lưới giáo dục bằng việc sáp nhập, giảm 31 trường công lập, 200 điểm trường lẻ và 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đặc biệt, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An được sáp nhập vào Đại học Kinh tế Nghệ An, đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An, đánh dấu bước đi chiến lược trong tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học địa phương.

Nghệ An là địa phương tiên phong cả nước trong ban hành các chính sách đặc thù để phát triển giáo dục, triển khai nhiều mô hình sáng tạo như: Trường trọng điểm chất lượng cao, trường phổ thông dân tộc bán trú kiểu mới, mô hình phối hợp gia đình, nhà trường, cộng đồng.

Chất lượng giáo dục ngày càng được khẳng định với 355 giải học sinh giỏi quốc gia, hàng loạt huy chương khu vực và quốc tế.

Năm 2024, tỉnh xếp thứ 12/63 toàn quốc tại kỳ thi tốt nghiệp THPT (tăng 22 bậc so với năm 2021). Học sinh Nghệ An còn đạt nhiều giải cao tại các sân chơi trí tuệ quốc tế như Olympic Toán TIMO, Olympic Khoa học Kỹ thuật tại Hàn Quốc, giải Đặc biệt INTARG Ba Lan; đặc biệt có học sinh dân tộc Thái đạt điểm SAT nằm trong top 1% thế giới.

Đội ngũ giáo viên tiếp tục được nâng cao về chất lượng, với 98 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, con số cao nhất từ trước đến nay.

Trường THPT Kỳ Sơn, huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An khang trang - nơi ươm mầm cho các thế hệ học sinh vùng đồng bào dân tộc (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chuyển đổi số giáo dục được đẩy mạnh với việc triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC), ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học, điều hành, cùng hệ thống bồi dưỡng trực tuyến kết hợp trực tiếp cho 100% giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hơn 600 sáng kiến giáo dục được công nhận cấp tỉnh, nhiều công trình nghiên cứu được nghiệm thu xuất sắc.

Dù vậy, ngành giáo dục Nghệ An vẫn đối diện với không ít khó khăn: còn nhiều điểm trường lẻ vùng sâu vùng xa, thiếu giáo viên cục bộ ở một số môn học, chất lượng giáo dục tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa đồng đều, công tác chuyển đổi số chưa phủ đều ở các cấp học.

Trong định hướng giai đoạn 2025-2030, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, liên thông, hiện đại, đầu tư thư viện số, lớp học thông minh và hạ tầng công nghệ thông tin.

Tỉnh này đặt mục tiêu đến năm 2045 sẽ trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo chất lượng cao của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.