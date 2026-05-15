Ngắm khu đô thị Đại học Quốc tế trị giá hơn 2 tỷ USD ở TPHCM

Một đại công trường quy mô lớn đang dần hình thành tại khu vực Tây Bắc TPHCM, hứa hẹn thay đổi diện mạo vùng đất này. Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế, với tổng vốn đầu tư lên đến 59.000 tỷ đồng (gần 2,3 tỷ USD), do CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (thuộc hệ sinh thái Vingroup) làm chủ đầu tư, đã khởi công vào ngày 29/4.

Dự án có diện tích gần 880ha, tọa lạc tại một phần địa giới hành chính xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Ranh giới tự nhiên của dự án tiếp giáp các kênh An Hạ, kênh ranh Tây Ninh, kênh 8 và kênh Thầy Cai, tạo nên một không gian sống hài hòa với thiên nhiên.

Về hạ tầng kết nối, dự án được đánh giá có vị trí chiến lược khi hưởng lợi trực tiếp từ hàng loạt công trình giao thông trọng điểm. Tuyến Vành đai 3 TPHCM dự kiến khai thác toàn tuyến vào cuối năm 2026, cùng với cao tốc TPHCM - Mộc Bài và quốc lộ 22 mở rộng sẽ được triển khai trong thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và kết nối khu vực.

Khu đô thị Đại học Quốc tế được quy hoạch với quy mô dự kiến khoảng 135.000 cư dân đô thị và khoảng 60.000 sinh viên. Dự án sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống nhà ở, giáo dục, thương mại, dịch vụ và hạ tầng xã hội, hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu phía Tây Bắc TPHCM, góp phần giảm tải áp lực cho khu vực trung tâm thành phố.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại công trường, không khí thi công diễn ra hết sức khẩn trương. Xe tải chở vật liệu ra vào liên tục, công nhân túc trực điều phối, đảm bảo tiến độ công trình.

Dự án được định hướng là khu chức năng nghiên cứu, đào tạo, đóng vai trò hạt nhân của cụm trung tâm đào tạo phía Tây Bắc TPHCM, kết nối với các cơ sở lớn khác nhằm góp phần giảm tải áp lực cho khu vực trung tâm thành phố.

Theo quy hoạch, quỹ đất được phân bổ đa chức năng, bao gồm khoảng 117ha dành cho cây xanh và mặt nước; 5,7ha cho trường trung học phổ thông; 436ha đất đơn vị ở; 150ha cho khu dịch vụ, giáo dục và nghiên cứu; cùng 6,9ha cho y tế. Sự phân bổ này cho thấy tầm nhìn phát triển toàn diện, hướng tới một đô thị hiện đại và bền vững.

Hệ thống hạ tầng sẽ được đầu tư đồng bộ, bao gồm nhà ở, giáo dục, thương mại, dịch vụ và các tiện ích xã hội. Nhu cầu nhà ở được đáp ứng bằng nhiều loại hình, phù hợp với cơ cấu dân cư đặc thù của đô thị đại học.

Dự án đặc biệt chú trọng yếu tố "xanh" với hệ thống mặt nước, kênh đào, công viên ven sông và các không gian sinh thái bao quanh. Chủ đầu tư khẳng định yếu tố này là trụ cột trong quá trình phát triển, nhằm hình thành một không gian sống có mật độ cây xanh, mặt nước và tiện ích lớn.

Trước đây, khu vực dự án vốn là vùng ngoại ô khá hẻo lánh. Do đó, người dân địa phương bày tỏ kỳ vọng lớn vào sự thay đổi diện mạo của khu vực khi dự án hoàn thành.

Anh Ngọc Thiện, một người dân sinh sống tại đây từ nhỏ, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên quê tôi có một dự án lớn như vậy nên rất mong sớm hoàn thiện để khu vực phát triển sầm uất hơn, con cháu đi học cũng thuận tiện hơn”.

Vị trí Khu đô thị Đại học Quốc tế (Đồ hoạ: Bảo Quyên)