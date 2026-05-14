Nhiều dự án trường học "đắp chiếu" ở TPHCM

Trong bối cảnh dân số tăng nhanh và nhu cầu học tập ngày càng lớn, nhiều dự án trường học tại TPHCM, từng được kỳ vọng sẽ giảm áp lực quá tải, lại đang rơi vào tình trạng dang dở, bỏ hoang suốt nhiều năm, gây lãng phí lớn về đất đai và ngân sách.

Tại phường Hiệp Bình, dự án Trường THCS Hiệp Bình Phước, khởi công từ năm 2018 với tổng diện tích 14.000m2, hiện chỉ hoàn thành 47% khối lượng và đang trong tình trạng bỏ hoang.

Những dãy tường bê tông phủ đầy rong rêu, sắt thép hoen gỉ và cỏ dại mọc um tùm tạo nên khung cảnh hoang lạnh, đối lập hoàn toàn với sự phát triển nhanh chóng của khu đô thị xung quanh.

Hành lang trường học bị cỏ dại bao phủ, trở thành nơi trú ngụ của người vô gia cư.

Nhiều phòng học bị vẽ bậy, biến dạng do không có người trông coi trong thời gian dài.

Khung cảnh hoang tàn của dự án Trường THCS Hiệp Bình Phước sau nhiều năm "đắp chiếu".

Tại phường Bình Phú, Trường tiểu học Trần Văn Kiểu, được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2004 với chi phí gần 20 tỷ đồng, có quy mô 3 tầng với 26 phòng học và các phòng chức năng, nay chỉ còn là đống đổ nát.

Chỉ sau 4 năm hoạt động, trường xuất hiện nhiều vết sụt lún, hư hỏng phần móng và phải đóng cửa từ đó đến nay.

Sau hơn 17 năm bỏ hoang, ngôi trường trở thành một khối bê tông xám xịt, nhếch nhác với tường bong tróc, hình vẽ bôi bẩn và rác ngập tràn.

Sổ sách, bảng chữ cái còn sót lại là minh chứng cho một thời kỳ hoạt động ngắn ngủi.

Anh Huy (ngụ phường Bình Phú) bày tỏ sự tiếc nuối: "Một công trình trường học lớn, quy mô như vậy nhưng lại bị bỏ hoang suốt thời gian dài, trở thành công trình "ma" giữa khu dân cư thì thực sự rất lãng phí. Hi vọng địa phương sớm có phương án khắc phục để công trình được đưa vào sử dụng đúng mục đích".

Tương tự, tại phường Long Bình, Dự án xây dựng Trường Giáo dục Trẻ em chuyên biệt quận 9 đã hoàn thiện cơ bản nhưng vẫn chưa được đưa vào hoạt động.

Sau thời gian dài bỏ hoang, công trình dần xuống cấp, các lối đi phủ đầy cỏ dại.

Những công trình giáo dục bỏ hoang không chỉ gây lãng phí quỹ đất và ngân sách đầu tư mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị. Thực trạng này càng trở nên đáng tiếc khi TPHCM vẫn phải tận dụng quỹ đất từ các nghĩa trang cũ để xây thêm trường học, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của người dân.