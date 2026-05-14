Những phận đời sống trong nhà kho 2m² ở cư xá Thanh Đa TPHCM

Gần 30 năm qua, những căn phòng kho cũ kỹ, chật hẹp dưới chân cầu thang cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới) đã trở thành mái nhà của nhiều phận đời lao động nghèo. Dù chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, không cửa sổ, ẩm thấp và nóng bức, đây vẫn là nơi họ trở về sau một ngày mưu sinh nhọc nhằn giữa lòng thành phố.

Cư xá Thanh Đa, được xây dựng từ thập niên 1970 trên bán đảo Thanh Đa, từng là một khu nhà quy mô lớn với 22 lô chung cư, khoảng 4.300 căn hộ trên diện tích 55ha. Nơi đây đã chứng kiến bao thế hệ cư dân đến và gắn bó, tạo nên một cộng đồng đông đúc suốt hàng chục năm.

Hiện tại, cư xá đang xuống cấp nghiêm trọng và nằm trong diện quy hoạch di dời để xây dựng khu đô thị mới. Tuy nhiên, phía sau những bức tường bạc màu và hành lang ẩm thấp, vẫn còn nhiều phận người lặng lẽ bám trụ qua năm tháng.

Bà Nguyễn Thị Hoa (66 tuổi) là một trong số đó. Góc phòng chật hẹp dưới chân cầu thang lô 8 không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn là mái nhà duy nhất của bà sau những tháng ngày mưu sinh nhọc nhằn.

Rời quê Quảng Ngãi, bà Hoa vào TP.HCM bán vé số dạo. Sau nhiều năm chắt chiu, bà gom góp được 40 triệu đồng để mua lại căn nhà kho nhỏ này. Bà tự sửa sang, dựng thêm gác nhỏ và làm nhà vệ sinh tạm. Trong không gian chỉ khoảng 2m vuông, mọi sinh hoạt từ ăn uống, nghỉ ngơi đến cất giữ đồ đạc đều gói gọn.

Căn phòng chật hẹp đến mức không đủ chỗ kê một chiếc giường tử tế. Gác lửng từng là chỗ ngủ nay cũng quá sức với tuổi già của bà. Mỗi đêm, bà Hoa mắc màn nhỏ ngay trước cửa phòng, co mình ngủ bên hành lang dưới chân cầu thang.

Dù nhiều cư dân mong sớm rời khỏi khu chung cư cũ, với bà Hoa, căn phòng nhỏ này là mái nhà duy nhất. Tuy nhiên, do chỉ mua bán bằng giấy tay, chỗ ở của bà chưa được xem xét đền bù khi cư xá giải tỏa. "Tôi chẳng biết sau khi cư xá giải tỏa, rồi cuộc sống của tôi sẽ đi đâu về đâu nữa", bà Hoa ngậm ngùi.

Cách đó không xa, dưới chân cầu thang tầng 1 lô 11, ông Lâm Tân (70 tuổi) cũng sống lặng lẽ trong căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ đặt vài vật dụng cá nhân. Hai mươi năm trước, ông Tân chạy xe ôm, tích cóp tiền mua lại nơi đây để ngả lưng sau những chuyến xe dài. Đêm xuống, ông rong ruổi kiếm khách, gần sáng mới trở về chợp mắt.

"Tôi cứ ở đến khi họ đuổi thôi, vì đâu còn nơi nào khác để đi", ông Tân ngậm ngùi.

Bà Vũ Thị Kim Liên (68 tuổi) sống tại tầng 3 lô 10 cũng chung cảnh ngộ. Từ năm 2019, căn phòng chưa đầy 2m² này là chốn đi về của hai vợ chồng già. Sau tấm cửa sắt cũ kỹ là không gian đủ kê vài món đồ đơn sơ. Phần gác nhỏ sát trần từng là nơi chồng bà nằm nghỉ, nay phủ khói nhang với tấm di ảnh vừa được đặt lên cách đây ba tháng.

Hằng ngày, bà Liên đi trông trẻ cách nơi ở khoảng 10km. Sống một mình sau khi chồng mất, bà thường ăn tạm bên ngoài rồi tối muộn mới về phòng. Không gian quá chật hẹp nên không có bếp, quần áo giặt xong chỉ có thể mắc kín trước cửa phòng.

Đêm xuống, trong căn phòng chỉ vừa đủ một chỗ nằm, bà Liên phải co chân ngủ nép sát mép tường. "Sáng nào dậy hai bàn chân tôi cũng tê cứng", người phụ nữ 68 tuổi cười buồn.

Ngay phía dưới tầng lầu của bà Liên, bà Võ Thị Cúc (65 tuổi) cũng sống trong căn phòng nhỏ nép bên góc cầu thang, cùng chung cảnh đêm đêm phải co người ngủ vì không đủ chỗ duỗi thẳng chân. Để có thêm chỗ sinh hoạt cho ba mẹ con, bà Cúc tận dụng khoảng hành lang trước cửa để che chắn, cơi nới thành một phần không gian nối liền với căn phòng cũ. Bên trong, quần áo, vật dụng chất kín các góc, khu bếp nhỏ chỉ đủ đặt vài nồi niêu được kê sát phía ban công.

Không gian chật đến mức mỗi lần bước vào nhà, bà Cúc phải len qua chiếc giường kê chắn gần kín lối đi. Đêm xuống, ba mẹ con co mình ngủ sát nhau, riêng bà vẫn giữ thói quen gác chân lên tường vì không có đủ khoảng trống để duỗi thẳng người.

Cư xá Thanh Đa, với những dãy lô cũ kỹ tồn tại hàng chục năm, vẫn còn những hộ dân bám trụ hơn 30 năm qua trong các góc cầu thang chật hẹp. Dù sống trong các căn phòng vốn là nhà kho, họ vẫn được cấp điện nước, thu gom rác và hưởng các chính sách sinh hoạt như cư dân tại cư xá.

Trong khi dự án cải tạo, xây dựng lại cư xá Thanh Đa được kỳ vọng sớm triển khai, điều khiến nhiều người thấp thỏm nhất là tương lai của chính mình sau ngày giải tỏa. Với những phận đời đã quen co mình trong vài mét vuông suốt nhiều năm, một chỗ ở ổn định và đàng hoàng giữa thành phố vẫn là điều còn quá xa xôi.

Vị trí cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới, TPHCM).