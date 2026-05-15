Dân công sở chui rào đi làm trên đường đảo chiều ở TPHCM

Sáng 15/5, TPHCM bắt đầu áp dụng phương án lưu thông đảo chiều trên đường Cộng Hòa.

Theo phương án phân luồng linh hoạt, trong giờ cao điểm sáng, đường Cộng Hòa dành 4 làn xe cho phương tiện lưu thông hướng từ Trường Chinh đi Út Tịch và 2 làn xe cho chiều ngược lại.

Phạm vi phân luồng đảo chiều từ nút giao Cộng Hòa - Trường Chinh đến nút Cộng Hòa - Út Tịch (khoảng 2,7km).

Gần 7h, lực lượng CSGT kéo rào, phân luồng cho phương tiện lưu thông ở 2 làn giữa của đường Cộng Hòa.

Lượng xe hướng từ Trường Chinh về vòng xoay Lăng Cha Cả tăng lên nhanh chóng trong giờ cao điểm sáng. Tuy nhiên, tình trạng kẹt cứng như thường ngày không xảy ra. Lượng phương tiện đông, di chuyển chậm.

Theo ghi nhận, quãng đường từ mũi tàu Trường Chinh đến cầu vượt Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám khá thông thoáng. Dòng xe bắt đầu ùn, di chuyển chậm từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến nút giao Cộng Hòa - Út Tịch (điểm kết thúc phạm vi phân luồng).

Nhiều người dân sau khi vừa xuống cầu vượt Hoàng Hoa Thám tỏ ra lúng túng trước phương án phân luồng mới, phải dừng xe giữa đường khá lâu để quan sát hướng di chuyển.

Ông Thạch (phường Tân Sơn Nhất) cho biết: “Ngay đoạn vừa xuống cầu có vạch kẻ liền nên tôi khá bối rối, không biết phải chuyển vào làn trong hay tiếp tục đi ở làn giữa”.

Phương án phân luồng hướng tới việc tạo thuận lợi cho dòng xe lưu thông trên đường Cộng Hòa, nhưng cũng đồng thời gây khó khăn cho phương tiện và người đi bộ băng cắt tại các nút giao.

Khoảng 7h40, lực lượng chức năng đóng rào chắn tại ngã ba Cộng Hòa - 18E (đường dẫn vào nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất). Ngay lập tức, việc này khiến người đi bộ gặp khó khăn trong việc băng qua đường.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Đội CSGT Tân Sơn Nhất cho biết, phương án đang được áp dụng là đóng dải phân cách tại nút giao và dừng hoạt động đèn tín hiệu giao thông trong giờ cao điểm để tránh gián đoạn luồng xe trên đường Cộng Hòa. Tuy nhiên, giải pháp này gây khó khăn cho người đi bộ muốn sang đường.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều nhân viên văn phòng và sinh viên phải leo rào, chui qua khe hở để băng qua đường trong sáng nay.

"Ngày nào tôi cũng băng qua đường để đón xe buýt đi học, nhưng hôm nay do thay đổi tổ chức giao thông nên tôi phải nhờ cán bộ CSGT hỗ trợ mới có thể sang được bên kia đường giữa dòng xe đông đúc", bạn Lưu Thị Yến Vy (phường Tân Sơn Nhất) chia sẻ.

Nút giao Cộng Hòa - Út Tịch (điểm cuối phạm vi phân luồng) là điểm chịu áp lực giao thông lớn nhất do luồng xe từ hướng Trường Chinh dồn đến. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ tại đây không quá nghiêm trọng, phương tiện ùn lại chủ yếu do nhịp đèn đỏ.

Theo đánh giá sơ bộ của lực lượng CSGT, phương án phân luồng mới đã giúp giảm tình trạng kẹt xe trên đường Cộng Hòa trong giờ cao điểm sáng. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm bất cập cần tinh chỉnh, như việc sang đường của người đi bộ và việc giải tỏa giao thông tại nút Cộng Hòa - Út Tịch.