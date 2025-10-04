Nâng cao năng lực số cho học sinh phổ thông Hà Nội

Chương trình được triển khai nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng thế hệ học sinh thủ đô có năng lực số toàn diện, hội nhập quốc tế.

Hội nghị giới thiệu và triển khai chương trình tin học ICDL Digital Student (Ảnh: EMG).

Chương trình ICDL Digital Student được thiết kế dành riêng cho học sinh học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn thủ đô, tập trung vào ba trụ cột kiến thức then chốt: công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), khoa học máy tính (Computer Science) và năng lực công nghệ số (Digital Literacy).

Chương trình bám sát khung chương trình giáo dục phổ thông môn tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), đồng thời đáp ứng đầy đủ các miền năng lực của khung năng lực số châu Âu (DigComp).

Điểm đặc biệt của chương trình ICDL Digital Student nằm ở việc xây dựng một hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh và đồng bộ. Chương trình được cấu trúc thành các mô-đun kiến thức phân bổ khoa học theo từng bậc học, mỗi bậc học được thiết kế với trọng tâm riêng biệt nhưng liên kết chặt chẽ.

Cụ thể, bậc tiểu học tập trung vào việc làm quen với thế giới số và các ứng dụng cơ bản; bậc THCS phát triển kỹ năng sử dụng các công cụ văn phòng và mạng trực tuyến.

Riêng bậc THPT hướng đến những kiến thức tin học ứng dụng văn phòng ở mức nâng cao hoặc các nội dung chuyên sâu về an toàn bảo mật, cộng tác trực tuyến và lập trình.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu tại hội nghị (Ảnh: EMG).

Với chương trình này, học sinh được tiếp cận chương trình quốc tế với chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn, được công nhận toàn cầu, tạo lợi thế cạnh tranh trong xét tuyển đại học và thị trường lao động tương lai.

Giáo viên được hỗ trợ bởi một hệ sinh thái giảng dạy đồng bộ và hiện đại, từ giáo trình chuẩn hóa, bài giảng điện tử tương tác đến hệ thống đánh giá trực tuyến thông minh, giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị và nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Đến nay, chương trình ICDL có mặt và và được công nhận tại hơn 100 quốc gia với mạng lưới hơn 20.000 trung tâm khảo thí và đã cấp chứng chỉ cho hơn 17 triệu người trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, chương trình ICDL đã triển khai ở TPHCM và một số tỉnh thành trong cả nước.

Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng miễn phí cho đội ngũ nhà giáo

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh ngành giáo dục Hà Nội cần đi đầu trong việc trang bị cho học sinh năng lực số, khả năng ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu và sáng tạo trong môi trường số.

Đại diện Công ty EMG Education cho hay iệc triển khai chương trình tin học quốc tế ICDL sẽ giúp học sinh tiếp cận chuẩn kỹ năng số quốc tế, đồng thời tạo cơ hội để Hà Nội khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới, hội nhập.

Chương trình tin học quốc tế ICDL được triển khai tại nhiều trường học ở TPHCM (Ảnh: EMG).

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các phòng chuyên môn của sở, trước hết là Phòng Giáo dục trung học, Giáo dục tiểu học phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn các trường có nhu cầu hoàn thiện kế hoạch tổng thể, báo cáo cấp có thẩm quyền chủ động xây dựng lộ trình thử nghiệm, lựa chọn lớp học, khối học phù hợp để có thể thí điểm triển khai từ học kỳ II năm học 2025-2026.

Với đội ngũ giáo viên, thầy cô có thể coi đây là cơ hội nâng cao năng lực số - một yêu cầu nghề nghiệp trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị đơn vị hợp tác tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục thành phố trong quá trình triển khai, trong đó có việc ban hành tài liệu hướng dẫn, cung cấp nền tảng kỹ thuật, hỗ trợ đào tạo đội ngũ…

Bà Nguyễn Phương Lan, Tổng Giám đốc Công ty EMG Education, cam kết đồng hành cùng ngành giáo dục Hà Nội triển khai chương trình ICDL (Ảnh: EMG).

Tại hội nghị, bà Nguyễn Phương Lan, Tổng giám đốc Công ty EMG Education - đơn vị hợp tác triển khai - cam kết đồng hành cùng ngành giáo dục Hà Nội trong việc triển khai chương trình, trong đó có việc hỗ trợ đào tạo, bỗi dưỡng miễn phí cho đội ngũ nhà giáo.