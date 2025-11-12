Ngành nghề khối xã hội đang "lép vế" với kinh tế, ngân hàng?

Trên đây là chia sẻ của TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội bên lề “Ngày hội việc làm năm 2025”, diễn ra sáng nay (12/11).

Theo TS Nguyễn Tiến Dũng, nói khối ngành xã hội đang “lép vế” so với khối kinh tế, ngân hàng là hoàn toàn sai lầm. Nhiều ngành nghề những tưởng hiếm hoi nhưng thực tế lại là ngành “quý hiếm”, nhiều em được tuyển dụng ngay khi đang học năm thứ 3.

Sinh viên tìm hiểu cơ hội việc làm tại ngày hội (Ảnh: Mỹ Hà).

Các nhà tuyển dụng "đau đầu"

Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Quản lý du lịch Công ty Du lịch TTB, quan niệm các khối ngành xã hội khó kiếm được việc làm, thu nhập thấp là hoàn toàn sai lầm.

Hiện công ty này thiếu rất nhiều nhân lực liên quan đến tiếng Pháp, tiếng Đức, thậm chí sinh viên học ra bao nhiêu đều được tuyển dụng hết bấy nhiêu. “Các ngành liên quan đến ngôn ngữ hiếm trên đây luôn là vấn đề đau đầu cho các đơn vị tuyển dụng”, bà Giang nói.

Cũng theo bà Giang, các vị trí đang thiếu rất nhiều tại đơn vị này là hướng dẫn viên tiếng Pháp và nhân viên hệ thống điều hành.

Chia sẻ về mức lương của nhân lực khối ngành xã hội, bà Giang cho hay, bất cứ ngành nghề nào, việc trả lương đều tùy thuộc năng lực nhân sự. Nói như vậy không phải không có ngoại lệ bởi có những ngành, nghe tên đã biết mức lương rất cao như nhân viên hệ thống điều hành…

Dự đoán những ngành nghề liên quan đến khối xã hội được săn đón rất nhiều trong thời gian sắp tới, bà Giang cho hay, riêng mảng du lịch, khoảng 10 năm nữa dư địa tuyển dụng vẫn rất lớn.

Trong đó, các ngôn ngữ như: Tiếng Trung, tiếng Hàn, Pháp, Đức, Ý, Nga…, đều rất thiếu nhân lực bởi đây là các ngôn ngữ khó, đầu tư học tập khá tốn kém nên còn ít người học.

Nhân lực các ngôn ngữ như tiếng Pháp, Ý, Nga, Bồ Đào Nha..., còn rất thiếu (Ảnh: Mỹ Hà).

Cũng với nhận định tương tự, ông Đỗ Quang Dương, Trưởng phòng Marketing, Công ty lữ hành Quốc tế Chân trời Việt cho rằng, với sinh viên học các ngành nghề về ngôn ngữ, cơ hội rất rộng mở về ngành du lịch.

Các công việc thu hút nhân lực lớn như: Văn phòng, nhân viên kinh doanh, nhân viên điều hành…, và có thu nhập cao so với mặt bằng chung bởi ngoài lương còn có mức thưởng.

Mức lương với nhân viên kinh doanh ở một số doanh nghiệp lớn khoảng 1.000 USD/tháng; với nhân viên điều hành khoảng 500 USD trở lên/người. “Thậm chí thực tế chúng tôi đã từng thấy những nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực này có mức lương khoảng 5.000 USD/tháng”, ông cho biết.

Cũng theo ông Dương, đơn vị này đang thiếu nhân lực ở mảng thị trường Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đây là các ngôn ngữ khá hiếm, ít người học và một số sinh viên ra trường chọn theo các hướng đi khác nên doanh nghiệp lữ hành không tuyển đủ.

"Chúng tôi tuyển dụng liên tục nhưng vẫn luôn khát nhân lực ở các ngôn ngữ trên đây. Đặc biệt với chính sách đẩy mạnh du lịch, nhiều đơn vị đang để mức lương rất cao nhằm thu hút nhân tài, do vậy các em không lo thiếu việc làm", ông Dương nói.

Nhiều trường đại học phải thay đổi giáo trình đào tạo hàng năm để phù hợp với thị trường lao động (Ảnh: Mỹ Hà).

Nhà trường không còn là “tháp ngà” học thuật

Trả lời phóng viên Dân trí, TS Nguyễn Tiến Dũng cho hay, nhà trường hiện không còn là tháp ngà của học thuật. Thay vào đó, đào tạo phải gắn với tuyển dụng.

Việc cọ xát giữa nhà trường và các đơn vị tuyển dụng trong quá trình giảng dạy sẽ là bệ phóng giúp sinh viên sau khi rời ghế nhà trường dễ dàng tiếp cận, thâm nhập thị trường lao động.

Nhờ đó, các em được học hỏi thêm về các kỹ năng mềm như: Tư duy phản biện, kỹ năng thích ứng hay làm việc nhóm…, để phù hợp hơn sau khi ra trường.

“Thay vì chỉ chăm chú học thuật, các em có thể áp dụng những kiến thức, kỹ năng học được trên ghế nhà trường để phục vụ xã hội. Ngược lại, phía các đơn vị tuyển dụng cũng có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu của sinh viên để tuyển dụng được nguồn nhân lực phù hợp”, ông Dũng cho hay.

Cũng theo ông Dũng, nhiều ngành nghề liên quan đến các bộ môn xã hội có tỷ lệ việc làm cao như truyền thông, ngôn ngữ… Đặc biệt, có những ngôn ngữ tưởng hiếm người học nhưng thực tế là “quý hiếm” như: Tiếng Đức, Ý, Nga, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha… Thậm chí nhiều em đang học năm 3 nhưng đã được “đặt hàng” tuyển dụng.

Chia sẻ về xu hướng ngành nghề sắp tới cho khối ngành xã hội, ông Dũng cho rằng, mặc dù không thể nói trước được tương lai những ngành nào sẽ được “săn đón” nhưng dù ở lĩnh vực ngành nghề nào, xã hội hay kinh tế, kỹ thuật, cơ hội đều rộng mở nếu các em có năng lực.

TS Dũng cũng cho rằng, trong thời đại kỷ nguyên số, xã hội phát triển rất nhanh chóng nên các nhà trường phải liên tục thay đổi về giáo trình, ứng dụng công nghệ trong đào tạo để đáp ứng nhu cầu người học.

Đặc biệt cứ chu trình 2 năm, nhà trường phải thay đổi giáo trình đào tạo, cộng với đó là tham khảo ý kiến của các đơn vị tuyển dụng để sự điều chỉnh này mang tính thực tiễn.